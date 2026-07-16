U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor +6 foto
Universitatea Craiova
Superliga

U Craiova saltă România Ce s-a întâmplat după ce oltenii s-au calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 13:05
  • România a urcat în clasamentul coeficienților UEFA după victoriile obținute de Universitatea Craiova cu Vitebsk (5-1 la general), în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
  • Pe ce loc se află acum România și ce țări a depășit, mai jos în articol.
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Miercuri, campioana României s-a impus și în returul cu Vitebsk, scor 1-0, grație golului reușit de Nicușor Bancu în finalul partidei.

A fost 5-1 la general, iar Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, acolo unde va da peste Levski Sofia.

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România a urcat în clasamentul coeficienților UEFA

Calificarea Craiovei în turul următorul al Ligii Campionilor a contribuit decisiv la îmbunătățirea coeficientului României în clasamentul UEFA.

În urma victoriilor obținute de oltenii lui Filipe Coelho, România a urcat pe poziția 20, cu 23,625 de puncte. România a depășit Austria, care are cu 0,175 de puncte mai puțin, conform uefa.com.

În fața României se află Scoția, pe locul 19, care are 24,150 de puncte.

În total, după cele două victorii obținute de Craiova și după remiza celor de la U Cluj cu Dinamo Kiev, scor 0-0, în manșa tur a „dublei” din turul 1 din Europa League, România a adăugat 0,625 de puncte în clasamentul coeficienților UEFA.

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (6 imagini)

U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures U Craiova - Vitebsk, în primul tur preliminar din UCL. Foto: Sport Pictures
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Returul „dublei” U Cluj - Dinamo Kiev se dispută astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj se va lupta pentru calificarea în turul 2 din Europa League, acolo unde ar putea da peste PAOK.

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA în prezent:

  • 19. Scoția - 24,150 puncte
  • 20. România - 23,625 puncte
  • 21. Austria - 23,450 puncte
  • 22. Croația - 22,406 puncte
  • 23. Ucraina - 21,837 puncte

4 echipe românești joacă în cupele europene:

  • Universitatea Craiova - Liga Campionilor
  • Universitatea Cluj - Europa League
  • FCSB - Conference League
  • CFR Cluj - Conference League

5 echipe austriece joacă în cupele europene:

  • LASK - Play-off Liga Campionilor
  • Sturm Graz - Turul doi preliminar Liga Campionilor
  • Red Bull Salzburg - Turul trei preliminat Europa League
  • Austria Viena - Turul doi preliminar Conference League
  • Rapid Viena - Turul doi preliminar Conference League

Un coeficient mai bun poate însemna, în sezoanele viitoare, mai puține tururi preliminare pentru echipele din Liga 1.

FCSB și CFR Cluj vor juca în Conference League

FCSB și CFR Cluj vor debuta în turul 2 preliminar din Conference League săptămâna viitoare.

Formația roș-albastră va juca cu FK Auda (Letonia). Meciul tur se va juca pe 23 iulie, la București, iar returul va avea loc pe 30 iulie, în deplasare.

De cealaltă parte, CFR Cluj va juca în turul 2 preliminar din Conference League cu învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan). Meciul tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Dacă vor obține victorii cu aceste echipe, FCSB și CFR Cluj pot contribui la creșterea punctelor României în clasamentul coeficienților.

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