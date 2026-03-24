Turcia și România se întâlnesc joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.

Meciul „tricolorilor" va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la o televiziune din România.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Unde se poate vedea la TV meciul Turcia - România

Meciul decisiv al „tricolorilor” va putea fi urmărit în direct pe Prima TV. Partida se va putea vedea și pe platforma PrimaPlay. Un abonament costă 30 de lei pe lună.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, dar și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

David MICULESCU (FCSB, 6/0)

Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul Celta Vigo - Alaves (3-4), de duminică.

Totuși, Ionuț Radu a efectuat, luni, un RMN, unde nu s-a descoperit nicio problemă medicală. Portarul naționalei va ajunge astăzi în România și va fi evaluat din nou de staff-ul naționalei.

Dacă nu are nimic și se poate antrena, atunci va juca joi cu Turcia, au confirmat sursele GOLAZO.ro.

FOTO Ionuț Radu, scos pe brațe după Celta - Alaves

Lotul Turciei pentru meciul cu România

PORTARI

Altay Bayindir (Manchester United,11/0)

Mert Günok (Fenerbahçe, 37/0)

Muhammed Sengezer (Istanbul Bașakșehir, 0/0)

Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0)

FUNDAȘI

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2)

Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, 0/0)

Eren Elmali (Galatasaray, 20/0)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton, 28/1)

Merih Demiral (Al-Ahli, 61/6)

Mert Müldür (Fenerbahçe, 41/3)

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor, 3/0)

Ozan Kabak (Hoffenheim, 26/2)

Samet Akaydin (Rizespor, 17/1)

Zeki Celik (AS Roma, 58/3)

MIJLOCAȘI

Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0)

Hakan Çalhanoglu (Inter, 102/22)

Ismail Yuksek (Fenerbahçe, 29/1)

Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5)

Orkun Kökçü (Beșiktaș, 46/3)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1)

ATACANȚI

Aral Simshir (Midtjylland, 0/0)

Arda Güler (Real Madrid, 26/6)

Bariş Alper Yılmaz (Galatasaray, 31/2)

Deniz Gül (Porto, 5/1)

Irfan Can Kahveci (Kasımpașa, 44/6)

Kenan Yıldız (Juventus, 26/5)

Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe, 49/14)

Oguz Aydin (Fenerbahçe, 9/0)

Semih Kiliçsoy (Cagliari, 4/0)

Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3)

Și turcii au probleme de lot înainte de baraj. Zeki Celik, fundașul dreapta de la AS Roma, nu a fost la antrenamentul de luni al naționalei Turciei, după ce a acuzat dureri. Nu se știe dacă apărătorul romanilor va putea evolua în partida de joi.

O altă veste proastă primită de Montella a fost accidentare lui Aral Șimșir, atacantul lui Midtjylland.

Conform site-ului federației din Turcia, Șimșir a suferit o accidentare la coapsă la ultimul meci jucat pentru Midtjylland și nu a putut fi recuperat până în momentul anunțului.

