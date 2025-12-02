- Înaintea meciului cu Danemarca de la Campionatul Mondial, sportivele României au recurs la un gest care a fost apreciat și de Federația Internațională de Handbal.
- Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.
România a pierdut clar duelul de luni cu Danemarca, scor 39-31, în ultimul meci al grupei preliminare de la Campionatul Mondial din 2025.
Totuși, „tricolorele” s-au calificat în grupa principală a competiției, unde va începe cu 2 puncte. Acolo, România vor da peste Ungaria, Elveția și Senegal.
Ce au făcut handbalistele României înainte de meciul cu Danemarca
La rândul ei, Japonia și-a asigurat prezența în grupele principale după victoria înregistrată în fața Croației, scor 25-19.
Partida a avut loc chiar înainte de meciul Danemarca - România 39-31, astfel că niponele au dat în drum spre vestiare peste elevele lui Ovidiu Mihăilă.
Deși „tricolorele” le învinseseră pe japoneze în etapa a doua (31-27), acestea au lăsat rivalitatea deoparte.
Imaginile cu nipona Aizawa și colegele ei fiind felicitate de românce pentru performanța reușită au fost postate pe pagina de Facebook a Federației Internaționale de Handbal, care a lăudat gestul: „Cel mai înduioșător «coridor» pe care îl vei vedea vreodată”.
România s-a calificat în grupa principală de la CM
România a terminat grupa A din faza preliminară a Campionatului Mondial pe locul al doilea, cu 4 puncte, și s-a calificat, astfel, în faza principală a competiției.
Clasamentul grupei preliminare A:
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte (Meciuri)
|1. Danemarca
|110-74
|6 (3)
|2. România
|95-90
|4 (3)
|3. Japonia
|71-86
|2 (3)
|4. Croația
|67-93
|0 (3)
Rezultatele României la Campionatul Mondial:
Primul duel al „tricolorelor” din grupa principală va fi miercuri, cu Ungaria, de la ora 19:00.
România va mai juca vineri cu Senegal, de la ora 16:30, urmând ca mai apoi să întâlnească Elveția duminică, de la ora 19:00.
Selecționerul Mihăilă: „E foarte important să rămânem calmi”
Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a vorbit despre duelul pierdut luni cu Danemarca. Acesta a precizat că elevele sale trebuie să rămână calme pentru meciul cu Ungaria.
„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.
Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.
E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la DigiSport, după meci.