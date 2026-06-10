Robert Ilyeș (52 de ani) vrea să-și găsească un nou angajament după despărțirea de Csikszereda.

Tehnicianul a dezvăluit că a fost dorit de un club din Liga 1, dar mutarea nu s-a concretizat. Detalii, mai jos în articol.

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Robert Ilyeș s-a despărțit de clubul din Miercurea Ciuc la finalul acestui sezon. A reușit să mențină echipa în Liga 1 la prima prezență din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc.

Acesta a fost înlocuit pe banca ciucanilor de Istvan Szabo (59 de ani).

Robert Ilyeș a fost dorit de Petrolul: „Nu am ajuns la un consens”

Tehnicianul a dezvăluit că a purtat câteva discuții cu Petrolul. Mutarea nu s-a concretizat, iar ploieștenii l-au numit antrenor pe Ricardo Sousa (47 de ani).

„Eu îmi doresc să revin. Chiar am avut o discuție cu Petrolul, nu neg. Oamenii au fost corecți, mi-au spus despre toate problemele pe care le are clubul. Nu am ajuns la un consens, apoi au ales un alt antrenor. Sunt deschis la discuții și aștept noi oferte. Acum sunt în vacanță.

Nu a fost ușor pentru mine să gestionez situația de la Csikszereda. Nimeni nu ne dădea vreo șansă să rămânem în Superliga, dar am reușit să continuăm. Poate că nici noi nu credeam la început. În spate a fost o muncă titanică, alături de jucători și staff.

Nu îl cunosc personal pe Istvan Szabo, noul antrenor de la Csikszereda. Știu doar că a antrenat în prima ligă din Ungaria.

Nu vreau să comentez altceva, dar spun că am lăsat un vestiar foarte unit. Jucătorii m-au apreciat și mulți dintre ei m-au rugat să mă întorc. Nu am făcut-o, am luat o decizie pentru mine”, a declarat Robert Ilyeș, conform digisport.ro.

Îmi doresc să ajung mult mai sus și nu vreau să mă opresc aici. Aștept o nouă provocare și să-mi demonstrez mie că pot mai mult. Robert Ilyeș

Robert Ilyeș a fost instalat în primăvara anului 2023 la cârma celor de la Csikszereda, echipă cu care a reușit promovarea și menținerea în Liga 1.

A fost al doilea său mandat pe banca ciucanilor. A mai condus echipa între 2013 și 2017. Între 2019 și 2021 a fost secund în mandatele lui Leo Grozavu, Cristiano Bergodi și Csaba Laszlo la Sepsi.

A bifat 113 meciuri pe banca echipei Csikszereda, care a obținut 48 de victorii, 28 de remize și a suferit 37 de înfrângeri (143-141 golaveraj).

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