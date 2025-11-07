„O victorie total meritată” Sorin Cârțu: „Putea fi o diferență și mai mare” + Ce spune de eliminarea lui Rădoi

RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre partida din etapa #3 din Conference League.

Universitatea Craiova a obținut primele 3 puncte în Europa și a ajuns la 4, după remiza din etapa trecută, de pe teren propriu, împotriva celor de la Noah.

Legenda oltenilor a vorbit despre victoria echipei dar și despre eliminarea antrenorului Mirel Rădoi.

RAPID VIENA - U CRAIOVA. Sorin Cârțu: „O victorie total meritată”

„O victorie importantă și meritată. Tot ceea ce am făcut în acest joc e total meritat. Poate chiar putea fi o diferență și mai mare.

Mi-a plăcut modul de abordare al echipei, total diferit față de ce a fost cu Rakow și Noah. Am avut mai multă încredere, pressing, posesie și am pus presiune pe adversar”, a declarat Cârțu la Prima Sport.

Cârțu, despre eliminarea lui Rădoi: „Trebuia să fie mai atent”

Cârțu a vorbit și despre eliminarea lui Rădoi, care a fost trimis în tribune în minutul 19.

„Nu prea am înțeles ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să fie mai atent, știa că are un galben. N-aș fi vrut să aibă reacția aia, era un moment în care publicul punea foarte multă presiune. Arbitrajul a fost extraordinar totuși, cel mai bun din ce am avut până acum în Europa.

Mirel n-a făcut mare lucru, i-a reproșat jucătorului advers că simulează, doar că trebuia să evite. Acum nu-l vom avea pe bancă la o partidă foarte importantă, cea cu Mainz.

Eu cred că ne putem califica. Din cum s-a exprimat echipa, acest mod agresiv, încrezător, mă face să cred asta”, a mai spus Cârțu.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 7-0 9 2. Celje 7-2 9 3. Mainz 4-1 9 4. AEK Larnaca 5-0 7 5. Lausanne 5-1 7 6. Rayo Vallecano 7-4 7 7. Strasbourg 5-3 7 8. Fiorentina 6-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 5-2 6 10. Shakhtar 6-4 6 11. KuPS 4-2 5 12. Rakow 3-1 5 13. Drita 3-2 5 14. Jagiellonia 3-2 5 15. AEK Atena 8-4 4 16. Sparta Praga 4-2 4 17. Noah 3-3 4 18. Rijeka 2-2 4 19. Sigma Olomouc 3-4 4 20. U CRAIOVA 2-3 4 21. Shkendija 2-3 4 22. Lincoln 3-7 4 23. Lech Poznan 7-6 3 24. Dinamo Kiev 6-5 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Legia 3-4 3 26. Zrinjski 5-7 3 27. Alkmaar 2-7 3 28. Hacken 3-4 2 29. Omonia 2-3 2 30. Shelbourne 0-2 1 31. Shamrock Rovers 2-7 1 32. Breidablik 0-5 1 33. Aberdeen 2-9 1 34. Slovan Bratislava 2-6 0 35. Hamrun Spartans 0-5 0 36. Rapid Viena 1-8 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

