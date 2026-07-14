Favorita lui Traian Băsescu Cine va ridica trofeul în finala CM 2026, în viziunea fostului președinte: „Sunt cei mai buni”

- Fostul președinte Traian Băsescu (74 de ani) a numit echipa pe care o vede câștigătoare a acestei ediții de Mondial.
- CM 2026 a ajuns la faza semifinalelor, care debutează cu Franța - Spania, astăzi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Fostul președinte al României a dezvăluit că urmărește Campionatul Mondial din această vară, a numit câștigătoarea competiției, dar și jucătorul preferat dintre Leo Messi și Cristiano Ronaldo.
Traian Băsescu: „Cred că va câștiga Argentina. Sunt și cei mai buni”
Pus să aleagă între cei doi veterani, în emisiunea Outsider Politic de la Recorder, Băsescu a răspuns clar: „Messi”.
În ceea ce privește echipa pe care o vede învingătoare în marea finală, fostul șef al statului a transmis:
„Cred că va câștiga Argentina. Sunt și cei mai buni.
Franța mi se pare o echipă foarte bună, Mbappe este extraordinar, dar, într-o încleștare eventuală între Franța și Argentina, fantezia argentinienilor este atuul major”, a mai spus Traian Băsescu.
Mbappe și Messi au făcut un turneu de excepție, amândoi fiind lideri în clasamentul golgeterilor cu 8 reușite fiecare, înaintea semifinalelor.
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Programul ultimelor meciuri de la CM 2026
- Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00
- Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00
- Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00
- Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00