„O victorie total meritată”  Sorin Cârțu: „Putea fi o diferență și mai mare” + Ce spune de eliminarea lui Rădoi +11 foto
Sorin Cârțu FOTO: Sport Pictures
„O victorie total meritată” Sorin Cârțu: „Putea fi o diferență și mai mare” + Ce spune de eliminarea lui Rădoi

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 00:55
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 01:18
  • RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre partida din etapa #3 din Conference League.
  • Universitatea Craiova a obținut primele 3 puncte în Europa și a ajuns la 4, după remiza din etapa trecută, de pe teren propriu, împotriva celor de la Noah.

Legenda oltenilor a vorbit despre victoria echipei dar și despre eliminarea antrenorului Mirel Rădoi.

RAPID VIENA - U CRAIOVA. Sorin Cârțu: „O victorie total meritată”

„O victorie importantă și meritată. Tot ceea ce am făcut în acest joc e total meritat. Poate chiar putea fi o diferență și mai mare.

Mi-a plăcut modul de abordare al echipei, total diferit față de ce a fost cu Rakow și Noah. Am avut mai multă încredere, pressing, posesie și am pus presiune pe adversar”, a declarat Cârțu la Prima Sport.

Cârțu, despre eliminarea lui Rădoi: „Trebuia să fie mai atent”

Cârțu a vorbit și despre eliminarea lui Rădoi, care a fost trimis în tribune în minutul 19.

„Nu prea am înțeles ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să fie mai atent, știa că are un galben. N-aș fi vrut să aibă reacția aia, era un moment în care publicul punea foarte multă presiune. Arbitrajul a fost extraordinar totuși, cel mai bun din ce am avut până acum în Europa.

Mirel n-a făcut mare lucru, i-a reproșat jucătorului advers că simulează, doar că trebuia să evite. Acum nu-l vom avea pe bancă la o partidă foarte importantă, cea cu Mainz.

Eu cred că ne putem califica. Din cum s-a exprimat echipa, acest mod agresiv, încrezător, mă face să cred asta”, a mai spus Cârțu.

Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1
Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor7-09
2. Celje7-29
3. Mainz4-19
4. AEK Larnaca5-07
5. Lausanne5-17
6. Rayo Vallecano7-47
7. Strasbourg5-37
8. Fiorentina6-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Crystal Palace5-26
10. Shakhtar6-46
11. KuPS4-25
12. Rakow3-15
13. Drita3-25
14. Jagiellonia3-25
15. AEK Atena8-44
16. Sparta Praga4-24
17. Noah3-34
18. Rijeka2-24
19. Sigma Olomouc3-44
20. U CRAIOVA2-34
21. Shkendija2-34
22. Lincoln3-74
23. Lech Poznan7-63
24. Dinamo Kiev6-53
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Legia3-43
26. Zrinjski5-73
27. Alkmaar2-73
28. Hacken3-42
29. Omonia2-32
30. Shelbourne0-21
31. Shamrock Rovers2-71
32. Breidablik0-51
33. Aberdeen2-91
34. Slovan Bratislava2-60
35. Hamrun Spartans0-50
36. Rapid Viena1-80

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

