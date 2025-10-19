România - Polonia 34-29 Prima victorie pentru Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei de handbal feminin
România - Polonia 34-29. Prima victorie obținută de naționala feminină cu Ovidiu Mihăilă (52 de ani) pe bancă. Foto: sportpictures.eu
Handbal

România - Polonia 34-29 Prima victorie pentru Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei de handbal feminin

alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 21:46
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 21:48
  • România - Polonia 34-29. Prima victorie obținută de naționala feminină cu Ovidiu Mihăilă (52 de ani) pe bancă.
  • „Tricolorele” evoluează în EHF Euro Cup, competiție care reunește echipele deja calificate la Euro 2026.

După o înfrângere la limită în primul meci, cu Norvegia, 27-29, România a obținut și primele puncte cu Polonia.

Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește și
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo

România - Polonia 34-29. Prima victorie pentru Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei de handbal feminin

După o primă repriză echilibrată, cele două echipe au intrat la egalitate la cabine, 15-15. Partea secundă a fost dominată însă autoritar de România, care s-a desprins și la 8 goluri diferență!

În cele din urmă, „tricolorele” s-au impus cu 34-29 și au bifat primele puncte în EHF Euro Cup.

România - Polonia 34-29

  • România (34): Grozav 8, Ostase 6, M. Mihai 3, Seraficeanu 3, Gogîrlă 3, A. Stoica 2, Laslo 2, Necul 2, Dumitrașcu 2, E. Roșu 2, Skrobic 1;
  • Polonia (29): Cygan 7, Olek 5, Kobylinska 5, Granicka 4, Balsam 2, Pankowska 2, Michalak 2, Kochaniak 1, Uscinowicz 1.

Clasamentul grupei 1

  1. Norvegia - 4p
  2. ROMÂNIA - 2p
  3. Polonia - 2p
  4. Slovacia - 0p

Următoarele meciuri, cu Slovacia, vor avea loc la începutul lunii martie, mai întâi în deplasare, apoi acasă. Final Four-oul se va disputa în septembrie anul viitor.

Ce este EHF Euro Cup

EHF Euro Cup este o competiție înființată în 2020, în handbalul masculin, care pune față în față gazdele viitorului Campionat European și cel mai bine clasate echipe de la ediția precedentă a turneului final. Se dispută în același timp cu preliminariile pentru Euro.

Din 2022, competiția a fost introdusă și în handbalul feminin, iar Norvegia a câștigat ambele ediții. Cum Euro 2026 va avea 5 gazde, această ediție este prima cu 8 echipe: Cehia, Polonia, România, Slovacia și Turcia (țările organizatoarea), plus Danemarca, Norvegia și Ungaria (primele 3 clasate de la Euro 2024). Naționala României se află la prima participare.

Citește și

Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Diverse
18:25
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Citește mai mult
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie
Alte sporturi
15:55
Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie
Citește mai mult
Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
polonia handbal romania ehf euro cup ovidiu mihaila
Știrile zilei din sport
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Superliga
19.10
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Citește mai mult
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Alte sporturi
19.10
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! » „Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul românesc e în colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație”
Citește mai mult
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Baschet
19.10
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Citește mai mult
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Diverse
19.10
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Citește mai mult
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:31
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
00:18
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
23:17
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
22:34
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
Top stiri din sport
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Alte sporturi
19.10
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Citește mai mult
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Stranieri
19.10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Citește mai mult
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Superliga
19.10
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Superliga
19.10
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Citește mai mult
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 26 rapid 37 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share