La ședința cu arbitrii pe care șeful CCA a ținut-o miercuri după-amiază prin zoom, unul dintre centralii de Liga 1 a anunțat că se retrage. Numele lui, în articol

Gestul său e determinat de faptul că a fost numit manager al unui club din Superligă, care e finanțat puternic și de Primărie. Toate detalii și reacția arbitrului respectiv, mai jos

Kyros Vassaras a organizat miercuri o întâlnire online cu arbitrii din Liga 1, pentru a pune la punct ceea ce urmează în campionat: finalul din play-off, play-out, dar și din Cupa României. În cadrul ședinței, CCA, dar și arbitrii au avut parte de o surpriză.

Unul dintre centrali a informat că renunță la activitatea de arbitru, în ciuda vârstei pe care o are, doar 37 de ani, dar și a faptului că abia fusese promovat oficial în Liga 1, anul trecut. Numele lui: Robert Avram, din Pitești.

Motivul acestei decizii surprinzătoare e faptul că Avram a primit propunerea de a deveni managerul unui club important din campionat. E vorba despre FC Argeș. Și a dat curs acestei oferte, astfel că a fost nevoit să renunțe la arbitraj.

A arbitrat surpriza campionatului: Metaloglobus - FCSB 2-1

El a început arbitrajul în urmă cu 20 de ani, iar în 2011 era deja la Liga a 3-a. Primul meci în Liga 1 l-a condus în urmă cu 3 ani, însă oficial a fost promovat în lotul de arbitri pentru prima divizie abia în 2025.

Ultimul său joc la care a oficiat în Liga 1 a fost în toamna anului trecut: cea mai mare surpriză a actualului campionat, Metaloglobus - FCSB 2-1. Luna trecută a oficiat și una dintre partidele din sferturile de finală ale Cupei României, Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Săptămâna viitoare el va împlini 38 de ani.

La FC Argeș el va fi managerul clubului, practic prima poziție sub cea deținută de Dani Coman, carfe e președinte. Argeș e un club conectat foarte puternic la finanțarea publică. Primăria condusă de Cristian Gentea acordă sume de ordinul milioanelor de euro.

6 milioane de euro a primit FC Argeș din partea autorităților locale pe parcursul anilor 2024 și 2025

GOLAZO.ro l-a sunat pe Robert Avram pentru a comenta pe marginea acestei mutări spectaculoase din cariera lui.

Te salut, Robert, ce te-a determinat să renunți la arbitraj?

Sub nici o formă nu ies frustrat sau cu vreo supărare. Arbitrajul m-a clădit ca om, timp de 20 de ani l-am respectat și am primit respect, la rândul meu.

Tocmai ce ai fost promovat la Liga 1, în 2025.

Eu la Liga 1 am arbitrat primul joc acum 3 ani, dar oficial decizia de a fi promovat a tot întârziat. Știți cum se întâmplă, e nevoie să iasă din arbitraj cei mai în vârstă, abia apoi se face loc. Dar repet, n-am vreo supărare la adresa cuiva. Ies cu capul sus, sunt foarte mulțumit cu ceea ce am realizat?

De unde și până unde să ajungi să conduci FC Argeș?

Încrederea foarte mare pe care am primit-o din partea lui Dani Coman și a domnului primar din Pitești m-a convins să fac acest pas.

FOTO. Metaloglobus - FCSB 2-1

Dar ce experiență ai tu în a conduce ceva, orice?

Am. În 2012 am fost membru fondator al unei Club Sportiv, e drept amator, dar l-am condus vreme de 12 ani. Apoi, am făcut parte mulți ani din structura de conducere a AJF Argeș, unde m-am ocupat pe partea administrativ-financiar. În plus, după 20 de ani în arbitraj, eu spun că stăpânesc foarte bine regulamentele, legile, absolut tot ce e nevoie.

Se va specula că un arbitru ajunge în structura de conducere a unui club și pentru alte servicii făcute în trecut.

N-am avut nicio legătură cu FC Argeș până acum, absolut niciuna. Dar domnul primar are referințe foarte bune despre mine și mi-a acordat această încredere, iar eu văd acest pas ca pe o etapă în a mă dezvolta.

În spatele acestei mutări poate sta și o explicație politică?

N-am fost afiliat niciodată la niciun partid politic, n-am făcut politică.

O să câștigi mai bine ca manager la FC Argeș decât ai câștigat ca arbitru?

Nu mă interesează acest aspect.

Nu?

Nu! Pentru că financiar stau foarte bine, familia mea are o stabilitate financiară care mi-a oferit această liniște, să iau deciziile independent de latura banilor.

Ultima întrebare, cum vezi acum, din postura de manager de club, situația aceasta că multe cluburi, printre care și FC Argeș, au parte de o susținere financiare mare din parte autorităților locale?

Sunt foarte multe echipe, la Liga 1, Liga 2, care sunt într-un parteneriat public-privat. Dar la nivel de Liga 1 nu e niciuna, pentru că nici nu se poate, care să fie finanțată doar de Unitățile Administrativ Teritoriale. Trebuie ca un club să și producă, în afara banilor publici pe care îi primește, pentru a face față. Drepturi TV, sponsori, bilete, activități comerciale, jucători vânduți și altele.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport