Premieră istorică Ediția din 2026 a Turului României începe în Republica Moldova: „Nici în perioada interbelică nu s-a întâmplat asta” +9 foto
Imagini de la lansarea oficială a Turului României 2026. Sursa: Federația Română de Ciclism
Ciclism

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 17:02
  • Turul României va avea, în acest an, startul oficial la Chișinău, în premieră pentru competiția care se desfășoară din 1934.
  • Ediția din 2026 va debuta pe 8 septembrie, cu prezentarea echipelor în capitala Republicii Moldova.

Prima etapă, programată pe 9 septembrie, se va desfășura integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu sosire la Ungheni.

Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid
Citește și
Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid
Citește mai mult
Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid

Premieră pentru Turul României. Prima etapă din 2026 se va desfășura integral în Republica Moldova

Competiția, cunoscută și ca „Mica Buclă” figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale, la categoria 2.2, și se va desfășura în perioada 9-13 septembrie 2026.

„Este un moment istoric, este pentru prima oară când Turul României pleacă de pe teritoriul altui stat. Este pentru prima oară când traseul Turului României ajunge pe pământ basarabean, de partea cealaltă a Prutului.

Nici în perioada interbelică nu a ajuns pe teritoriul Basarabiei. Marcăm un moment istoric pentru România. Ediția din acest an va reprezenta o punte sportivă între două state, unite prin aceleași valori, aceeași limbă și, bineînțeles, o istorie comună. Ne dorim să ne vedem cu toții la Chișinău.

Nu cred că putem discuta despre politică, dar discutăm despre valori sportive, despre o societate sănătoasă, despre promovarea sportului în ambele țări, pentru că toate aceste evenimente sportive sunt apreciate de copii care se vor lăsa influențați și inspirați de Turul României pentru a urca în șaua bicicletei”, a declarat Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism, conform agerpres.ro.

Traseul anunțat de organizatori include cinci etape și peste 800 de kilometri:

  • Etapa 1 (9 septembrie): Chișinău - Ungheni, 170 km
  • Etapa 2 (10 septembrie): Iași - Piatra Neamț, 160 km
  • Etapa 3 (11 septembrie): Piatra Neamț - Băile Balvanyos, 200 km
  • Etapa 4 (12 septembrie): Brașov - Ploiești, 160 km
  • Etapa 5 (13 septembrie): Circuit București, 100 km
Harta Turului României

Cătălin Sprinceană a afirmat, referitor la bugetul din acest an, că strategia FRC este să atragă cât mai mulți parteneri din mediul privat.

Una dintre strategiile noastre este să încercăm să ne canalizăm energia către proiecte și să încercăm să ne canalizăm energia către atragerea de noi parteneriate, pentru că eu cred cu tărie că federațiile sportive naționale ar trebui cumva să iasă din dependența de statul român și de bugetul de la statul român. Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism

Organizatorii au anunțat și o serie de evenimente dedicate copiilor și amatorilor, programate în Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București. În plus, la Ploiești și București vor avea loc și competiții pentru amatori.

În plus, trofeul ediției din acest an va fi inspirat de opera lui Constantin Brâncuși, în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului.

25 de echipe din 14 țări
vor participa la ediția din 2026 a Turului României

Citește și

Rădoi, prezentat în Turcia Primele declarații ale celui de-al patrulea român de la Gaziantep. Cui i-a mulțumit: „Altfel nu eram aici”
Campionate
15:54
Rădoi, prezentat în Turcia Primele declarații ale celui de-al patrulea român de la Gaziantep. Cui i-a mulțumit: „Altfel nu eram aici”
Citește mai mult
Rădoi, prezentat în Turcia Primele declarații ale celui de-al patrulea român de la Gaziantep. Cui i-a mulțumit: „Altfel nu eram aici”
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Campionate
15:45
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Citește mai mult
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
