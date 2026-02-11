Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj (3-2), de sâmbătă, din etapa #26 din Liga 1, a fost unul plin de incidente.

Rivalitatea s-a putut observa și în rândul suporterilor, cei care au ieșit în evidență fiind fanii echipei antrenate de Cristiano Bergodi (61 de ani).

Derby-ul orașului Cluj a fost marcat și de un incident nefericit pe finalul meciului, atunci când Cristiano Bergodi, antrenorul „studenților”, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican i-a eliminat imediat pe Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

FOTO. Fanii lui U Cluj și-au luat peste picior adversarii

Suporterii echipei U Cluj nu s-au rezumat doar la amenințările la adresa lui Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR.

Aceștia și-au luat peste picior adversarii din tribune și s-au asigurat că prezența lor pe stadionul Dr. „Constantin Rădulescu” nu va fi uitată prea curând.

Fanii „studenților” au lăsat un „mesaj” în peluza destinată oaspeților. Ultrașii au lipit mai multe stickere albe pe scaunele din acea zonă a stadionului, astfel încât să se poată citi „1919” pe întregul sector, anul înființării clubului U Cluj.

Stickerele lipite de ultrașii lui U Cluj pe stadionul celor de la CFR. Foto: Facebook/Casual România

Pe pagina de Facebook „Șepcile roșii”, dedicată suporterilor Universității Cluj, s-a postat aceeași fotografie. În descrierea postării a apărut mesajul: „Am împlinit exorcizarea!”.

Probleme cu fanii lui U Cluj

În finalul partidei, o parte dintre ultrașii din peluza celor de la U Cluj au încercat să forțeze poarta pentru a intra pe teren, fiind ținuți cu greu de jandarmi și de stewarzi, cei din urmă folosind inclusiv spray-uri lacrimogene.

Duminică, imediat după derby-ul dintre CFR și U Cluj, suporterii „studenților” au postat o fotografie mai veche, în care Andrei Cordea se află în galeria „șepcilor roșii”, lângă un alt fan îmbrăcat în însemnele clubului.

Ultrașii i-au adăugat actualului atacant al CFR-ului o țintă roșie pe piept:

Andrei Cordea, în galeria lui U Cluj. Foto: Facebook.com/Șepcile roșii

În comentariile urmăritorilor paginii apar mai multe informații neconfirmate despre faptul că Andrei Cordea, originar din Aiud, ar fi fost fan U Cluj și Dinamo și o prezență cunoscută în galeria ardelenilor.

Suporterii lui U Cluj au hărțuit mai mulți studenți

Problemele nu s-au oprit aici. Sâmbătă seara, după meci, ultrașii au hărțuit mai mulți studenți într-un autobuz din Cluj-Napoca.

Victimele erau vorbitoare de limba maghiară, lucru care i-a deranjat pe fanii lui U Cluj. Aceștia i-au atacat verbal pe studenții din autobuz.

Unul dintre tinerii abordați a încercat să poarte un dialog civilizat cu agresorii, însă s-a confruntat cu mesaje agresive și amenințări.

Într-o înregistrare publicată de site-ul Maszol pe contul de YouTube se poate auzi schimbul de replici:

„Să te duci la lighean la Balaton și să vorbești acolo limba cailor, dacă vrei”

„Eu ți-am zis ceva ție? Eu am zis că am probleme cu tine? Du-te la prietenii tăi și lasă-ne în pace”, a răspuns tânărul

„ Alo! Mai ușor cu ciocul, că mă înfig în tine acum și nu mai rămâne nimic din tine, să moară familia mea!”

„De ce trebuie să faci scandal?”

„Pentru că vorbești maghiara pe stradă, în România, aia e problema”

„Și dacă sunt român, care e faza?”

„La Budapesta!”

În aceeași înregistrare, un alt individ a intervenit:

„Bă, știi română?”

„Da!”

„Vorbește româna, nu altceva, în p*** mea. Suntem la Cluj, nu suntem la Budapesta, ok?”

„Ok, înțeleg. Am zis că înțelegem”, a răspuns tânărul, în încercarea de a calma situația.

CFR a învins-o, sâmbătă, pe marea rivală U Cluj cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43). Pentru „studenți” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

În acest moment, echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția 7 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu un punct în plus față de „feroviari”.

Pentru U Cluj urmează duelul cu Oțelul Galați de astăzi, din Cupa României, de la ora 20:00. Partida poate fi urmărită liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

