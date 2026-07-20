Alibec a comis-o din nou Acuzat de un adversar de la U Cluj: „Nu-mi place să mă înjure cineva de familie”

U CLUJ - FARUL 2-1. Ovidiu Bic (32 de ani), mijlocașul ardelenilor, susține că a fost înjurat de Denis Alibec (35 de ani).

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Bic afirmă că atacantul i-ar fi adresat cuvinte jignitoare la adresa familiei.

Mijlocașul lui U Cluj a recunoscut că a reacționat la rândul său.

U CLUJ - FARUL 2-1 . Ovidiu Bic: „ Nu-mi place să mă înjure cineva de familie”

U Cluj a debutat cu victorie în noul sezon din Superliga, iar Bic spune că succesul e bun pentru moralul echipei.

„Mă bucur că sunt într-o formă fizică bună, că pot juca din 3 în 3 zile la acest nivel. Cred că am făcut un meci destul de bun, în prima repriză am controlat jocul, am avut și acele două goluri anulate.

În repriza a doua am marcat și al doilea gol, au dominat ei în mare parte jocul prin posesie, dar fără să aibă mari ocazii.

Ne bucurăm. Era foarte important pentru moralul nostru, ne așteaptă un meci greu în Conference. O să fie greu, dar încercăm să ne recuperăm cât mai bine. O să dăm tot ce avem mai bun”.

Ovidiu Bic în meciul cu Farul/ Foto: sportpictures.eu

Bic a comentat și conflictul cu Denis Alibec:

„Sunt nervi la sfârșitul meciului, era și el poate frustrat, a spus ceva de familia mea, nu îmi place să mă înjure cineva de familie.

Am reacționat la rândul meu, nu e nicio problemă, trecem peste, nu sunt ranchiunos”.

Alibec nu este la prima abatere de acest gen. După manșa tur a meciului de menținere/promovare în Liga 1, 3-3 cu Chindia, atacantul „marinarilor” a fost filmat în timp ce înjura în direcția unor copii ai centrului de juniori Barca Academy, care se află în orașul Târgoviște.

Chindia a depus plângere împotriva lui Alibec, însă aceasta a fost respinsă de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF.

Ardelenii au fost eliminați din primul tur preliminar al Europa League și vor juca în turul 2 preliminar din Conference League, împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Meciul de acasă se va disputa la Sfântu-Gheorghe.

„Nu ne-am uitat la meciurile lor, am jucat din 3 în 3 zile, o să ne uităm la cei din Norvegia și vom încerca să facem un fotbal bun. Suntem o echipă competitivă, avem în mare parte același lot.

Să depășim ce am făcut anul trecut, ar însemna să câștigăm un trofeu acum. Sper să ne batem acolo sus. Nu avem ce face, știam că vom juca la Sfântu Gheorghe, sperăm să facem un rezultat pozitiv.”, a declarat Ovidiu Bic, citat de digisport.ro.

FOTO. Golul controversat prin care U Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul

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