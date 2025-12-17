Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”

Primarul din Pitești, Cristian Gentea, a semnat convenția de finanțare pentru noul stadion „Nicolae Dobrin”.

Lucrările pentru noua arenă a orașului urmează să înceapă în ianuarie 2026.

După ce președintele argeșenilor, Dani Coman, a dezvăluit la începutul lunii că lucrările sunt aproape de start, clubul a confirmat miercuri luna exactă, după o perioadă în care demararea a fost amânată de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

Lucrările pentru stadionul din Pitești vor începe în ianuarie 2026

Edilul Cristian Gentea a transmis că deja a fost semnată convenția dintre Primărie și CNI, iar lucrările vor fi demarate la începutul anului viitor.

„Astăzi, primarul Cristian Gentea a anunțat că municipalitatea a semnat, împreună cu Compania Națională de Investiții, convenția de finanțare a stadionului «Nicolae Dobrin».

Aceasta stabilește termenii și condițiile prin care Primăria Municipiului Pitești va furniza fonduri pentru construcția stadionului.

Din acest moment, Compania Națională de Investiții poate da oricând Ordinul de începere a lucrărilor.

Totodată, a existat o discuție între primarul Piteștiului și reprezentanții celor de la Construcții Erbașu, constructorul stadionului, din care a rezultat că lucrările vor începe în ianuarie 2026”, a transmis clubul, potrivit argesfc.ro.

FOTO Fosta arenă din Pitești a fost demolată

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

