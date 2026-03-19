Turcia - România 32-37  „Tricolorii”, victorie importantă în preliminariile CM 2027. Vor avea o misiune infernală în runda decisivă

Turcia - România 32-37. Naționala noastră a câștigat clar disputa din turul doi al calificărilor pentru Campionatul Mondial.

România luptă cu Turcia pe două fronturi, iar elevii lui George Buricea au făcut un prim pas spre dubla decisivă, cu o săptămână înaintea duelului pe care naționala de fotbal îl are contra aceleiași reprezentative.

Turcia - România 32-37 . Victorie pentru „tricolori” în lupta pentru CM 2027

Naționala noastră s-a impus în primul meci al dublei cu Turcia, în turul doi al calificărilor pentru Mondialul din 2027.

România nu a cedat conducerea nici măcar o dată, având la un moment dat chiar și un avans de 9 goluri.

Cei mai buni marcatori din tabăra noastră au fost Andrei Buzle cu 8 goluri, Ionuț Nistor cu 5 reușite și Daniel Stanciuc cu 4 goluri.

Dacă va obține calificarea în urma returului, România va înfrunta Norvegia într-o dublă decisivă pentru turneul final. Scandinavii au obținut locul 10 la ultimul Mondial, respectiv locul 9 la ultimul European.

România este cvadruplă campioană mondială, însă n-a mai reușit să ajungă la un turneu final din 2011. Echipa pregătită de George Buricea vine după două calificări consecutive la Euro, unde a încheiat pe locul 22 de fiecare dată, fără să câștige vreun meci.

„Tricolorii” vor juca returul cu Turcia pe 22 martie, la Buzău, de la ora 19:00, iar posibilele dueluri cu Norvegia ar urma să aibă loc pe 13/14 mai, în deplasare, și pe 16/17 mai pe teren propriu.

Citește și

