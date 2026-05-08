Moment bizar în Ghencea VIDEO. De ce au apărut niște mașini tunate pe gazon la evenimentul organizat de Steaua la 40 de ani de la câștigarea CCE

STEAUA - SEPSI 0-2. Steaua a pierdut meciul chiar în ziua în care s-au împlinit 40 de ani de la succesul istoric de la Sevilla, atunci când „militarii” au câștigat Cupa Campionilor Europeni.

După partidă, suporterii au avut parte de un moment bizar. Mai multe mașini spectaculoase și-au făcut apariția pe teren.

Motivul? Stadionul Steaua va fi gazda celei de-a șasea ediții a evenimentului DropDown, o expoziție auto care va aduce în fața publicului exemplare auto tunate, retro, dar și vehicule de competiție. Expoziția auto din Ghencea va avea loc pe 13-14 iunie.

Expoziție auto la finalul meciului Steaua - Sepsi 0-2

În încercarea de a atrage cât mai multă atenție asupra evenimentului, organizatorii au „confiscat” momentul pregătit de Steaua pentru a celebra împlinirea a 40 de ani de la triumful din Cupa Campionilor Europeni.

Astfel, după fluierul final al meciului cu Sepsi, mai multe automobile au fost expuse pe gazon, spre confuzia unora dintre suporterii prezenți la stadion.

Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „Nici acum nu realizăm”

Golgheter pentru Steaua, cu 5 goluri marcate în campania în care roș-albaștrii au obținut cea mai mare performanță din istoria României, Pițurcă a dezvăluit că secretul succesului „militarilor” a constat în jocul rapid și pressingul agresiv.

„Știi care e problema? Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta.

Am mai spus: o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că totuși nu existau euro în cont, să reușească aceste performanțe.

Adică n-a fost numai o performanță, n-a fost numai câștigarea Cupei Campionilor, a fost câștigarea Supercupei Europei, a fost încă o finală, încă o semifinală, deci am dominat, în 4 ani de zile, Europa. Am fost acolo, în primele echipe.

Steaua beneficia de jucători super, genii, dar era o echipă în care absolut toți jucătorii, pe lângă faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.

Iar coordonarea dintre noi, jocul dintr-o atingere, două atingeri, a făcut să ajungem acolo și să obținem această performanță.

Doamne, a inventat Guardiola pressingul, nu? Pressingul l-a inventat Steaua București și l-au inventat jucătorii. Noi, de ce? Când aveam nevoie neapărat de victorie, mai ales acasă, în fața propriilor suporteri, și intram cu acea agresivitate, răutate, în care ne-am făcut jucători și armată...

Uite, în povestea lui Loți Boloni, că el știți că a plecat la Racing Jet, în Belgia, și acolo s-a întâlnit cu un jucător de la Anderlecht.

I-a zis: «Doamne, nu se poate, voi erați drogați atunci!». Loți le-a spus: «Băi, noi, în România, nu știm ce e ăla drog. Nu erau droguri la noi. Noi mâncam cașcaval pane cu ceapă și cu roșii, ciorbițe de văcuță», ce mâncam noi în acea perioadă.

Deci, pe scurt, o echipă valoroasă. O echipă foarte bună. Văd pe diferite canale că, vezi doamne, dacă ar juca Steaua astăzi cu nu știu ce echipă din Anglia, probabil poate te-ar bate. Numai că noi suntem campionii Europei. Asta-i diferența!”, a declarat Victor Pițurcă.

FOTO. Steaua 86 a sărbătorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport