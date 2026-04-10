Lewandowski la AC Milan? Ce alt club mai este interesat de fotbalistul de la Barcelona

Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul de la FC Barcelona, ar putea ajunge în Serie A, în vara acestui an.

Contractul polonezului cu gruparea catalană expiră în această vară, la finalul lunii iunie.

Robert Lewandowski ar putea ajunge la AC Milan

Atacantul în vârstă de 37 de ani va rămâne liber de contract anul acesta, iar următoarea sa destinație ar putea fi AC Milan.

Conform gazzetta.it, agenții lui Lewa lucrează la o eventuală mutare a polonezului la Milano. Mai mult, conform sursei citate, și Juventus s-ar fi arătat interesată de atacantul Barcelonei.

O posibilă problemă ar putea fi reprezentată de salariul mare al polonezului, dar AC Milan ar putea să îi îndeplinească cerințele lui Lewa, ținând cont că nu ar trebui să achite bani pentru transferul acestuia.

8 milioane de euro este cota lui Robert Lewandowski, conform Transfermarkt

În acest sezon, Lewandowski a jucat 39 de meciuri în tricoul blaugrana, reușind să înscrie 17 goluri și a oferit trei pase decisive.

Cifrele lui Robert Lewandowski la FC Barcelona

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în vara anului 2022, când catalanii au plătit 45 de milioane de euro către Bayern Munchen.

Mutarea sa în Spania a fost de bun augur, întrucât Robert Lewandowski a fost unul dintre jucătorii pe care s-a bazat FC Barcelona în ultimele sezoane.

Alături de gruparea catalană, Lewandowski a câștigat două titluri de campion al Spaniei, o cupă și trei supercupe.

Cifrele înregistrate de Robert Lewandowski în întreaga sa carieră:

Echipă Meciuri jucate Goluri marcate Bayern Munchen 375 344 FC Barcelona 186 118 Borussia Dortmund 187 103 Lech Poznan 82 41 Znicz Pruszkow 32 21 Naționala Poloniei 165 89

