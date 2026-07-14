„Cum să fac așa ceva?” Vali Crețu, după ce FCSB l-a adus pe fostul jucător al marii rivale Dinamo: „N-aș face niciodată treaba asta”
Valentin Crețu FOTO Sport Pictures
Superliga

„Cum să fac așa ceva?” Vali Crețu, după ce FCSB l-a adus pe fostul jucător al marii rivale Dinamo: „N-aș face niciodată treaba asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 13:48
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 13:48
  • Vali Crețu (37 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea unui transfer la marea rivală a roș-albaștrilor, Dinamo.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Luni, FCSB l-a prezentat pe Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocaș francez care devenise liber de contract după doi ani și jumătate petrecuți la Dinamo.

FCSB, exclusiv pe Voyo? Pro TV a făcut ofertă pentru a transmite debutul roș-albaștrilor în Conference League doar pe platforma de streaming
Citește și
FCSB, exclusiv pe Voyo? Pro TV a făcut ofertă pentru a transmite debutul roș-albaștrilor în Conference League doar pe platforma de streaming
Citește mai mult
FCSB, exclusiv pe Voyo? Pro TV a făcut ofertă pentru a transmite debutul roș-albaștrilor în Conference League doar pe platforma de streaming

Vali Crețu: „N-am cum să merg la Dinamo”

Întrebat dacă ar lua în calcul un posibil transfer la marea rivală a FCSB, veteranul din lotul fostei campioanei a oferit un răspuns ferm:

„Acum, niciodată! N-am cum să fac treaba asta. Eu nu pot să spun despre altcineva pentru că nu știu ce a fost între ei, cum a plecat. Eu știu doar că Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult.

Dar eu n-aș face niciodată treaba asta. Când eram mai tânăr, nu se știe niciodată. Dar acum, la vârsta asta, n-am cum să fac așa ceva”, a declarat Vali Crețu, citat de sport.ro.

100.000 de euro
este cota lui Vali Crețu, potrivit transfermakt.ro

Vali Crețu: „Am avut oferte și de la alte echipe, dar sunt stelist de mic”

La FCSB din 2019, când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro, Crețu a semnat prelungirea contractului cu roș-albaștrii în această vară.

Înțelegerea include și opțiunea de reziliere după 6 luni.

Fundașul dreapta susține că nu a dus lipsă de oferte în ultima perioadă, dar a decis să rămână la FCSB mai ales datorită fanilor.

„Am acceptat condițiile, normal, pentru că e cel mai mare club și vreau să mai joc și în Europa. Toată lumea mi-a scris și, la cât de mult mă iubesc suporterii, n-am cum să nu rămân.

Valentin Crețu, plecăciuni în fața fanilor FCSB Valentin Crețu, plecăciuni în fața fanilor FCSB
Valentin Crețu, plecăciuni în fața fanilor FCSB

Da, am mai avut oferte, dar sunt stelist de mic și vreau să rămân la cel mai înalt nivel și să trag cât pot eu de mult pentru a rămâne în continuare. Ăsta e stilul meu, sunt foarte ambițios și vreau să rămân aici.

O să mă mai vedeți. Doamne ajută să fiu aici cât mai mult, dar acum nu se știe. Am semnat pe un an cu acord de reziliere după 6 luni.

Până în decembrie sunt aici sută la sută. După aceea, vedem”, a mai spus Crețu pentru sursa citată.

  • Gloria Buzău, Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe, Săgeata Năvodari, Energie Cottbus, ACS Poli Timișoara și Gaz Metan sunt echipele pentru care a mai evoluat Crețu de-a lungul carierei

Citește și

„Dacă nu prea joci, e nasol” Ce spunea Luca Stancu, în urmă cu o lună, despre transferul la FCSB » Detaliile contractului
Superliga
12:29
„Dacă nu prea joci, e nasol” Ce spunea Luca Stancu, în urmă cu o lună, despre transferul la FCSB » Detaliile contractului
Citește mai mult
„Dacă nu prea joci, e nasol” Ce spunea Luca Stancu, în urmă cu o lună, despre transferul la FCSB » Detaliile contractului
Gnahore, acceptat. Ceara, refuzat Mihai Stoica a explicat ce a făcut diferența între mijlocașul ales de FCSB și Anderson Ceara: „Acolo a fost problema”
Superliga
11:39
Gnahore, acceptat. Ceara, refuzat Mihai Stoica a explicat ce a făcut diferența între mijlocașul ales de FCSB și Anderson Ceara: „Acolo a fost problema”
Citește mai mult
Gnahore, acceptat. Ceara, refuzat Mihai Stoica a explicat ce a făcut diferența între mijlocașul ales de FCSB și Anderson Ceara: „Acolo a fost problema”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
Una dintre vocile din PSD cele mai aspre la adresa guvernării Bolojan avertizează ce arată sondajele interne în cazul alegerilor anticipate: „Va fi greu să nu nominalizeze un premier AUR” 
transfer dinamo fcsb eddy gnahore vali cretu
Știrile zilei din sport
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Liga 2
15.07
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
Citește mai mult
„Am redus bugetul CSA Steaua cu 7,9%” O singură firmă și-a manifestat interesul de a investi în echipa Armatei!
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Campionate
15.07
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Citește mai mult
De ce a câștigat Spania Thierry Henry explică lecția de fotbal primită de naționala lui Deschamps în semifinala CM 2026 „Au pasat ca și cum francezii nici nu erau acolo”
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Citește mai mult
Fenomenalul Rodri! Performanța incredibilă pe care căpitanul Spaniei a reușit-o la CM 2026
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Campionatul Mondial
15.07
Furie în Spania Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Citește mai mult
Furie în Spania  Șeful federației a răbufnit după ce a aflat cât costă cel mai ieftin bilet pentru finala CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:32
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
De ce va juca Argentina finala CM Secretele campionilor în fața Angliei: schimbările lui Scaloni, filosofia „Nu cedăm niciodată” și Messi
00:48
Messi, copleșit de bucurie FOTO: Două lumi diferite la Atlanta! Anglia, de la extaz la agonie » Sărbătoare totală pentru Argentina
Messi, copleșit de bucurie FOTO: Două lumi diferite la Atlanta! Anglia, de la extaz la agonie » Sărbătoare totală pentru Argentina
00:50
„Suntem unici, cu adevărat!” Lionel Scaloni, emoționat după ce Argentina s-a calificat în finala CM 2026: „Nu-mi găsesc cuvintele”
„Suntem unici, cu adevărat!”  Lionel Scaloni, emoționat după ce Argentina s-a calificat în finala CM 2026: „Nu-mi găsesc cuvintele”
00:40
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
Când se joacă Spania - Argentina, finala CM 2026 Totul despre marele show de pe MetLife Stadium + Premieră istorică la pauza meciului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Top stiri
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Superliga
15.07
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Citește mai mult
Cum arată noile tricouri ale lui FCSB   FOTO Numele și numărul echipamentului principal sunt în culorile rivalei + Model inedit pentru al doilea
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Conference League
15.07
Clauză anti exclusivitate Voyo! FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Citește mai mult
Clauză anti exclusivitate Voyo!  FCSB a anunțat Pro TV că nu renunță sub nici o formă la obligativitatea ca meciul din Conference să fie și la TV
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Campionatul Mondial
15.07
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Citește mai mult
Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
B365
15.07
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare
Citește mai mult
Parcul Pallady intră la vot în Consiliul Local al Sectorului 3. Proiectul prevede modernizarea Drumului Gura Crivățului, amenajarea de spații verzi și locuri de parcare

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 10 rapid 7 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share