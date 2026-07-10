Ucrainenii, uluiți de rezultat Dinamo Kiev i-a dezamăgit complet: „Nu are sens, zero!” » Cum a fost descrisă U Cluj +12 foto
Dinamo Kiev și U Cluj, remiză în preliminariile Europa League (FOTO: IMAGO)
Europa League

Ucrainenii, uluiți de rezultat Dinamo Kiev i-a dezamăgit complet: „Nu are sens, zero!” » Cum a fost descrisă U Cluj

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 00:14
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 00:16
  • DINAMO KIEV - U CLUJ 0-0. Jurnaliștii ucraineni s-au declarat neplăcut surprinși de rezultatul manșei tur a „dublei” din turul 1 preliminar al Europa League.
  • Returul se joacă joia viitoare, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
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Jurnaliștii ucraineni, uluiți după Dinamo Kiev - U Cluj 0-0

În prima parte a articolului, jurnaliștii de la sport.ua au vorbit despre traseul dificil al celor de la Dinamo Kiev în drumul spre faza principală a unei competiții europene.

„În calitate de deținătoare a Cupei Ucrainei, Dinamo Kiev și-a început parcursul în preliminariile Europa League încă din primul tur, la fel cum a făcut și Shakhtar Donețk în urmă cu aproximativ un an.

Desigur, echipa lui Igor Kostiuk speră să se califice în faza grupelor, dar tragerea la sorți nu îi prezice, deocamdată, un parcurs ușor.

Chiar primul adversar a fost destul de dificil - clubul român Universitatea Cluj”.

O echipă interesantă și foarte experimentată a fost alcătuită de italianul Cristiano Bergodi, care, pe fondul pregătirilor de vară, poate crea probleme serioase alb-albaștrilor. Publicația ucraineană sport.ua

„Statisticile sunt uimitoare, dar rezultatul de pe tabela de marcat este «zero»”

Ucrainenii au fost surprinși de problemele pe care le-au avut la finalizare jucătorii lui Igor Kostiuk.

„Problemele erau așteptate din partea adversarilor, dar echipa lui Kostiuk și le-a creat, de fapt, singură.

În primul rând, din cauza valorificării slabe a ocaziilor de gol, deoarece statisticile finale sunt pur și simplu uimitoare în ceea ce privește superioritatea lui Dinamo, dar, de fapt, echipa din Kiev a avut doar câteva momente-cheie în care ar fi trebuit să finalizeze.

Și atunci nu ar fi apărut nicio întrebare cu privire la jocul alb-albaștrilor într-o etapă atât de timpurie a sezonului.

Dar Pikhalyonok fie a trimis slab cu capul direct în mâinile portarului, fie a ratat complet poarta, iar apoi Ponomarenko, cu un egoism de atacant, a șutat de câteva ori în apărători și, într-un alt caz, nu a reușit să-l învingă pe portar dintr-un unghi închis.

În concluzie, tot ce a zburat spre poarta lui Michail a fost irosit. Iar șuturile pe lângă poartă, care au fost destul de multe, nu are niciun sens să fie menționate când rezultatul de pe tabela de marcaj este «zero»”.

26 de șuturi
au expediat jucătorii lui Dinamo Kiev în meciul cu U Cluj (5 pe cadrul porții)

„Mendy a iertat apărarea echipei din Kiev”

Jurnaliștii ucraineni au amintit și de ocazia importantă ratată de Oucasse Mendy în prima repriză. Dar și de întreruperea din minutul 84, când nocturna stadionului din Lublin a picat.

„În schimb, românii au avut o singură ocazie, dar a fost una care ar fi putut distruge complet acest meci pentru Dinamo.

În minutul 36, Mendy s-a trezit singur cu portarul în centrul careului, după o pasă a lui Macalou de pe flancul drept, dar a iertat apărarea echipei din Kiev, trăgând direct în Neshcheret.

A fost o ocazie izolată a echipei lui Bergodi, dar atât de periculoasă încât doar șutul cu efect al lui Shaparenko în bara transversală de la finalul meciului s-a comparat cu ea.

Iar în ultimele minute, o parte din nocturna stadionului a picat. Chiar dacă nu s-ar fi întâmplat asta, acest egal ar putea stinge oricum luminile pentru Dinamo Kiev în Europa League”.

A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1
A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1

Galerie foto (12 imagini)

A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1 A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1 A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1 A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1 A căzut nocturna la meciul Dinamo Kiev - U Cluj FOTO Captură video Prima Sport 1
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Dacă va trece de Dinamo Kiev, U Cluj o va întâlni pe PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

În cazul în care va fi eliminată de ucraineni, formația antrenată de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca în turul doi preliminar cu SK Brann.

Între cele două meciuri cu Dinamo Kiev, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

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