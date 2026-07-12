„A fost o prostie”  Jucătorul care a aprins conflictul dintre frații Becali și Victor Pițurcă
Victor Becali/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„A fost o prostie” Jucătorul care a aprins conflictul dintre frații Becali și Victor Pițurcă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 19:30
  • Impresarul Victor Becali (64 de ani) a rememorat perioada în care n-a mai vorbit cu Victor Pițurcă (70 de ani) și cu vărul său, Gigi Becali (68 de ani).
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Pițurcă a ajuns la „cuțite” cu frații Becali, Ioan și Victor, la începutul anului 2000, imediat după ce fusese numit în funcția de antrenor la AFC Steaua.

Tensiunile aveau să influențeze ulterior și relația impresarilor cu vărul lor, Gigi Becali, care investea deja la clubul din Ghencea.

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Victor Becali: „A fost o prostie”

La acea vreme s-a vehiculat că Pițurcă l-a avertizat pe actualul patron de la FCSB că jucătorii reprezentați de frații Becali puteau pleca oricând de la Steaua, deoarece aveau clauze de reziliere prea mici.

Ulterior, Gigi Becali ar fi mărit aceste clauze, spre nemulțumirea impresarilor.

Victor Becali a negat vehement această informație și a dezvăluit că transferul lui Nana Falemi a fost principalul motiv care a dus la ruptura cu Pițurcă.

„Este o prostie! Relația noastră cu Pițurcă s-a răcit de la transferul lui Falemi, că l-a sunat Pițurcă să vorbească cu el. Dar nu ne-am certat! Și din partea noastră cred că a fost o greșeală.

I-am zis: «Băi, Piți, de ce nu m-ai sunat să întrebi? De ce nu ai zis nimic?». Până la urmă, nu era nimic. El l-a sunat să discute despre fotbal, cum să joace, ce să facă. Până la urmă, a fost o prostie. Dar nu că i-a zis lui Gigi... Acestea sunt invenții!” a declarat Victor Becali, citat de iamsport.ro.

Nana Falemi a jucat 94 de meciuri pentru Steaua în perioada 2000-2005. A înscris 6 goluri/ Foto: sportpictures.eu Nana Falemi a jucat 94 de meciuri pentru Steaua în perioada 2000-2005. A înscris 6 goluri/ Foto: sportpictures.eu
Nana Falemi a jucat 94 de meciuri pentru Steaua în perioada 2000-2005. A înscris 6 goluri/ Foto: sportpictures.eu

Victor Pițurcă: „Am fost certat cu Giovanni Becali vreo 2 ani, din cauza lui Falemi”

În 2022, fostul selecționer al României și antrenor al Stelei, dezvăluia că n-a mai vorbit timp de doi ani cu Giovanni Becali, din cauza lui Falemi.

„Vreau să vă spun că am fost certat cu Giovanni Becali vreo 2 ani, din cauza lui Nana Falemi. Eu eram la echipa națională, Viorel Păunescu era președintele Stelei și îmi dă un telefon: «Piți, te rog, vorbește tu cu Falemi, că am vrea să-l luăm la Steaua și aș vrea să-l cunosc și eu».

Mi s-a părut puțin deplasat, dar având numărul lui, era în vederile mele pentru echipa națională, i-am dat telefon și i-am spus: «Falemi, uite ce m-a rugat domnul Păunescu, ar vrea să vii la București și să stai de vorbă cu el».

El mi-a zis: «Domnu' Pițurcă, știți că eu îl am impresar pe domnul Giovanni Becali»

«Da, mă, da, dar nu e o problemă de contract și Giovanni Becali e prieten cu domnul Păunescu. Domnul Păunescu vrea să te cunoască».

După 30 de minute mă pomenesc cu un telefon de la Giovanni Becali, domnul Falemi și-a sunat imediat impresarul. «Băi, Piți, cum îi zici tu lui Falemi să se ducă la Păunescu?»

«Stai, mă, Giovanni, de ce să nu meargă la domnul Păunescu, vrea să-l vadă, să-i vadă fizicul, să-i vadă intelectul. Stai, mă, puțin. De unde e jucătorul tău? Ești stăpânul jucătorului tu? Mergem la domnul Păunescu să-l vadă, nu semnează contractul»

Eh, din momentul ăla nu am vorbit cu Giovanni Becali vreo doi ani. De aici război. Tot așa ne-am împăcat. Ăsta a fost norocul lui Gigi Becali să preia Steaua. Dacă nu m-aș fi certat cu Giovanni, altfel ar fi stat lucrurile.

Pe urmă eu am venit la Steaua, Fale a venit la Steaua și am muncit împreună ani de zile, el fiind un profesionist desăvârșit!”, declara Pițurcă, citat de sport.ro.

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