Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici

Hansi Flick (61 de ani) a confirmat că și-a prelungit contractul cu Barcelona până în 2028, cu o opţiune pentru încă un an.

Antrenorul german a fost instalat la cârma catalanilor în iulie 2024, când l-a înlocuit pe Xavi. Actuala înțelegere dintre Flick și Barcelona expira la finele sezonului viitor.

Hansi Flick a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona: „Am contract până în 2028”

„S-a anunțat asta (n.r. - prelungirea contractului)? Îmi pare rău, dar am avut multe lucruri pe cap în ultimele zile... Sunt foarte mulțumit, iar ceea ce am realizat îmi dă încredere să continui încă un an sau doi. Mulți antrenori ar fi fericiți să mai rămână trei sau patru ani, dar cred că la Barça e mai bine să o luăm pas cu pas.

Deocamdată, am contract până în 2028, și dacă totul merge bine, îl vom prelungi. A fost o înțelegere între cele două părți. Sunt foarte recunoscător clubului, care va avea dreptul să-l rezilieze, la fel și eu.

Vom vorbi mai târziu despre acel an opțional. Este un angajament din partea noastră de a atinge cel mai înalt nivel și de a câștiga noi trofee.

Toată lumea visează la Liga Campionilor. Am încercat și vom continua să încercăm. În ultimele zile mi-a devenit clar că mă aflu la locul potrivit.

Sunt foarte recunoscător clubului pentru încrederea acordată”, a declarat Hansi Flick într-o conferință de presă.

Flick: „Vrem 100 de puncte”

Tehnicianul în vârstă de 61 de ani și-a mai adăugat la palmares încă un trofeu, după succesul catalanilor din El Clasico, 2-0, cu Real Madrid, dar nu se mulțumește cu atât.

Cu 3 etape înainte de finalul sezonului din La Liga, Barcelona are 91 de puncte. Flick a dezvăluit că atât el, cât și elevii săi își doresc să obțină maximum din meciurile rămase.

„Echipa și cu mine vrem 100 de puncte, iar pentru asta trebuie să câștigăm cele trei meciuri care ne-au mai rămas”, a declarat Flick, citat de fcbarcelona.com.

2012 - 2013 este singurul sezon din istoria clubului blaugrana când a adunat 100 de puncte

Programul Barcelonei în ultimele 3 etape din La Liga

13 mai - Alaves - Barcelona, ora 22:30

17 mai - Barcelona - Betis, ora 20:00

23 mai - Valencia - Barcelona, ora 22:00

