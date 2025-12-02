Înaintea meciului cu Danemarca de la Campionatul Mondial, sportivele României au recurs la un gest care a fost apreciat și de Federația Internațională de Handbal.

România a pierdut clar duelul de luni cu Danemarca, scor 39-31, în ultimul meci al grupei preliminare de la Campionatul Mondial din 2025.

Totuși, „tricolorele” s-au calificat în grupa principală a competiției, unde va începe cu 2 puncte. Acolo, România vor da peste Ungaria, Elveția și Senegal.

Ce au făcut handbalistele României înainte de meciul cu Danemarca

La rândul ei, Japonia și-a asigurat prezența în grupele principale după victoria înregistrată în fața Croației, scor 25-19.

Partida a avut loc chiar înainte de meciul Danemarca - România 39-31, astfel că niponele au dat în drum spre vestiare peste elevele lui Ovidiu Mihăilă.

Deși „tricolorele” le învinseseră pe japoneze în etapa a doua (31-27), acestea au lăsat rivalitatea deoparte.

Imaginile cu nipona Aizawa și colegele ei fiind felicitate de românce pentru performanța reușită au fost postate pe pagina de Facebook a Federației Internaționale de Handbal, care a lăudat gestul: „Cel mai înduioșător «coridor» pe care îl vei vedea vreodată”.

România s-a calificat în grupa principală de la CM

România a terminat grupa A din faza preliminară a Campionatului Mondial pe locul al doilea, cu 4 puncte, și s-a calificat, astfel, în faza principală a competiției.

Clasamentul grupei preliminare A:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte (Meciuri) 1. Danemarca 110-74 6 (3) 2. România 95-90 4 (3) 3. Japonia 71-86 2 (3) 4. Croația 67-93 0 (3) *Primele trei locuri au dus către grupa principală a Campionatului Mondial *Primele trei locuri au dus către grupa principală a Campionatului Mondial

Rezultatele României la Campionatul Mondial:

România - Croația 33-24

33-24 România - Japonia 31-27

31-27 Danemarca - România 39-31

Primul duel al „tricolorelor” din grupa principală va fi miercuri, cu Ungaria, de la ora 19:00.

România va mai juca vineri cu Senegal, de la ora 16:30, urmând ca mai apoi să întâlnească Elveția duminică, de la ora 19:00.

Selecționerul Mihăilă: „E foarte important să rămânem calmi”

Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a vorbit despre duelul pierdut luni cu Danemarca. Acesta a precizat că elevele sale trebuie să rămână calme pentru meciul cu Ungaria.

„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.

Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.

E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la DigiSport, după meci.

