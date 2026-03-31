Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor

Foto: IMAGO.
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 20:35
  • Tottenham a anunțat că Roberto De Zerbi (46 de ani) va fi noul antrenor al echipei, după ce Igor Tudor (47 de ani) a fost demis după doar 6 săptămâni.

Tehnicianul croat nu a obținut nicio victorie în Premier League și a lăsat-o pe Tottenham într-o situație critică: la un singur punct distanță de locurile de retrogradare!

„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Roberto De Zerbi este noul antrenor al lui Tottenham

După ce s-a despărțit cu scandal de Olympique Marseille la jumătatea lunii februarie, Roberto De Zerbi a găsit rapid un nou angajament și a semnat cu Tottenham un contract valabil pe cinci ani.

„Avem plăcerea de a anunța numirea lui Roberto De Zerbi în funcția de antrenor principal al echipei masculine, în baza unui contract pe termen lung, sub rezerva obținerii permisului de muncă”, a anunțat Tottenham pe site-ul oficial.

Astfel, tehnicianul italian va debuta pe banca lui Tottenham pe 12 aprilie, în meciul cu Sunderland din etapa 32 din Premier League.

Roberto De Zerbi a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu gruparea engleză:

„Sunt încântat să mă alătur acestui club fantastic, care este unul dintre cele mai mari și prestigioase din lume.

În toate discuțiile mele cu conducerea clubului, ambiția lor pentru viitor a fost clară – să construiască o echipă capabilă de mari realizări și să facă acest lucru practicând un stil de joc care să entuziasmeze și să inspire suporterii.

Sunt aici deoarece cred în această ambiție și am semnat un contract pe termen lung, pentru a da totul în vederea realizării ei.

Prioritatea noastră pe termen scurt este să urcăm în clasament, iar acesta va fi obiectivul principal până la fluierul final al ultimului meci al sezonului. Aștept cu nerăbdare să ies pe terenul de antrenament și să lucrez cu acești jucători pentru a realiza acest lucru”, a spus De Zerbi, conform sursei citate.

17
este poziția pe care o ocupă Tottenham în Premier League. Are 30 de puncte, cu doar unul peste locurile de retrogradare

De-a lungul carierei sale, Roberto De Zerbi le-a mai pregătit pe:

  • Marseille (iulie 2024 - februarie 2026) - 69 de meciuri
  • Brighton (septembrie 2022 - iunie 2024) - 89 de meciuri
  • Șahtior (iulie 2021 - iulie 2022) - 30 de meciuri
  • Sassuolo (iulie 2018 - iunie 2021) - 120 de meciuri
  • Benevento (octombrie 2017 - iunie 2018) - 29 de meciuri
  • Palermo (septembrie 2016 - noiembrie 2016) - 13 meciuri
  • Foggia (iulie 2014 - august 2016) - 90 de meciuri
  • Darfo Boario (noiembrie 2013 - iunie 2014) - 22 de meciuri

Igor Tudor, al patrulea cel mai scurt mandat din istoria Premier League

Cele 44 de zile petrecute de tehnicianul croat pe banca lui echipei lui Radu Drăgușin reprezintă unul dintre cele mai scurte mandate ale unui antrenor, în istoria campionatului englez.

Doar trei antrenori au avut mandate mai scurte decât cel al lui Igor Tudor:

  • Sam Allardyce - 30 de zile la Leeds, mai-iunie 2023
  • Ange Postecoglou - 39 de zile la Nottingham Forest în toamna lui 2025
  • Les Reed - 40 de zile la Charlton, la sfârșitul anului 2006

S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
