Vrea să revoluționeze ciclismul Ceva îl nemulțumește pe Tadej Pogacar: „Aș schimba tot”

Tadej Pogacar, 27 de ani, s-a plâns de calendarul din ciclism.

El și toți ceilalți rutieri participă la Turul Franței în mijlocul verii, pe o căldură extremă.

Ce schimbare ar face liderul lui UAE Team Emirates.

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Tadej Pogacar controlează și acest Tur al Franței, evadând spre al 5-lea trofeu.

Calitățile sale ieșite din comun atrag atenția și Pogi nu poate scăpa de suspiciunile de dopaj. Orice performanță în ciclism e privită de mulți cu neîncredere după atâtea scandaluri.

Pogacar, afectat de temperaturile ridicate în Turul Franței

Slovenul, 27 de ani, are și el o nemulțumire. Nu-i place calendarul, chiar deloc.

No job too small for Tadej🧊☀️



Yellow jersey Tadej Pogačar heads back to the team car for fresh bottles and ice as temperatures soar on Stage 4 👊 pic.twitter.com/If61u9E8hm — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2026

Să concureze în Tour de France în mijlocul verii, pe o căldură extremă, la temperaturi de 40 de grade, îl enervează, ca pe toți rutierii.

Micșorarea unei etape cu 30 de kilometri, cum s-a întâmplat în weekend, nu i se pare o schimbare majoră. Nici modificarea orei de start.

Tadej Pogacar clocked at 107 km/h on the descent from the Col du Tourmalet! #TDF2026 pic.twitter.com/yi8xoUyzuY — René Bugner (@RNBWCV) July 9, 2026

Liderul lui UAE Team Emirates XRG ar transforma tot calendarul, dacă ar putea.

Pogacar: „Nu aș concura în iulie și august în zone fierbinți”

„Ieri am auzit o propunere de a începe la ora 10:00. Pentru mine, e inutil, pentru că ajungi în mijlocul valului de căldură”, a declarat duminică, potrivit O Jogo.

„Astăzi, de exemplu, a fost mult mai răcoare la sosire (n.r. 17:30, ora Franței) decât la plecare, la 13:45. Ar trebui să începem la 8:00, 9:00 sau chiar mai devreme”.

🇸🇮 Pogacar suggests radical 🇫🇷 Tour calendar rethink due to extreme heat



🗣️ “If I could have the power to change it all, I would change all the calendar. I would not race in July and August in the hot places and do a completely different calendar, but that’s something that you… pic.twitter.com/GEwa8bZwEh — Domestique (@Domestique___) July 12, 2026

Pogacar a spus ce ar face el. „Este un subiect vast. Dacă aș avea puterea, aș schimba întreg calendarul.

Nu aș concura în iulie și august în zone fierbinți. Aș crea un calendar complet diferit.

Este un subiect la care trebuie să ne gândim foarte atent și nu decid eu”.

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