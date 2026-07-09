Au rupt blestemul după 72 de ani! Cum a reușit Elveția să revină între primele 8 echipe ale lumii. Argentina, următoarea victimă?
Între cele două imagini sunt 72 de ani / IMAGO
Campionatul Mondial

Au rupt blestemul după 72 de ani! Cum a reușit Elveția să revină între primele 8 echipe ale lumii. Argentina, următoarea victimă?

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 17:26
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 17:26
  • După mai bine de șapte decenii de așteptare, Elveția e iar în sferturile Cupei Mondiale, după o victorie dramatică la loviturile de departajare împotriva Columbiei.
  • Ultima dată se întâmplase în 1954, la turneul organizat chiar de Țara Cantoanelor. Dar acum elvețienii visează mai sus, chiar dacă vor avea în față Argentina!
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Ultima oară când Elveția atingea sferturile de finală ale unei Cupe Mondiale, fotbalul arăta complet diferit: turneul din 1954 fusese găzduit chiar de către elvețieni. De atunci, pentru „ceasornicari”, sferturile au devenit un tărâm al speranțelor frânte.

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În ultimele decenii, Elveția a suferit constant în fazele eliminatorii, fiind „abonată” la eliminări premature în optimi. În 2006, 2014, 2018 și 2022, Elveția a ajuns mereu în optimi! Dar drumul ei se oprea invariabil acolo.

Cronologia eliminărilor spune totul:

  • 2006 – eliminați de Ucraina la penalty-uri, fără să primească vreun gol în tot turneul
  • 2014 – eliminați de Argentina prin golul lui Angel Di Maria în minutul 118
  • 2018 – eliminați de Suedia
  • 2022 – învinși categoric de Portugalia, 1-6
Faza eliminatorie de la CM 2026 Faza eliminatorie de la CM 2026
Faza eliminatorie de la CM 2026

Au venit montați în 2026

Cum a reușit Elveția să spargă această barieră mentală în 2026? Experții indică trei factori fundamentali care au transformat naționala în acest turneu:

  • Stabilitatea pe banca tehnică și în lot: Spre deosebire de alte naționale care au trecut prin schimbări radicale, nucleul elvețian a acumulat experiență la ultimele trei turnee finale, învățând din greșelile trecutului. Iar antrenorii s-au schimbat rar. Actualul selecționer, Murat Yakin, nu a construit o echipă spectaculoasă. Dar a construit una greu de învins.
  • Gregor Kobel – noul erou național: Dacă în trecut elvețienii au avut portari buni, actuala generație se bucură de un portar de elită mondială. Paradele lui Kobel și calmul său la loviturile de departajare contra Columbiei au oferit siguranța de care echipa a dus lipsă în momentele critice.
  • Filozofia „țară mică, visuri mari”: Selecționerul a reușit să insufle jucătorilor ideea că, în ciuda dimensiunii țării, organizarea lor tactică este superioară multor forțe fotbalistice.

Pentru fanii elvețieni, succesul din Vancouver are o semnificație aparte. Această echipă nu mai joacă doar pentru a participa, ci pentru a concura cu marile puteri. În sferturi, Elveția urmează să se dueleze cu Argentina, un meci care va fi un test suprem al maturității lor.

Să fim în primele opt echipe ale lumii, în cel mai mare sport de pe planetă, este ceva ireal pentru o țară cu populația noastră. Gregor Kobel, portarul Elveției

Urmează Argentina. O revanșă după 12 ani?

Cu moralul ridicat și presiunea istorică eliminată, elevii selecționerului elvețian pot aborda meciul împotriva Argentinei, care se va juca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru români, cu o relaxare periculoasă pentru orice adversar.

În optimile Cupei Mondiale din 2014, Elveția a fost eliminată de Argentina după golul lui Angel Di Maria din minutul 118. A venit momentul răzbunării?

Dorința imensă și coeziunea vor fi suficiente pentru a trece de Messi și compania? Rămâne de văzut, dar Elveția a dovedit deja în 2026 că statisticile și tradiția sunt făcute pentru a fi dărâmate.

Parcursul Elveției la CM 2026:

  • Grupa B: Qatar - Elveția 1-1
  • Grupa B: Elveția - Bosnia 4-1
  • Grupa B: Elveția - Canada 2-1
  • 16-imi: Elveția - Algeria 2-0
  • Optimi: Elveția - Columbia 0-0, 4-3 d.pen.

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