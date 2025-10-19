Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă

Naționalele României de tenis de masă sunt la un pas de o performanță istorică la ediția din 2025 a Campionatului European pe echipe.

Azi, de la ora 14:00, România a înfruntat Germania, la feminin. „Tricolorele” au pierdut, scor 3-0.

Tot azi, de la ora 18:00, România dă piept cu Franța, la masculin.

Află mai jos unde pot fi urmărite meciurile celor două echipe.

Echipa feminină a României a învins Olanda cu scorul de 3-0 în semifinală și s-a calificat în finală, unde a pierdut în fața Germaniei.

Echipa masculină a României a ajuns pentru prima dată în istorie în finala competiției, după ce a învins-o pe Slovenia tot cu 3-0 în semifinală.

Unde pot fi urmărite finalele la Campionatul European de tenis de masă

Partida a fost controlată de jucătoarele Germaniei. Bernadette Szocs a deschis confruntarea, dar a cedat cu 2-3 în fața lui Anett Kaufmann, iar Elizabeta Samara a pierdut ulterior cu 1-3 duelul cu Sabine Winter.

Andreea Dragoman a fost ultima reprezentantă a României la masă. Aceasta avea șansa de a menține naționala în luptă, însă a cedat la capătul unui meci strâns în fața Ninei Mittelham, scor 1-3.

Naționala masculină joacă la 18:00

Echipa formată din Eduard Ionescu, Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu va lupta pentru aur împotriva Franței, duminică, de la ora 18:00.

Prezența istorică a României în finala Campionatului European de tenis de masă va putea fi urmărită în țară pe Antena Play.

Abonamentul Standard este 7,99 euro pe lună, iar cel Premium 10,99 euro.

Românii din diaspora vor putea urmări finalele pe platforma oficială European Table Tennis Union (ETTU TV).

