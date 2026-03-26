„Mi-a povestit lucruri greu de crezut” Acuzații înainte de meciul arbitrat de Istvan Kovacs: „Nu cred că ar trebui să-mi cer scuze”

Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul Bosniei, l-a acuzat pe Steve Cooper (46 de ani), antrenorul lui Brondby, că l-a sabotat pentru a ajuta naționala Țării Galilor în barajul pentru CM 2026.

Ce l-a deranjat pe tehnicianul fostei adversare a României, dar și reacția clubului danez, în rândurile de mai jos.

Bosnia a învins de două ori România în preliminarii (1-0 și 3-1) și a terminat pe locul 2 în Grupa H, după Austria.

În drum spre Mondialul din această vară, selecționata lui Barbarez trebuie să treacă de Țara Galilor (meci arbitrat de Istvan Kovacs) și de învingătoarea dintre Italia și Irlanda de Nord.

Antrenorul lui Brondby, acuzat că a sabotat naționala Bosniei: „Lucruri greu de crezut”

În cadrul conferinței de presă de luni, Barbarez a afirmat că Steve Cooper l-a lăsat în afara lotului pe Benjamin Tahirovic (23 de ani) la ultimele două meciuri disputate de Brondby în campionatul Danemarcei, 0-1 cu Viborg (15 martie) și 0-0 cu Aarhus (22 martie).

Convocat pentru meciurile din barajul pentru CM 2026, mijlocașul i-ar fi spus selecționerului că antrenorul lui Brondby a luat această decizie din cauza originilor sale. Cooper s-a născut în orașul Pontypridd din sudul Țării Galilor.

„Benjo (Tahirovic) mi-a povestit niște lucruri greu de crezut. Are legătură cu originea antrenorului său. Când antrenorul tău îți urează noroc ție, dar nu și echipei naționale, asta te pune pe gânduri.

El (Cooper) i-a spus că totul va reveni la normal după meciurile echipei naționale. Eu nu sunt așa, iubesc și prețuiesc mai mult sportul și competiția”, a afirmat Barbarez, citat de bbc.com.

7,5 milioane de euro plătea Ajax în 2023 pentru a-l transfera pe Benjamin Tahirovic de la AS Roma. Un an și jumătate mai târziu, Brondby l-a cumpărat pentru 2,75 milioane de euro

Brondby respinge acuzațiile

Soren Hanghoj, directorul de comunicare al celor de la Brondby, l-a contrazis pe Barbarez și a declarat că excluderea jucătorului a fost o „decizie a clubului”.

„Este o speculație destul de îndrăzneață. Steve (Cooper) a prezentat public motivele care au stat la baza deciziei și niciunul dintre ele nu are cea mai mică legătură cu vreuna dintre echipele naționale. Asta se înțelege de la sine.

Nu doar antrenorul principal stă la baza unei decizii precum cea de față. Este o decizie a clubului, luată în comun de întreaga echipă tehnică și conducerea sportivă.

Și, până la urmă, nu sunt chiar atât de mulți suporteri ai Țării Galilor în Brondby”, a afirmat Hanghoj.

În trecut, Cooper i-a exclus din lot pe Tahirovic și pe fundașul surinamez Sean Klaiber, afirmând că aceștia nu au reușit „să se ridice la înălțimea valorilor clubului”.

24 de selecții a adunat Benjamin Tahirovic în naționala Bosniei. A marcat 2 goluri și a livrat 2 pase decisive (una dintre ele în al doilea meci cu România). Pentru Brondby a jucat în 44 de partide

Barbarez: „Am avut intenția de a-l proteja pe jucător”

Între timp, Tahirovic l-a sunat pe Cooper pentru a-și prezenta scuzele cu privire la acuzațiile aduse. Însă Barbarez a refuzat să-i urmeze exemplul!

„Nu cred că ar trebui să-mi cer scuze pentru nimic. Singurul lucru important pentru mine este că am încredere în jucătorii mei.

Am făcut acest lucru pentru a vă pune la încercare, v-am făcut un puzzle ca să vă gândiți la toate aceste aspecte.

Am avut intenția de a-l proteja pe jucător. De aici au pornit toate aceste discuții. Îl cunosc pe Benjamin de doi ani și știu ce jucător bun este și de ce este capabil.

Așadar, cred că ar trebui să ne concentrăm pe meci, care este cel mai important lucru pentru ambele echipe”, a afirmat Barbarez la Cardiff, unde se va disputa meciul de joi, potrivit independent.co.uk.

Țara Galilor - Bosnia se joacă joi, 26 martie, de la ora 21:45, și va fi în direct pe Prima Sport 4.

Arbitrul român Istvan Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se va afla olandezul Dennis Higler, iar arbitrul de rezervă va fi germanul Tobias Stieler, conform uefa.com.

