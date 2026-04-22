Premieră istorică Ediția din 2026 a Turului României începe în Republica Moldova: „Nici în perioada interbelică nu s-a întâmplat asta”

Turul României va avea, în acest an, startul oficial la Chișinău, în premieră pentru competiția care se desfășoară din 1934.

Ediția din 2026 va debuta pe 8 septembrie, cu prezentarea echipelor în capitala Republicii Moldova.

Prima etapă, programată pe 9 septembrie, se va desfășura integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu sosire la Ungheni.

Competiția, cunoscută și ca „Mica Buclă” figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale, la categoria 2.2, și se va desfășura în perioada 9-13 septembrie 2026.

„Este un moment istoric, este pentru prima oară când Turul României pleacă de pe teritoriul altui stat. Este pentru prima oară când traseul Turului României ajunge pe pământ basarabean, de partea cealaltă a Prutului.

Nici în perioada interbelică nu a ajuns pe teritoriul Basarabiei. Marcăm un moment istoric pentru România. Ediția din acest an va reprezenta o punte sportivă între două state, unite prin aceleași valori, aceeași limbă și, bineînțeles, o istorie comună. Ne dorim să ne vedem cu toții la Chișinău.

Nu cred că putem discuta despre politică, dar discutăm despre valori sportive, despre o societate sănătoasă, despre promovarea sportului în ambele țări, pentru că toate aceste evenimente sportive sunt apreciate de copii care se vor lăsa influențați și inspirați de Turul României pentru a urca în șaua bicicletei”, a declarat Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism, conform agerpres.ro.

Traseul anunțat de organizatori include cinci etape și peste 800 de kilometri:

Etapa 1 (9 septembrie): Chișinău - Ungheni, 170 km

Etapa 2 (10 septembrie): Iași - Piatra Neamț, 160 km

Etapa 3 (11 septembrie): Piatra Neamț - Băile Balvanyos, 200 km

Etapa 4 (12 septembrie): Brașov - Ploiești, 160 km

Etapa 5 (13 septembrie): Circuit București, 100 km

Cătălin Sprinceană a afirmat, referitor la bugetul din acest an, că strategia FRC este să atragă cât mai mulți parteneri din mediul privat.

Una dintre strategiile noastre este să încercăm să ne canalizăm energia către proiecte și să încercăm să ne canalizăm energia către atragerea de noi parteneriate, pentru că eu cred cu tărie că federațiile sportive naționale ar trebui cumva să iasă din dependența de statul român și de bugetul de la statul român. Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism

Organizatorii au anunțat și o serie de evenimente dedicate copiilor și amatorilor, programate în Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București. În plus, la Ploiești și București vor avea loc și competiții pentru amatori.

În plus, trofeul ediției din acest an va fi inspirat de opera lui Constantin Brâncuși, în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului.

25 de echipe din 14 țări vor participa la ediția din 2026 a Turului României

