România - Polonia 34-29. Prima victorie obținută de naționala feminină cu Ovidiu Mihăilă (52 de ani) pe bancă.

„Tricolorele” evoluează în EHF Euro Cup, competiție care reunește echipele deja calificate la Euro 2026.

După o înfrângere la limită în primul meci, cu Norvegia, 27-29, România a obținut și primele puncte cu Polonia.

România - Polonia 34-29 . Prima victorie pentru Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei de handbal feminin

După o primă repriză echilibrată, cele două echipe au intrat la egalitate la cabine, 15-15. Partea secundă a fost dominată însă autoritar de România, care s-a desprins și la 8 goluri diferență!

În cele din urmă, „tricolorele” s-au impus cu 34-29 și au bifat primele puncte în EHF Euro Cup.

România - Polonia 34-29

România (34): Grozav 8, Ostase 6, M. Mihai 3, Seraficeanu 3, Gogîrlă 3, A. Stoica 2, Laslo 2, Necul 2, Dumitrașcu 2, E. Roșu 2, Skrobic 1;

Grozav 8, Ostase 6, M. Mihai 3, Seraficeanu 3, Gogîrlă 3, A. Stoica 2, Laslo 2, Necul 2, Dumitrașcu 2, E. Roșu 2, Skrobic 1; Polonia (29): Cygan 7, Olek 5, Kobylinska 5, Granicka 4, Balsam 2, Pankowska 2, Michalak 2, Kochaniak 1, Uscinowicz 1.

Clasamentul grupei 1

Norvegia - 4p ROMÂNIA - 2p Polonia - 2p Slovacia - 0p

Următoarele meciuri, cu Slovacia, vor avea loc la începutul lunii martie, mai întâi în deplasare, apoi acasă. Final Four-oul se va disputa în septembrie anul viitor.

Ce este EHF Euro Cup

EHF Euro Cup este o competiție înființată în 2020, în handbalul masculin, care pune față în față gazdele viitorului Campionat European și cel mai bine clasate echipe de la ediția precedentă a turneului final. Se dispută în același timp cu preliminariile pentru Euro.

Din 2022, competiția a fost introdusă și în handbalul feminin, iar Norvegia a câștigat ambele ediții. Cum Euro 2026 va avea 5 gazde, această ediție este prima cu 8 echipe: Cehia, Polonia, România, Slovacia și Turcia (țările organizatoarea), plus Danemarca, Norvegia și Ungaria (primele 3 clasate de la Euro 2024). Naționala României se află la prima participare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport