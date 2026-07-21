„Simt spiritul Rapidului” Noul atacant al alb-vișiniilor, fermecat de atmosfera de pe Giulești

RAPID - SEPSI 1-0. Jason Kodor (20 de ani) a fost impresionat de atmosfera din Giulești, la primul său meci în tricoul alb-vișiniu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul transferat în această vară de Rapid de la Lecce a început partida cu Sepsi pe banca de rezerve, dar a fost trimis în teren de Daniel Pancu în minutul 69.

RAPID - SEPSI 1-0 . Jason Kodor, fermecat de atmosfera din Giulești: „Piele de găină”

Kodor a rămas plăcut impresionat de spectacolul oferit în tribune de fanii giuleșteni.

„Nu mă așteptam la o emoție atât de mare. Chiar am avut pielea de găină. Sunt foarte fericit să fiu aici, este o echipă foarte frumoasă.

Am avut emoții, adrenalină, dar sunt emoții bune, care te ajută să dai totul pe teren.

Când ai suporteri atât de frumoși, chiar simți că te împing din spate. Chiar simt spiritul Rapidului în inimă.

Este o presiune, dar presiunea asta te ajută să dai tot ce ai mai bun. Ca echipă, dacă știi să te folosești de ea, chiar este bine.

Nici nu a trebuit să mă convingă Rapidul. Când un club atât de mare vine după tine, nu ai cum să spui nu.

Daniel Pancu este exigent, dar într-un mod foarte bun. Ține foarte mult la echipă și la jucători. Pentru noi este o onoare să dăm totul pentru el”, a declarat Jason Kodor la Prima Sport, citat de gsp.ro.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu în Rapid - Sepsi 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport