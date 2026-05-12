„Inacceptabil!" Toni Kroos dă de pământ cu Real Madrid, după eșecul din El Clasico: „Înfrângerea era acceptată dinainte"

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 14:12

Real Madrid va încheia un nou sezon cu mâna goală, după ce a ratat toate obiectivele propuse în această stagiune.

Toni Kroos: „Este inacceptabil!”

Fost jucător al „galacticilor” în perioada 2014 - 2024, Toni Krooss susține că este inadmisibil ca acest lucru să se întâmple la o echipă de talia Realului.

De asemenea, el crede că tensiunile apărute în vestiar au afectat prestația echipei în El Clasico.

„Două sezoane fără să câștigi nimic sunt inacceptabile la Real Madrid. Punct. 

Rezultatul de pe teren se datorează relațiilor proaste din interiorul echipei. Poate că erau motivați să câștige Clasico, dar nu a fost suficient.

Înfrângerea era deja acceptată înainte de începerea meciului. Cred că ar fi semnat pentru acest rezultat înainte de începerea meciului.

Repriza a doua a fost mai echilibrată, dar nu am marcat nimic. Pe scurt, felicitări Barcelonei”, a declarat Kroos în podcastul „Einfach mal Luppen”, citat de as.com.

465 de meciuri
a jucat Toni Kroos la Real Madrid, în perioada 2014-2024
21
de trofee a câștigat germanul cu „los blancos”

Toni Kroos vede în Guler viitorul Realului

Germanul susține că Arda Guler va fi un jucător-cheie pentru Real Madrid în stagiunile următoare.

Fotbalistul turc a lipsit la meciul cu Barcelona, după ce s-a accidentat în victoria cu Alaves (2-1).

„Arda Guler este un jucător cu un viitor promițător. Anul acesta a jucat mult și va fi foarte important pentru Real Madrid. Poziția lui optimă este cea de număr 10, aproape de poartă. Are o pasă decisivă excelentă, de aceea trebuie să se afle lângă atacanți și extreme.

Nu este un jucător ofensiv, așa că își pierde din potențial în centrul terenului, deși poate construi jocul din spate”, a concluzionat Kroos.

Guler nu va mai juca în acest sezon pentru gruparea de pe „Bernabeu” și este așteptat să-și facă revenirea pe gazon la CM 2026.

