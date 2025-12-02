„Cel mai înduioșător gest!”  VIDEO. Inițiativa handbalistelor României a cucerit Internetul! Mesajul transmis de Federația Internațională
Foto: IMAGO
Handbal

„Cel mai înduioșător gest!” VIDEO. Inițiativa handbalistelor României a cucerit Internetul! Mesajul transmis de Federația Internațională

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 17:15
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 17:31
  • Înaintea meciului cu Danemarca de la Campionatul Mondial, sportivele României au recurs la un gest care a fost apreciat și de Federația Internațională de Handbal.
  • Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

România a pierdut clar duelul de luni cu Danemarca, scor 39-31, în ultimul meci al grupei preliminare de la Campionatul Mondial din 2025.

Totuși, „tricolorele” s-au calificat în grupa principală a competiției, unde va începe cu 2 puncte. Acolo, România vor da peste Ungaria, Elveția și Senegal.

Arsenal semnează cu gemenii-minune Au fost formați la același club ca trei staruri din Premier League » Unul dintre ei e comparat cu Neymar
Citește și
Arsenal semnează cu gemenii-minune Au fost formați la același club ca trei staruri din Premier League » Unul dintre ei e comparat cu Neymar
Citește mai mult
Arsenal semnează cu gemenii-minune Au fost formați la același club ca trei staruri din Premier League » Unul dintre ei e comparat cu Neymar

Ce au făcut handbalistele României înainte de meciul cu Danemarca

La rândul ei, Japonia și-a asigurat prezența în grupele principale după victoria înregistrată în fața Croației, scor 25-19.

Partida a avut loc chiar înainte de meciul Danemarca - România 39-31, astfel că niponele au dat în drum spre vestiare peste elevele lui Ovidiu Mihăilă.

Deși „tricolorele” le învinseseră pe japoneze în etapa a doua (31-27), acestea au lăsat rivalitatea deoparte.

Imaginile cu nipona Aizawa și colegele ei fiind felicitate de românce pentru performanța reușită au fost postate pe pagina de Facebook a Federației Internaționale de Handbal, care a lăudat gestul: „Cel mai înduioșător «coridor» pe care îl vei vedea vreodată”.

România s-a calificat în grupa principală de la CM

România a terminat grupa A din faza preliminară a Campionatului Mondial pe locul al doilea, cu 4 puncte, și s-a calificat, astfel, în faza principală a competiției.

Clasamentul grupei preliminare A:

Loc/EchipăGolaverajPuncte (Meciuri)
1. Danemarca110-746 (3)
2. România95-904 (3)
3. Japonia71-862 (3)
4. Croația67-930 (3)
*Primele trei locuri au dus către grupa principală a Campionatului Mondial

Rezultatele României la Campionatul Mondial:

  • România - Croația 33-24
  • România - Japonia 31-27
  • Danemarca - România 39-31

Primul duel al „tricolorelor” din grupa principală va fi miercuri, cu Ungaria, de la ora 19:00.

România va mai juca vineri cu Senegal, de la ora 16:30, urmând ca mai apoi să întâlnească Elveția duminică, de la ora 19:00.

Selecționerul Mihăilă: „E foarte important să rămânem calmi”

Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a vorbit despre duelul pierdut luni cu Danemarca. Acesta a precizat că elevele sale trebuie să rămână calme pentru meciul cu Ungaria.

„Felicit Danemarca, are o echipă foarte bună. Am încercat să găsesc soluții pentru a opri Danemarca, dar nu s-a putut.

Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.

E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la DigiSport, după meci.

Citește și

„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său
Stranieri
16:30
„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său
Citește mai mult
„E mai bine pentru viitorul meu” Horațiu Moldovan a decis să plece de la Oviedo în această iarnă. Mesajul transmis agentului său
„Diavolul nu moare niciodată” Estavana Polman, din 2022 la Rapid, performanță extraordinară în naționala Olandei
Handbal
16:06
„Diavolul nu moare niciodată” Estavana Polman, din 2022 la Rapid, performanță extraordinară în naționala Olandei
Citește mai mult
„Diavolul nu moare niciodată” Estavana Polman, din 2022 la Rapid, performanță extraordinară în naționala Olandei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
campionatul mondial de handbal feminin Campionatul Mondial handbal danemarca romania japonia
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share