„Mi-a povestit lucruri greu de crezut" Acuzații înainte de meciul arbitrat de Istvan Kovacs: „Nu cred că ar trebui să-mi cer scuze"
Benjamin Tahirovic, în duel cu Ianis Hagi (Foto: IMAGO)
„Mi-a povestit lucruri greu de crezut" Acuzații înainte de meciul arbitrat de Istvan Kovacs: „Nu cred că ar trebui să-mi cer scuze"

alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 13:45
  • Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul Bosniei, l-a acuzat pe Steve Cooper (46 de ani), antrenorul lui Brondby, că l-a sabotat pentru a ajuta naționala Țării Galilor în barajul pentru CM 2026.
  • Ce l-a deranjat pe tehnicianul fostei adversare a României, dar și reacția clubului danez, în rândurile de mai jos.

Bosnia a învins de două ori România în preliminarii (1-0 și 3-1) și a terminat pe locul 2 în Grupa H, după Austria.

În drum spre Mondialul din această vară, selecționata lui Barbarez trebuie să treacă de Țara Galilor (meci arbitrat de Istvan Kovacs) și de învingătoarea dintre Italia și Irlanda de Nord.

Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Citește și
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Citește mai mult
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei

Antrenorul lui Brondby, acuzat că a sabotat naționala Bosniei: „Lucruri greu de crezut”

În cadrul conferinței de presă de luni, Barbarez a afirmat că Steve Cooper l-a lăsat în afara lotului pe Benjamin Tahirovic (23 de ani) la ultimele două meciuri disputate de Brondby în campionatul Danemarcei, 0-1 cu Viborg (15 martie) și 0-0 cu Aarhus (22 martie).

Convocat pentru meciurile din barajul pentru CM 2026, mijlocașul i-ar fi spus selecționerului că antrenorul lui Brondby a luat această decizie din cauza originilor sale. Cooper s-a născut în orașul Pontypridd din sudul Țării Galilor.

„Benjo (Tahirovic) mi-a povestit niște lucruri greu de crezut. Are legătură cu originea antrenorului său. Când antrenorul tău îți urează noroc ție, dar nu și echipei naționale, asta te pune pe gânduri.

El (Cooper) i-a spus că totul va reveni la normal după meciurile echipei naționale. Eu nu sunt așa, iubesc și prețuiesc mai mult sportul și competiția”, a afirmat Barbarez, citat de bbc.com.

7,5 milioane de euro
plătea Ajax în 2023 pentru a-l transfera pe Benjamin Tahirovic de la AS Roma. Un an și jumătate mai târziu, Brondby l-a cumpărat pentru 2,75 milioane de euro

Brondby respinge acuzațiile

Soren Hanghoj, directorul de comunicare al celor de la Brondby, l-a contrazis pe Barbarez și a declarat că excluderea jucătorului a fost o „decizie a clubului”.

„Este o speculație destul de îndrăzneață. Steve (Cooper) a prezentat public motivele care au stat la baza deciziei și niciunul dintre ele nu are cea mai mică legătură cu vreuna dintre echipele naționale. Asta se înțelege de la sine.

Nu doar antrenorul principal stă la baza unei decizii precum cea de față. Este o decizie a clubului, luată în comun de întreaga echipă tehnică și conducerea sportivă.

Și, până la urmă, nu sunt chiar atât de mulți suporteri ai Țării Galilor în Brondby”, a afirmat Hanghoj.

În trecut, Cooper i-a exclus din lot pe Tahirovic și pe fundașul surinamez Sean Klaiber, afirmând că aceștia nu au reușit „să se ridice la înălțimea valorilor clubului”.

24 de selecții
a adunat Benjamin Tahirovic în naționala Bosniei. A marcat 2 goluri și a livrat 2 pase decisive (una dintre ele în al doilea meci cu România). Pentru Brondby a jucat în 44 de partide

Barbarez: „Am avut intenția de a-l proteja pe jucător”

Între timp, Tahirovic l-a sunat pe Cooper pentru a-și prezenta scuzele cu privire la acuzațiile aduse. Însă Barbarez a refuzat să-i urmeze exemplul!

„Nu cred că ar trebui să-mi cer scuze pentru nimic. Singurul lucru important pentru mine este că am încredere în jucătorii mei.

Am făcut acest lucru pentru a vă pune la încercare, v-am făcut un puzzle ca să vă gândiți la toate aceste aspecte.

Am avut intenția de a-l proteja pe jucător. De aici au pornit toate aceste discuții. Îl cunosc pe Benjamin de doi ani și știu ce jucător bun este și de ce este capabil.

Așadar, cred că ar trebui să ne concentrăm pe meci, care este cel mai important lucru pentru ambele echipe”, a afirmat Barbarez la Cardiff, unde se va disputa meciul de joi, potrivit independent.co.uk.

  • Țara Galilor - Bosnia se joacă joi, 26 martie, de la ora 21:45, și va fi în direct pe Prima Sport 4.

Arbitrul român Istvan Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se va afla olandezul Dennis Higler, iar arbitrul de rezervă va fi germanul Tobias Stieler, conform uefa.com.

Citește și

Benfica, amendată  Decizia luată de UEFA după meciul cu scandal din Liga Campionilor, împotriva lui Real Madrid
Campionate
10:33
Benfica, amendată Decizia luată de UEFA după meciul cu scandal din Liga Campionilor, împotriva lui Real Madrid
Citește mai mult
Benfica, amendată  Decizia luată de UEFA după meciul cu scandal din Liga Campionilor, împotriva lui Real Madrid
„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
Nationala
09:56
„Poate face un meci bun” Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
Citește mai mult
„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
bosnia steve cooper sergej barbarez baraj cm 2026 benjamin tahirovic
Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion  Consiliul Local  a alocat 41 de milioane de lei,  dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
