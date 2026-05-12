Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Hansi Flick/ Foto: IMAGO
Campionate

Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 16:54
  • Hansi Flick (61 de ani) a confirmat că și-a prelungit contractul cu Barcelona până în 2028, cu o opţiune pentru încă un an.

Antrenorul german a fost instalat la cârma catalanilor în iulie 2024, când l-a înlocuit pe Xavi. Actuala înțelegere dintre Flick și Barcelona expira la finele sezonului viitor.

Davide Ancelotti a dat din casă Secrete din vestiarul lui Real Madrid: „A trebuit să desființăm terenul de fotbal - tenis”
Citește și
Davide Ancelotti a dat din casă Secrete din vestiarul lui Real Madrid: „A trebuit să desființăm terenul de fotbal - tenis”
Citește mai mult
Davide Ancelotti a dat din casă Secrete din vestiarul lui Real Madrid: „A trebuit să desființăm terenul de fotbal - tenis”

Hansi Flick a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona: „Am contract până în 2028”

„S-a anunțat asta (n.r. - prelungirea contractului)? Îmi pare rău, dar am avut multe lucruri pe cap în ultimele zile... Sunt foarte mulțumit, iar ceea ce am realizat îmi dă încredere să continui încă un an sau doi. Mulți antrenori ar fi fericiți să mai rămână trei sau patru ani, dar cred că la Barça e mai bine să o luăm pas cu pas.

Deocamdată, am contract până în 2028, și dacă totul merge bine, îl vom prelungi. A fost o înțelegere între cele două părți. Sunt foarte recunoscător clubului, care va avea dreptul să-l rezilieze, la fel și eu.

Vom vorbi mai târziu despre acel an opțional. Este un angajament din partea noastră de a atinge cel mai înalt nivel și de a câștiga noi trofee.

Toată lumea visează la Liga Campionilor. Am încercat și vom continua să încercăm. În ultimele zile mi-a devenit clar că mă aflu la locul potrivit.

Sunt foarte recunoscător clubului pentru încrederea acordată”, a declarat Hansi Flick într-o conferință de presă.

Flick: „Vrem 100 de puncte”

Tehnicianul în vârstă de 61 de ani și-a mai adăugat la palmares încă un trofeu, după succesul catalanilor din El Clasico, 2-0, cu Real Madrid, dar nu se mulțumește cu atât.

Cu 3 etape înainte de finalul sezonului din La Liga, Barcelona are 91 de puncte. Flick a dezvăluit că atât el, cât și elevii săi își doresc să obțină maximum din meciurile rămase.

„Echipa și cu mine vrem 100 de puncte, iar pentru asta trebuie să câștigăm cele trei meciuri care ne-au mai rămas”, a declarat Flick, citat de fcbarcelona.com.

2012 - 2013
este singurul sezon din istoria clubului blaugrana când a adunat 100 de puncte

Programul Barcelonei în ultimele 3 etape din La Liga

  • 13 mai - Alaves - Barcelona, ora 22:30
  • 17 mai - Barcelona - Betis, ora 20:00
  • 23 mai - Valencia - Barcelona, ora 22:00

Citește și

„Ambiția și visurile nu au termen de expirare” Sorana Cîrstea vrea în finala de la Roma: „Am o pasiune imensă pentru tenis! Sper să continui”
Tenis
16:37
„Ambiția și visurile nu au termen de expirare” Sorana Cîrstea vrea în finala de la Roma: „Am o pasiune imensă pentru tenis! Sper să continui”
Citește mai mult
„Ambiția și visurile nu au termen de expirare” Sorana Cîrstea vrea în finala de la Roma: „Am o pasiune imensă pentru tenis! Sper să continui”
„Bîrligea nu poate fi recuperat!”  Încă o veste proastă pentru FCSB, după ce l-a pierdut și pe Matei Popa. Mihai Stoica a făcut anunțul
Superliga
16:16
„Bîrligea nu poate fi recuperat!” Încă o veste proastă pentru FCSB, după ce l-a pierdut și pe Matei Popa. Mihai Stoica a făcut anunțul
Citește mai mult
„Bîrligea nu poate fi recuperat!”  Încă o veste proastă pentru FCSB, după ce l-a pierdut și pe Matei Popa. Mihai Stoica a făcut anunțul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
prelungire contract barcelona la liga hansi flick
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
11:18
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share