„O victorie total meritată” Sorin Cârțu: „Putea fi o diferență și mai mare” + Ce spune de eliminarea lui Rădoi

- RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre partida din etapa #3 din Conference League.
- Universitatea Craiova a obținut primele 3 puncte în Europa și a ajuns la 4, după remiza din etapa trecută, de pe teren propriu, împotriva celor de la Noah.
Legenda oltenilor a vorbit despre victoria echipei dar și despre eliminarea antrenorului Mirel Rădoi.
RAPID VIENA - U CRAIOVA. Sorin Cârțu: „O victorie total meritată”
„O victorie importantă și meritată. Tot ceea ce am făcut în acest joc e total meritat. Poate chiar putea fi o diferență și mai mare.
Mi-a plăcut modul de abordare al echipei, total diferit față de ce a fost cu Rakow și Noah. Am avut mai multă încredere, pressing, posesie și am pus presiune pe adversar”, a declarat Cârțu la Prima Sport.
Cârțu, despre eliminarea lui Rădoi: „Trebuia să fie mai atent”
Cârțu a vorbit și despre eliminarea lui Rădoi, care a fost trimis în tribune în minutul 19.
„Nu prea am înțeles ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să fie mai atent, știa că are un galben. N-aș fi vrut să aibă reacția aia, era un moment în care publicul punea foarte multă presiune. Arbitrajul a fost extraordinar totuși, cel mai bun din ce am avut până acum în Europa.
Mirel n-a făcut mare lucru, i-a reproșat jucătorului advers că simulează, doar că trebuia să evite. Acum nu-l vom avea pe bancă la o partidă foarte importantă, cea cu Mainz.
Eu cred că ne putem califica. Din cum s-a exprimat echipa, acest mod agresiv, încrezător, mă face să cred asta”, a mai spus Cârțu.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Samsunspor
|7-0
|9
|2. Celje
|7-2
|9
|3. Mainz
|4-1
|9
|4. AEK Larnaca
|5-0
|7
|5. Lausanne
|5-1
|7
|6. Rayo Vallecano
|7-4
|7
|7. Strasbourg
|5-3
|7
|8. Fiorentina
|6-2
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Crystal Palace
|5-2
|6
|10. Shakhtar
|6-4
|6
|11. KuPS
|4-2
|5
|12. Rakow
|3-1
|5
|13. Drita
|3-2
|5
|14. Jagiellonia
|3-2
|5
|15. AEK Atena
|8-4
|4
|16. Sparta Praga
|4-2
|4
|17. Noah
|3-3
|4
|18. Rijeka
|2-2
|4
|19. Sigma Olomouc
|3-4
|4
|20. U CRAIOVA
|2-3
|4
|21. Shkendija
|2-3
|4
|22. Lincoln
|3-7
|4
|23. Lech Poznan
|7-6
|3
|24. Dinamo Kiev
|6-5
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Legia
|3-4
|3
|26. Zrinjski
|5-7
|3
|27. Alkmaar
|2-7
|3
|28. Hacken
|3-4
|2
|29. Omonia
|2-3
|2
|30. Shelbourne
|0-2
|1
|31. Shamrock Rovers
|2-7
|1
|32. Breidablik
|0-5
|1
|33. Aberdeen
|2-9
|1
|34. Slovan Bratislava
|2-6
|0
|35. Hamrun Spartans
|0-5
|0
|36. Rapid Viena
|1-8
|0
Programul Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- Rapid Viena - U Craiova 0-1
- 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova