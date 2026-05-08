Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul

Naționala feminină de tenis de masă a României a reușit o performanță uriașă la Campionatul Mondial Londra 2026: calificare în semifinale și medalie de bronz asigurată.

Tricolorele, locul 7 mondial, au trecut de Franța (5 mondial) într-un sfert de finală intens, decis la capătul unor meciuri dramatice.

România continuă astfel un parcurs excelent și își confirmă statutul de forță în tenisul de masă feminin, în contextul unui duel de mare intensitate cu Franța, medaliata cu bronz mondial de la ediția precedentă, dar în față căreia nu a pierdut niciodată.

România, în semifinalele CM 2026: medalie de bronz asigurată

Antrenorul Andrei Filimon a luat o decizie importantă înaintea confruntării, mizând pe Adina Diaconu în locul experimentatei Elizei Samara.

Adina Diaconu (145 mondial), jucătoare legitimată în campionatul Franței la Metz, a deschis partida împotriva jucătoarei de origine chineză Jia Nan Yuan (24 mondial).

Românca a început excelent, câștigând primul set. A urmat un meci de mare intensitate, cu schimburi lungi și răsturnări de situație.

Deși Diaconu a revenit de mai multe ori în meci, Jia Nan Yuan a gestionat mai bine finalul și a închis decisivul 11-5. Franța conducea cu 1-0.

Berni Szocs și Andreea Dragoman au adus victoria împotriva Franței

Bernadette Szocs a adus egalarea pentru România într-un meci cu oscilații majore împotriva jucătoarei Prithika Pavade.

După un start bun și două seturi câștigate, Pavade a revenit, dar decisivul a fost dominat categoric de lidera naționalei României.

Vicecampioanele Europei au trecut în avantaj grației victoriei realizate de Andreea Dragoman, 3-1 în fața jucătoarei Charlotte Lutz. Andreea a controlat foarte bine momentele importante și a închis meciul cu autoritate.

Punctul decisiv a fost obținut după o încleșare teribilă. Berni Szocs a pierdut primul act cu Jia Nan Yuan, după ce a condus 8-4 și a ratat două mingi de set, dar a revenit excelent, egalând situația și apoi preluând controlul.

Setul patru a fost dramatic, cu schimburi lungi și momente tensionate, însă Berni a avut nervii mai tari și s-a impus cu 14-12, obținând victoria finală și calificarea în semifinalele Campionatului Mondial.

VIDEO. Berni Szocs, meciul calificării în semifinalele CM 2026

Semifinale cu China

România, locul 7 mondial, va întâlni în semifinale puternica echipă a Chinei (1 mondial), sâmbătă, de la 14:30, în timp ce cealaltă semifinală este Germania - Japonia.

Indiferent de rezultat, România are deja asigurată medalia de bronz și o revenire de prestigiu în elita mondială a tenisului de masă.

România și China s-au întâlnit în grupa care a stabilit favoritele pe tabloul eliminatoriu, iar asiaticele s-au impus cu scorul de 3-0.

Echipa feminină a României, medalie la Mondiale după 26 de ani

România a așteptat 26 de ani pentru o nouă medalie la Campionatele Mondiale pe echipe. Țara noastră are un palmares impresionant în competiția feminină, cu o perioadă de aur în anii ’50, când a dominat tenisul de masă mondial.

Echipa feminină a cucerit cinci titluri mondiale, în 1950, 1951, 1953, 1955 și 1956. În plus, România a mai obținut patru medalii de argint (1952, 1957, 1963, 1969) și patru medalii de bronz (1939, 1948, 1961 și 2000), confirmând o tradiție puternică la nivel internațional.

Ultima medalie mondială pe echipe la feminin a fost bronzul din 2000 de la Kuala Lumpur, obținut de Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

România - Franța 3-1

Adina Diaconu - Jia Nan Yuan 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11)

Bernadette Szocs - Prithika Pavade 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2)

Andreea Dragoman - Charlotte Lutz 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6)

Bernadette Szocs - Jia Nan Yuan 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12)

