Marea provocare de la baraj Calificarea depinde de un detaliu pe care Lucescu l-a atins o singură dată în 2025 + Cum poate arăta  primul „11”

România trebuie să câștige în martie două meciuri cruciale în doar cinci zile pentru a se califica la Mondialul 2026.

Pe parcusul anului 2025, Lucescu a avut probleme și a recunoscut că „tricolorii” nu pot susține două partide consecutive la aceeași intensitate.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie.

Naționala României va susține în primăvară barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

România trebuie să învingă Turcia, apoi Slovacia sau Kosovo, în interval de 5 zile

Primul obstacol va fi Turcia, în semifinala programată pe 26 martie, iar dacă „tricolorii” trec de acest hop, îi va aștepta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în meciul decisiv de pe 31 martie.

Ambele confruntări se vor disputa în deplasare, ceea ce înseamnă că România va avea parte de două meciuri cruciale într-un interval de doar cinci zile.

O astfel de provocare, comprimată într-un timp scurt, ridică semne de întrebare privind modul în care va fi administrat lotul, mai ales că nucleul de la EURO 2024, cu care Mircea Lucescu a defilat în Liga Națiunilor, și-a pierdut vizibil din prospețime în 2025.

Doar două victorii la rând în 2025, în octombrie: 2-1 cu Moldova și 1-0 cu Austria

Anul acesta, „tricolorii” au reușit o singură dată să lege două victorii la rând într-o dublă. S-a întâmplat în octombrie: 2-1 cu Moldova (9 octombrie) și 1-0 cu Austria (12 octombrie), ambele partide jucate acasă.

Victoria cu Moldova a venit într-un amical în care Lucescu a folosit o echipă experimentală, menajând titularii pentru meciul oficial important cu Austria din preliminarii.

Experimentul eșuat cu aceeași echipă în patru zile

Strategia de a face două echipe diferite a fost aplicată de selecționer după experimentul eșuat din septembrie, când a folosit aceeași formulă de start în decurs de patru zile, atât în amicalul cu Canada (0-3), cât și în partida oficială cu Cipru (2-2), în care România a condus cu 2-0.

Mircea Lucescu a recunoscut chiar el că a greșit în septembrie, când a folosit aceeași echipă în două meciuri la un interval foarte scurt: „Poate că ar fi trebuit să fac altfel, să bag altă echipă cu Canada și alta cu Cipru. Sunt de acord, am greșit”.

Cum a arătat echipa: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre.

Rezultatele României din 2025

Naționala României a disputat 10 meciuri în 2025, opt în preliminariile CM 2026 și două amicale. Bilanțul este: cinci victorii, un egal și patru înfrângeri. Golaveraj:

martie: 0-1 Bosnia (21 martie, acasă), 5-1 San Marino (24 martie, deplasare)

iunie: 1-2 Austria (7 iunie, deplasare), 2-0 Cipru (10 iunie, acasă)

0-3 Canada (5 septembrie, acasă), 2-2 Cipru (9 septembrie, deplasare) octombrie: 2-1 Moldova (9 octombrie, acasă), 1-0 Austria (12 octombrie, acasă)

noiembrie: 1-3 Bosnia (15 noiembrie, deplasare), 7-1 San Marino (18 noiembrie, acasă)

Drăgușin va fi apt de joc revine în martie

Nici situația lotului nu l-a ajutat. În Liga Națiunilor, ”Il Luce” reușise să ruleze același nucleu la fiecare dublă disputată din trei în trei zile, dar în preliminariile CM 2026 au apărut anumite sincope.

Radu Drăgușin a devenit indisponibil după operația la genunchi suferită în ianuarie, iar liderii de la mijlocul terenului, Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, nu au reușit să mențină ritmul.

Astfel, în finalul campaniei, Lucescu a fost nevoit să restructureze linia mediană și, lângă „ștergătorul de parbriz” Marius Marin, i-a introdus pe Ianis Hagi și Vlad Dragomir.

Cum poate arăta echipa României la semifinala de baraj cu Turcia

Mircea Lucescu speră ca, odată cu revenirea lui Drăgușin în centrul apărării, naționala să-și recapete stabilitatea defensivă și să abordeze barajul cu mai multă încredere, folosind o echipă construită conform viziunii sale.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Turcia:

I. Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Vl. Dragomir, M. Marin, I. Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

