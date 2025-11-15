Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România

În drum spre Zenica, ultrașii români s-au oprit în Serbia, unde s-au pozat alături de ultrașii sârbi, înainte de meciul dintre Bosnia și România.

Partida Bosnia - România, din preliminariile CM 2026, va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Prima TV, azi, de la 21:45.

Meciul a fost catalogat drept unul cu grad maxim de risc, din cauza scandalului dintre ultrașii bosniaci și federație.

Sârbii susțin România

În drum spre Bosnia, o parte a fanilor români s-a oprit în Serbia.

Ultrașii s-au pozat cu cei sârbi, înaintea duelului dintre Bosnia și România, în duelul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor.

Cele două galerii înfrățite au imortalizat momentul, în fața unei biserici ortodoxe, și au postat pe rețelele de socializare.

Sârbii au o istorică rivalitate cu bosniacii, pornită din rațiuni geo-politice și religioase.

550 de fani români vor fi prezenți la meciul de la Zenica

Bosnia - România a fost catalogat meci de risc maxim

Meciul dintre Bosnia și România este considerat unul de risc maxim, din cauza tensiunilor dintre ultrașii bosniaci și federația de la Sarajevo.

Facțiunea BH Fanaticos a lansat amenințări în toată țara: „Nu ne puteți cumpăra” și „Vom fi la Zenica!”.

Mesajele lor au alertat poliția bosniacă, însă organele legii nu știu unde sunt ultrașii, când pleacă spre stadion, dacă vor sau nu să intre în peluza lor și, mai ales, ce vor să facă pe străzi, în jurul arenei Bilino Polje.

Gradul de îngrijorare crește întrucât nu se știe dacă ultrașii intenționează să provoace incidente cu forțele de ordine și să-i atace pe suporterii români.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

