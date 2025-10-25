Biletele la peluză pentru meciul dintre România și San Marino, din etapa #10 a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, ce se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, sunt aproape de epuizare.

România - San Marino va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Deși mai sunt trei săptămâni până la meciurile decisive pentru calificarea României la Campionatul Mondial 2026, interesul suporterilor este ridicat.

Interes uriaș pentru România - San Marino

Federația Română de Fotbal a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că biletele la peluză pentru ultimul meci din campania de calificare a „tricolorilor”, sunt aproape de epuizare.

„ULTIMA ȘANSĂ! La 24 de ore de la punerea în vânzare, mai erau disponibile doar 1.000 de bilete, în peluze, la meciul România - San Marino, programat marți 18 noiembrie, pe stadionul «Ilie Oană » din Ploiești, de la ora 21:45 . Biletele sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro”, se arată în postarea de pe pagina oficială de Facebook a FRF.

Prețurile biletelor rămase disponibile pleacă de la 30 de lei și ajung până la 80 de lei.

De asemenea, tinerii vor beneficia de reduceri. Cei cu vârste până în 15 ani vor plăti 10 lei pentru a urmări meciul României din tribuna stadionului „Ilie Oană”.

Spectatorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani vor da 30 lei pe bilet în zona tribunei.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport