România a urcat în clasamentul coeficienților UEFA după victoriile obținute de Universitatea Craiova cu Vitebsk (5-1 la general), în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Pe ce loc se află acum România și ce țări a depășit, mai jos în articol.

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Miercuri, campioana României s-a impus și în returul cu Vitebsk, scor 1-0, grație golului reușit de Nicușor Bancu în finalul partidei.

A fost 5-1 la general, iar Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, acolo unde va da peste Levski Sofia.

România a urcat în clasamentul coeficienților UEFA

Calificarea Craiovei în turul următorul al Ligii Campionilor a contribuit decisiv la îmbunătățirea coeficientului României în clasamentul UEFA.

În urma victoriilor obținute de oltenii lui Filipe Coelho, România a urcat pe poziția 20, cu 23,625 de puncte. România a depășit Austria, care are cu 0,175 de puncte mai puțin, conform uefa.com.

În fața României se află Scoția, pe locul 19, care are 24,150 de puncte.

În total, după cele două victorii obținute de Craiova și după remiza celor de la U Cluj cu Dinamo Kiev, scor 0-0, în manșa tur a „dublei” din turul 1 din Europa League, România a adăugat 0,625 de puncte în clasamentul coeficienților UEFA.

Returul „dublei” U Cluj - Dinamo Kiev se dispută astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj se va lupta pentru calificarea în turul 2 din Europa League, acolo unde ar putea da peste PAOK.

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA în prezent:

19. Scoția - 24,150 puncte

20. România - 23,625 puncte

- 23,625 puncte 21. Austria - 23,450 puncte

22. Croația - 22,406 puncte

23. Ucraina - 21,837 puncte

4 echipe românești joacă în cupele europene:

Universitatea Craiova - Liga Campionilor

Universitatea Cluj - Europa League

FCSB - Conference League

CFR Cluj - Conference League

5 echipe austriece joacă în cupele europene:

LASK - Play-off Liga Campionilor

Sturm Graz - Turul doi preliminar Liga Campionilor

Red Bull Salzburg - Turul trei preliminat Europa League

Austria Viena - Turul doi preliminar Conference League

Rapid Viena - Turul doi preliminar Conference League

Un coeficient mai bun poate însemna, în sezoanele viitoare, mai puține tururi preliminare pentru echipele din Liga 1.

FCSB și CFR Cluj vor juca în Conference League

FCSB și CFR Cluj vor debuta în turul 2 preliminar din Conference League săptămâna viitoare.

Formația roș-albastră va juca cu FK Auda (Letonia). Meciul tur se va juca pe 23 iulie, la București, iar returul va avea loc pe 30 iulie, în deplasare.

De cealaltă parte, CFR Cluj va juca în turul 2 preliminar din Conference League cu învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan). Meciul tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Dacă vor obține victorii cu aceste echipe, FCSB și CFR Cluj pot contribui la creșterea punctelor României în clasamentul coeficienților.

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