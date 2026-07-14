„Cum să fac așa ceva?” Vali Crețu, după ce FCSB l-a adus pe fostul jucător al marii rivale Dinamo: „N-aș face niciodată treaba asta”

Vali Crețu (37 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea unui transfer la marea rivală a roș-albaștrilor, Dinamo.

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Luni, FCSB l-a prezentat pe Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocaș francez care devenise liber de contract după doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo.

Vali Crețu: „ N-am cum să merg la Dinamo”

Întrebat dacă ar lua în calcul un posibil transfer la marea rivală a FCSB, veteranul din lotul fostei campioanei a oferit un răspuns ferm:

„Acum, niciodată! N-am cum să fac treaba asta. Eu nu pot să spun despre altcineva pentru că nu știu ce a fost între ei, cum a plecat. Eu știu doar că Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult.

Dar eu n-aș face niciodată treaba asta. Când eram mai tânăr, nu se știe niciodată. Dar acum, la vârsta asta, n-am cum să fac așa ceva”, a declarat Vali Crețu, citat de sport.ro.

100.000 de euro este cota lui Vali Crețu, potrivit transfermakt.ro

Vali Crețu: „Am avut oferte și de la alte echipe, dar sunt stelist de mic”

La FCSB din 2019, când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro, Crețu a semnat prelungirea contractului cu roș-albaștrii în această vară.

Înțelegerea include și opțiunea de reziliere după 6 luni.

Fundașul dreapta susține că nu a dus lipsă de oferte în ultima perioadă, dar a decis să rămână la FCSB mai ales datorită fanilor.

„Am acceptat condițiile, normal, pentru că e cel mai mare club și vreau să mai joc și în Europa. Toată lumea mi-a scris și, la cât de mult mă iubesc suporterii, n-am cum să nu rămân.

Valentin Crețu, plecăciuni în fața fanilor FCSB

Da, am mai avut oferte, dar sunt stelist de mic și vreau să rămân la cel mai înalt nivel și să trag cât pot eu de mult pentru a rămâne în continuare. Ăsta e stilul meu, sunt foarte ambițios și vreau să rămân aici.

O să mă mai vedeți. Doamne ajută să fiu aici cât mai mult, dar acum nu se știe. Am semnat pe un an cu acord de reziliere după 6 luni.

Până în decembrie sunt aici sută la sută. După aceea, vedem”, a mai spus Crețu pentru sursa citată.

Gloria Buzău, Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe, Săgeata Năvodari, Energie Cottbus, ACS Poli Timișoara și Gaz Metan sunt echipele pentru care a mai evoluat Crețu de-a lungul carierei

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