Cine transmite Dinamo Kiev - U Cluj Unde se vede la TV primul meci disputat de „șepcile roșii” în Europa League

U Cluj începe sezonul cu o „dublă” tare, în compania ucrainenilor de la Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. Meciul tur se va juca astăzi, începând cu ora 20:00.

Unde poate fi urmărit la TV meciul de pe Arena Lublin din Polonia, în rândurile de mai jos.

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„Șepcile roșii” nu au mai jucat în această competiție din sezonul 1972-1973, când au întâlnit-o pe Levski Sofia, pe vremea în care turneul se numea Cupa UEFA.

Unde se vede la TV partida Dinamo Kiev - U Cluj

Elevii lui Bergodi au în față un prim obstacol cu nume greu, Dinamo Kiev, cea mai titrată echipă din Ucraina.

Meciul se va disputa în Polonia, la Lublin, deoarece formația ucraineană nu își poate disputa partidele europene de pe teren propriu în Ucraina, din cauza războiului.

Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Meciul va putea fi urmărit și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 16 iulie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Și meciul din România va fi transmis la TV tot de Digi Sport și Prima Sport.

17 titluri are Dinamo Kiev în Ucraina, alături de 14 Cupe și 9 Supercupe. Palmaresul clubului este completat de trofeele câștigate în perioada Uniunii Sovietice, dar și de cele trei succese europene: două Cupe ale Cupelor și Supercupa Europei din 1975

Dacă trece de Dinamo Kiev, U Cluj va întâlni PAOK Salonic în turul 2 preliminar al Europa League.

Dacă va fi eliminată, echipa lui Bergodi va continua în turul 2 preliminar din Conference League, unde ar urma să joace împotriva norvegienilor de la SK Brann.

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