Arbitru activ numit manager în Liga 1! „Centralul” promovat de Vassaras a renunțat la arbitraj pentru un club: „Domnul primar și președintele au încredere în mine!” +75 foto
Arbitru activ numit manager în Liga 1! FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Arbitru activ numit manager în Liga 1! „Centralul” promovat de Vassaras a renunțat la arbitraj pentru un club: „Domnul primar și președintele au încredere în mine!”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 20:12
  • La ședința cu arbitrii pe care șeful CCA a ținut-o miercuri după-amiază prin zoom, unul dintre centralii de Liga 1 a anunțat că se retrage. Numele lui, în articol
  • Gestul său e determinat de faptul că a fost numit manager al unui club din Superligă, care e finanțat puternic și de Primărie. Toate detalii și reacția arbitrului respectiv, mai jos

Kyros Vassaras a organizat miercuri o întâlnire online cu arbitrii din Liga 1, pentru a pune la punct ceea ce urmează în campionat: finalul din play-off, play-out, dar și din Cupa României. În cadrul ședinței, CCA, dar și arbitrii au avut parte de o surpriză.

Unul dintre centrali a informat că renunță la activitatea de arbitru, în ciuda vârstei pe care o are, doar 37 de ani, dar și a faptului că abia fusese promovat oficial în Liga 1, anul trecut. Numele lui: Robert Avram, din Pitești.

Motivul acestei decizii surprinzătoare e faptul că Avram a primit propunerea de a deveni managerul unui club important din campionat. E vorba despre FC Argeș. Și a dat curs acestei oferte, astfel că a fost nevoit să renunțe la arbitraj.

Citește și
Lucescu a plecat de la națională „Il Luce” și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat pe banca României » Reacția lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Lucescu a plecat de la națională „Il Luce” și-a încheiat oficial cel de-al doilea mandat pe banca României » Reacția lui Răzvan Burleanu

A arbitrat surpriza campionatului: Metaloglobus - FCSB 2-1

El a început arbitrajul în urmă cu 20 de ani, iar în 2011 era deja la Liga a 3-a. Primul meci în Liga 1 l-a condus în urmă cu 3 ani, însă oficial a fost promovat în lotul de arbitri pentru prima divizie abia în 2025.

Ultimul său joc la care a oficiat în Liga 1 a fost în toamna anului trecut: cea mai mare surpriză a actualului campionat, Metaloglobus - FCSB 2-1. Luna trecută a oficiat și una dintre partidele din sferturile de finală ale Cupei României, Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Săptămâna viitoare el va împlini 38 de ani.

La FC Argeș el va fi managerul clubului, practic prima poziție sub cea deținută de Dani Coman, carfe e președinte. Argeș e un club conectat foarte puternic la finanțarea publică. Primăria condusă de Cristian Gentea acordă sume de ordinul milioanelor de euro.

6
milioane de euro a primit FC Argeș din partea autorităților locale pe parcursul anilor 2024 și 2025

N-au contat banii, ci încrederea lui Dani Coman și a domnului primar”

GOLAZO.ro l-a sunat pe Robert Avram pentru a comenta pe marginea acestei mutări spectaculoase din cariera lui.

Te salut, Robert, ce te-a determinat să renunți la arbitraj?

Sub nici o formă nu ies frustrat sau cu vreo supărare. Arbitrajul m-a clădit ca om, timp de 20 de ani l-am respectat și am primit respect, la rândul meu.

Tocmai ce ai fost promovat la Liga 1, în 2025.

Eu la Liga 1 am arbitrat primul joc acum 3 ani, dar oficial decizia de a fi promovat a tot întârziat. Știți cum se întâmplă, e nevoie să iasă din arbitraj cei mai în vârstă, abia apoi se face loc. Dar repet, n-am vreo supărare la adresa cuiva. Ies cu capul sus, sunt foarte mulțumit cu ceea ce am realizat?

De unde și până unde să ajungi să conduci FC Argeș?

Încrederea foarte mare pe care am primit-o din partea lui Dani Coman și a domnului primar din Pitești m-a convins să fac acest pas. 

FOTO. Metaloglobus - FCSB 2-1

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (75 imagini)

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+75 Foto
N-am fost în niciun partid, n-am făcut deloc politică”

Dar ce experiență ai tu în a conduce ceva, orice?

Am. În 2012 am fost membru fondator al unei Club Sportiv, e drept amator, dar l-am condus vreme de 12 ani. Apoi, am făcut parte mulți ani din structura de conducere a AJF Argeș, unde m-am ocupat pe partea administrativ-financiar. În plus, după 20 de ani în arbitraj, eu spun că stăpânesc foarte bine regulamentele, legile, absolut tot ce e nevoie.

Se va specula că un arbitru ajunge în structura de conducere a unui club și pentru alte servicii făcute în trecut.

N-am avut nicio legătură cu FC Argeș până acum, absolut niciuna. Dar domnul primar are referințe foarte bune despre mine și mi-a acordat această încredere, iar eu văd acest pas ca pe o etapă în a mă dezvolta.

În spatele acestei mutări poate sta și o explicație politică?

N-am fost afiliat niciodată la niciun partid politic, n-am făcut politică.

„Nu banii mă interesează, familia are o stabilitate care îmi oferă o liniște financiară”

O să câștigi mai bine ca manager la FC Argeș decât ai câștigat ca arbitru?

Nu mă interesează acest aspect.

Nu?

Nu! Pentru că financiar stau foarte bine, familia mea are o stabilitate financiară care mi-a oferit această liniște, să iau deciziile independent de latura banilor.

Ultima întrebare, cum vezi acum, din postura de manager de club, situația aceasta că multe cluburi, printre care și FC Argeș, au parte de o susținere financiare mare din parte autorităților locale?

Sunt foarte multe echipe, la Liga 1, Liga 2, care sunt într-un parteneriat public-privat. Dar la nivel de Liga 1 nu e niciuna, pentru că nici nu se poate, care să fie finanțată doar de Unitățile Administrativ Teritoriale. Trebuie ca un club să și producă, în afara banilor publici pe care îi primește, pentru a face față. Drepturi TV, sponsori, bilete, activități comerciale, jucători vânduți și altele.

Citește și

Campionate
14:30
„Mă vedeau ca pe un sac de bani” Povestea incredibilă a românului care antrenează în Africa » A fost răpit de o grupare teroristă
Citește mai mult
„Mă vedeau ca pe un sac de bani” Povestea incredibilă a românului care antrenează în Africa » A fost răpit de o grupare teroristă
Formula 1
13:03
„Verstappen devine plictisitor” Declarațiile olandezului au stârnit furia unui fost pilot de Formula 1: „Ori te retragi, ori taci din gură”
Citește mai mult
„Verstappen devine plictisitor” Declarațiile olandezului au stârnit furia unui fost pilot de Formula 1: „Ori te retragi, ori taci din gură”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
arbitru liga 1 fc arges Robert Avram
Știrile zilei din sport
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share