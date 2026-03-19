Turcia - România 32-37  „Tricolorii”, victorie importantă în preliminariile CM 2027. Vor avea o misiune infernală în runda decisivă
Handbal

Turcia - România 32-37 „Tricolorii", victorie importantă în preliminariile CM 2027. Vor avea o misiune infernală în runda decisivă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 23:48
  • Turcia - România 32-37. Naționala noastră a câștigat clar disputa din turul doi al calificărilor pentru Campionatul Mondial.

România luptă cu Turcia pe două fronturi, iar elevii lui George Buricea au făcut un prim pas spre dubla decisivă, cu o săptămână înaintea duelului pe care naționala de fotbal îl are contra aceleiași reprezentative.

Citește și
Citește mai mult
Turcia - România 32-37. Victorie pentru „tricolori” în lupta pentru CM 2027

Naționala noastră s-a impus în primul meci al dublei cu Turcia, în turul doi al calificărilor pentru Mondialul din 2027.

România nu a cedat conducerea nici măcar o dată, având la un moment dat chiar și un avans de 9 goluri.

Cei mai buni marcatori din tabăra noastră au fost Andrei Buzle cu 8 goluri, Ionuț Nistor cu 5 reușite și Daniel Stanciuc cu 4 goluri.

Dacă va obține calificarea în urma returului, România va înfrunta Norvegia într-o dublă decisivă pentru turneul final. Scandinavii au obținut locul 10 la ultimul Mondial, respectiv locul 9 la ultimul European.

România este cvadruplă campioană mondială, însă n-a mai reușit să ajungă la un turneu final din 2011. Echipa pregătită de George Buricea vine după două calificări consecutive la Euro, unde a încheiat pe locul 22 de fiecare dată, fără să câștige vreun meci.

„Tricolorii” vor juca returul cu Turcia pe 22 martie, la Buzău, de la ora 19:00, iar posibilele dueluri cu Norvegia ar urma să aibă loc pe 13/14 mai, în deplasare, și pe 16/17 mai pe teren propriu.

Citește și

Conference League
18:35
Citește mai mult
Superliga
18:23
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia Handbal Masculin romania calificari cm 2027
Știrile zilei din sport
Superliga
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Media
19.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
10:20
10:36
09:58
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Diverse
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
B365
19.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share