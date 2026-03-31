Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor

Tottenham a anunțat că Roberto De Zerbi (46 de ani) va fi noul antrenor al echipei, după ce Igor Tudor (47 de ani) a fost demis după doar 6 săptămâni.

Tehnicianul croat nu a obținut nicio victorie în Premier League și a lăsat-o pe Tottenham într-o situație critică: la un singur punct distanță de locurile de retrogradare!

Roberto De Zerbi este noul antrenor al lui Tottenham

După ce s-a despărțit cu scandal de Olympique Marseille la jumătatea lunii februarie, Roberto De Zerbi a găsit rapid un nou angajament și a semnat cu Tottenham un contract valabil pe cinci ani.

„Avem plăcerea de a anunța numirea lui Roberto De Zerbi în funcția de antrenor principal al echipei masculine, în baza unui contract pe termen lung, sub rezerva obținerii permisului de muncă” , a anunțat Tottenham pe site-ul oficial.

Astfel, tehnicianul italian va debuta pe banca lui Tottenham pe 12 aprilie, în meciul cu Sunderland din etapa 32 din Premier League.

Roberto De Zerbi a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu gruparea engleză:

„Sunt încântat să mă alătur acestui club fantastic, care este unul dintre cele mai mari și prestigioase din lume.

În toate discuțiile mele cu conducerea clubului, ambiția lor pentru viitor a fost clară – să construiască o echipă capabilă de mari realizări și să facă acest lucru practicând un stil de joc care să entuziasmeze și să inspire suporterii.

Sunt aici deoarece cred în această ambiție și am semnat un contract pe termen lung, pentru a da totul în vederea realizării ei.

Prioritatea noastră pe termen scurt este să urcăm în clasament, iar acesta va fi obiectivul principal până la fluierul final al ultimului meci al sezonului. Aștept cu nerăbdare să ies pe terenul de antrenament și să lucrez cu acești jucători pentru a realiza acest lucru”, a spus De Zerbi, conform sursei citate.

17 este poziția pe care o ocupă Tottenham în Premier League. Are 30 de puncte, cu doar unul peste locurile de retrogradare

De-a lungul carierei sale, Roberto De Zerbi le-a mai pregătit pe:

Marseille (iulie 2024 - februarie 2026) - 69 de meciuri

Brighton (septembrie 2022 - iunie 2024) - 89 de meciuri

Șahtior (iulie 2021 - iulie 2022) - 30 de meciuri

Sassuolo (iulie 2018 - iunie 2021) - 120 de meciuri

Benevento (octombrie 2017 - iunie 2018) - 29 de meciuri

Palermo (septembrie 2016 - noiembrie 2016) - 13 meciuri

Foggia (iulie 2014 - august 2016) - 90 de meciuri

Darfo Boario (noiembrie 2013 - iunie 2014) - 22 de meciuri

Igor Tudor, al patrulea cel mai scurt mandat din istoria Premier League

Cele 44 de zile petrecute de tehnicianul croat pe banca lui echipei lui Radu Drăgușin reprezintă unul dintre cele mai scurte mandate ale unui antrenor, în istoria campionatului englez.

Doar trei antrenori au avut mandate mai scurte decât cel al lui Igor Tudor:

Sam Allardyce - 30 de zile la Leeds, mai-iunie 2023

Ange Postecoglou - 39 de zile la Nottingham Forest în toamna lui 2025

Les Reed - 40 de zile la Charlton, la sfârșitul anului 2006

