METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Adrian Șut (26 de ani) a vorbit despre rezultatul șocant de la Clinceni.

Echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în Liga 1 chiar în fața campioanei României.

Pentru Metaloglobus au marcat Ubbink (49) și Huiban (55 - penalty), în timp ce pentru FCSB a înscris Florin Tănase (34 - penalty).

„Este ceva incredibil ce ni se întâmplă. Un rezultat rușinos. Suntem dezamăgiți. Am jucat foarte slab, cel puțin în a doua repriză. Ne simțim foarte prost, suntem rușinați.

Nu i-am luat de sus. Chiar vorbeam la pauză că ar trebui să mai marcăm cel puțin un gol ca să stăm cât de cât liniștiți.

Ne pare rău că ne-am bătut joc de rezultatele avute înainte. Am avut meciuri foarte grele și le-am câștigat, chiar fără gol primit, și cred că asta e durerea mai mare.

Nu cred că lipsește luciditatea. Am avut două meciuri în care am câștigat fără gol primit. Am început să legăm victoriile, iar acest rezultat a venit de nicăieri”, a declarat Șut, la conferința de presă.

Am încercat să intrăm concentrați și în a doua repriză. Am luat două goluri foarte, foarte ușoare. E vina tuturor, ne apărăm de la atacant până la fundaș. Ar trebui să facem mai mult fiecare. Adrian Șut

În sezonul 2024-2025, echipa lui Elias Charalambous a disputat 64 de meciuri, iar în actualul sezon are deja 24 de partide jucate, dar mijlocașul nu crede că de vină este oboseala acumulată:

„N-aș putea să spun că e oboseală. Cred că ne-am odihnit destul. N-am jucat din trei în trei zile foarte multe meciuri. Tot timpul am încercat să schimbăm jucătorii, să aibă timp să se odihnească.

Au fost două sezoane bune, dar nu putem să stăm să ne uităm la acele sezoane și acum să nu mai facem nimic. Trebuie să facem ceva ca să ne revenim și să ieșim din situația asta.”

Adrian Șut: „Nu cred că i-am împăca pe fani cu un rezultat în Europa”

După fluierul final al partidei de pe stadionul din Clinceni, suporterii de la FCSB au cerut demisia antrenorului Elias Charalambous, fiind foarte nemulțumiți de înfrângerea rușinoasă cu ultima clasată.

„Suntem foarte supărați pe rezultat și le cerem scuze fanilor care sunt mereu alături de noi. Cred că am avut o susținere foarte bună din partea lor până în acest moment. Ținând cont de rezultatele avute, la un moment dat ți se termină și ție răbdarea.

Cred eu că, după acest rezultat, poate i-am îndepărtat puțin de noi, dar tot noi trebuie să o scoatem la final și să-i aducem aproape din nou.

Nu cred că i-am împăca pe fani cu un rezultat în Europa. Pe ei cred că îi interesează, în momentul ăsta, ce facem în campionat. Ei au fost mulțumiți că ne-am calificat, dar cred că și-ar dori să urcăm în clasament, în campionat”, a mai spus mijlocașul.

De când sunt la FCSB, cu siguranță este cel mai greu moment și trebuie să facem ceva, pentru că locul nostru, locul clubului, nu este în situația asta. Trebuie să urcăm în clasament ca să ne atingem obiectivul de a intra în play-off. Adrian Șut

Elevii lui Charalambous ocupă locul 12 în clasament, cu 13 puncte strânse în 13 etape, și sunt la cinci puncte de poziția șase.

