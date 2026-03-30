„E feblețea lui Gigi” FCSB, prima reacție despre posibilul transfer al internaționalului român: „Îi place foarte mult”

Mihai Stoica (60 de ani), președinte CA de la FCSB, a oferit o primă reacție cu privire la un posibil transfer al lui Denis Drăguș (26 de ani) la gruparea campioană.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri aprecierea față de atacantul de la Gaziantep, iar acesta a dat de înțeles recent că ia în calcul o astfel de mutare, mai ales după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca echipei.

Oficialul FCSB, reacție despre posibilul transfer al lui Drăguș: „Îi place foarte mult”

Mihai Stoica s-a declarat sceptic în ceea ce privește o posibilă achiziție a lui Drăguș, deoarece FCSB nu ar putea să-i satisfacă toate cerințele contractuale.

Oficialul de la FCSB a amintit și el de admirația pe care patronul campioanei i-o poartă atacantului.

„Eu nu cred că Drăguș a spus așa ceva. (n.r. că e tentat să vină la FCSB) El are un contract foarte mare acolo, pe care noi nu putem să-l asigurăm. M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia și să accepte un contract mult mai mic la noi. Nu cred asta.

Știu că e feblețea lui Gigi. Îi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îi place foarte mult de el. (râde) Hai să nu fiu răutăcios.

Gigi e foarte atent la fotbaliștii ofensivi. Îi plac cei care nu pierd mingea. În același timp, îi place foarte mult Drăguș. Spune că e cel mai bun atacant român la ora actuală. Drăguș e jucător cu certe calități, dar pierde foarte multe mingi.

Asta se poate proba. Îi place foarte mult. E jucător de forță, care are execuții, dar are fluctuații.

A avut un sezon bun la Gaziantep, în rest nu a prea avut sezoane foarte reușite în străinătate. Spre deosebire de Maxim, care scrie istorie în Turcia”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Declarațiile făcut de Denis Drăguș în presa din Turcia

Recent, Drăguș a declarat că îl admiră pe Rădoi și i-ar plăcea să joace pentru FCSB.

„Am lucrat cu Rădoi atât la naționala de tineret, cât și la cea de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea (n.r. să lucreze împreună), m-ar face fericit”, a declarat Drăguș, potrivit kuzeyekspres.com.tr.

Atacantul a ratat ultimele cinci partide ale echipei sale, din cauza accidentării suferite la genunchi, în urmă cu puțin peste o lună.

2.500.000 de euro este cota lui Drăguș, conform transfermarkt.ro

