UNIREA SLOBOZIA - FCSB 0-2. Florin Tănase (30 de ani), jucătorul campioanei, a vorbit despre succesul roș-albaștrilor.

Coautor la ambele reușite ale celor de la FCSB, Florin Tănase s-a declarat fericit pentru victoria obținut, în contextul în care roș-albaștrii s-au apropiat la doar două puncte de locurile de play-off.

UNIREA SLOBOZIA - FCSB. Florin Tănase: „Dacă nu câștigam, altul era discursul”

De asemenea, „decarul” campioanei a vorbit și despre condițiile dificile cu care au trebuit să se confrunte jucătorii campioanei la Clinceni.

„Da, trei puncte foarte importante. De obicei e greu să te motivezi după un rezultat așa mare cum am făcut noi cu Feyenoord, dar ne bucurăm că astăzi am obținut cele trei puncte și am rămas acolo în lupta pentru play-off.

Dacă nu câștigam, altul era discursul, dar normal, e greu. E dificil de jucat pe un asemenea stadion, cu o așa nocturnă” a declarat Florin Tănase.

Despre assistul involuntar la golul lui Stoian: „Cu fața am dat pasa? Nu mai știu, nu cred că am mai dat o astfel de pasă”.

Florin Tănase le-a pus gând rău celor de la Rapid

După victoria de la Clinceni pentru FCSB urmează derby-ul cu Rapid, programat duminică, de la ora 20:00.

Tănase a anunțat că își dorește cu orice preț ca elevii lui Elias Charalambous să încheie anul cu o victorie.

„E derby ne dorim să-l câștigăm, mai ales pentru suporterii noștri, dar și pentru că avem foarte mare nevoie de puncte”, a concluzionat fotbalistul celor de la FCSB

2022 este anul ultimului succes al celor de la FCSB, pe teren propriu, în confruntările cu Rapid

VIDEO. Golul cu care FCSB a deschis scorul în meciul cu Unirea Slobozia

