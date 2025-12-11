Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a prefațat partida din etapa #5 din Conference League.

Meciul U Craiova - Sparta Praga se joacă azi, de la ora 19:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea duelului direct de pe „Ion Oblemenco”, Craiova se află pe locul 15 în grupa XXL din Conference League, în timp ce Sparta Praga este pe locul 11, cu tot atâtea puncte.

U Craiova - Sparta Praga. Filipe Coelho: „Vom fi pregătiți să-i înfruntăm”

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, spune că, deși va fi un meci greu, jucătorii săi vor încerca să obțină cele trei puncte.

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în Liga Campionilor anul trecut, o echipă cu jucători experimentați, care a jucat foarte bine în toate momentele meciului, dar vom fi pregătiți să înfruntăm această echipă.

Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține cele trei puncte”, a declarat Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului.

Întrebat dacă există o favorită în meciul de pe „Ion Oblemenco”, tehnicianul oltenilor a spus:

„Nu mă gândesc la echipa favorită. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun, iar la final vom vedea rezultatul”.

Mekvabishvili: „Rezultatele vor veni dacă vom avea o performanță foarte bună”

Anzor Mekvabishvili, mijlocașul Craiovei, a vorbit și el despre partida cu Sparta Praga.

„Toată lumea, cred că toată lumea vrea să ajungem cât mai departe, așa că aceasta este dorința noastră, să jucăm pentru a câștiga, iar rezultatele vor veni dacă vom avea o performanță foarte bună, așa că vom da tot ce avem mai bun”, a declarat Mekvabishvili la conferința de presă.

Întrebat dacă U Craiova are șanse să se califice în primăvara europeană, mijlocașul oltenilor a adăugat:

„Sperăm și vom face tot posibilul, pentru că trebuie să fim sinceri cu noi înșine, cu fanii și cu toată lumea din Craiova”.

Nu pot spune că ei sunt favoriți, așa că toată lumea poate obține ce își dorește. Principalul lucru este să avem o performanță bună, un meci bun, iar rezultatul va veni. Anzor Mekvabishvili, mijlocaș Craiova

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

