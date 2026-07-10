FIVB a reintegrat Rusia Reacție dură din partea ucrainenilor : „Subminează tot ceea ce sportul ar trebui să reprezinte”
FIVB/ FOTO: FIVB.com
Volei

FIVB a reintegrat Rusia Reacție dură din partea ucrainenilor: „Subminează tot ceea ce sportul ar trebui să reprezinte”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 19:18
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 19:18
  • În urma deciziei CIO, Federația Internațională de Volei (FIVB) a decis reintegrarea Rusiei, oferindu-i astfel posibilitatea de a participa la Campionatul Mondial din 2027.
  • Hotârârea a stârnit reacții dure din partea ucrainenilor.
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În urmă cu o săptămână, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) anunța că a ridicat provizoriu interdicția impusă Rusiei.

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Rusia, reintegrată de Federația Internațională de Volei

„În urma recentei decizii a comitetului executiv al CIO, sportivii şi responsabilii tehnici ruşi din toate disciplinele vor fi autorizaţi să revină în competiţiile oficiale ale FIVB.

Acest lucru reflectă angajamentul FIVB de a proteja accesul sportivilor la sport, indiferent de naţionalitatea lor.

Echipele naționale ale Rusiei vor fi, de asemenea, readuse în Clasamentul Mondial cu aceleași puncte în Clasamentul Mondial ca în momentul în care punctele lor au fost înghețate prin decizia Consiliului de Administrație al FIVB.

În plus, afișarea drapelului rusesc, a imnului, a culorilor sau a oricăror alte elemente de identificare va fi la discreția FIVB și a Confederației Europene de Volei (CEV) și va fi decisă în timp util, în consultare cu organizațiile sportive internaționale relevante, pentru a garanta participarea deplină a sportivilor.

În conformitate cu recomandarea CIO, un plan dedicat și cuprinzător de testare antidoping va fi elaborat și implementat prin intermediul Agenției Internaționale de Testare.

FIVB rămâne profund îngrijorată de războiul continuu din Ucraina și condamnă cu fermitate toate formele de violență.

Continuăm să sperăm la o rezoluție pașnică cât mai curând posibil și ne menținem angajamentul de a sprijini comunitatea ucraineană de volei prin intermediul programului FIVB de Împuternicire a Voleiului”, a anunțat FIVB într-un comunicat pe site-ul oficial.

În urma acestei decizii, Rusia este calificată automat la Campionatul Mondial din 2027, deoarece revine direct pe locul 3 la masculin şi pe locul 9 la feminin.

Oleh Plotnytskyi reacție dură după decizia FIVB

Într-un amplu mesaj pe contul său personal de Instagram, Oleh Plotnytskyi, unul dintre cei mai apreciați jucători ai naționalei Ucrainei, a condamnat decizia luată de Federația Internațioanală de Volei.

„ÎN TIMP CE UCRAINENII SUNT UCIȘI, FIVB ALEGE SĂ REINTEGREZE RUSIA.

Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022. De atunci, a terorizat în mod deliberat civilii, a distrus orașe, școli, spitale, locuințe și instalații sportive.

Zeci de mii de civili ucraineni nevinovați, printre care sute de copii, au fost uciși de Rusia. Iar numărul real este, aproape sigur, mult mai mare.

Milioane de ucraineni și-au pierdut locuințele, în timp ce sute de mii de clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse de atacurile rusești, ceea ce a dus la dispariția unor comunități întregi de pe hartă.

Oleh Plotnytskyi/ Foto: IMAGO Oleh Plotnytskyi/ Foto: IMAGO
Oleh Plotnytskyi/ Foto: IMAGO

Și totuși, FIVB se pregătește să-i primească din nou pe sportivii ruși în voleiul internațional.

Fiecare decizie de a restabili locul Rusiei în sportul internațional transmite mesajul că crimele de război, orașele distruse, copiii uciși și familiile devastate pot fi, în cele din urmă, trecute cu vederea.

Sportul nu există în afara realității.

Atâta timp cât Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, nu ar trebui să existe loc pentru echipele sau sportivii ruși în competițiile internaționale.

Această decizie subminează tot ceea ce sportul ar trebui să reprezinte.

Mă opun oricărui război, indiferent de cine îl începe. Sportul trebuie să reprezinte pacea, respectul și demnitatea umană, nu să-i recompenseze pe cei care le distrug”, a scris Oleh Plotnytskyi pe contul său personal de Instagram.

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