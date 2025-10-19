„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios  după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză +75 foto
Adrian Șut. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 11:09
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 11:11

Echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în Liga 1 chiar în fața campioanei României.

Pentru Metaloglobus au marcat Ubbink (49) și Huiban (55 - penalty), în timp ce pentru FCSB a înscris Florin Tănase (34 - penalty).

Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă
Citește și
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă
Citește mai mult
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă

METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Adrian Șut: „Ne-am bătut joc de rezultatele avute”

„Este ceva incredibil ce ni se întâmplă. Un rezultat rușinos. Suntem dezamăgiți. Am jucat foarte slab, cel puțin în a doua repriză. Ne simțim foarte prost, suntem rușinați.

Nu i-am luat de sus. Chiar vorbeam la pauză că ar trebui să mai marcăm cel puțin un gol ca să stăm cât de cât liniștiți.

Ne pare rău că ne-am bătut joc de rezultatele avute înainte. Am avut meciuri foarte grele și le-am câștigat, chiar fără gol primit, și cred că asta e durerea mai mare.

Nu cred că lipsește luciditatea. Am avut două meciuri în care am câștigat fără gol primit. Am început să legăm victoriile, iar acest rezultat a venit de nicăieri”, a declarat Șut, la conferința de presă.

Am încercat să intrăm concentrați și în a doua repriză. Am luat două goluri foarte, foarte ușoare. E vina tuturor, ne apărăm de la atacant până la fundaș. Ar trebui să facem mai mult fiecare. Adrian Șut

În sezonul 2024-2025, echipa lui Elias Charalambous a disputat 64 de meciuri, iar în actualul sezon are deja 24 de partide jucate, dar mijlocașul nu crede că de vină este oboseala acumulată:

„N-aș putea să spun că e oboseală. Cred că ne-am odihnit destul. N-am jucat din trei în trei zile foarte multe meciuri. Tot timpul am încercat să schimbăm jucătorii, să aibă timp să se odihnească.

Au fost două sezoane bune, dar nu putem să stăm să ne uităm la acele sezoane și acum să nu mai facem nimic. Trebuie să facem ceva ca să ne revenim și să ieșim din situația asta.”

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (75 imagini)

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+75 Foto
labels.photo-gallery

Adrian Șut: „Nu cred că i-am împăca pe fani cu un rezultat în Europa”

După fluierul final al partidei de pe stadionul din Clinceni, suporterii de la FCSB au cerut demisia antrenorului Elias Charalambous, fiind foarte nemulțumiți de înfrângerea rușinoasă cu ultima clasată.

„Suntem foarte supărați pe rezultat și le cerem scuze fanilor care sunt mereu alături de noi. Cred că am avut o susținere foarte bună din partea lor până în acest moment. Ținând cont de rezultatele avute, la un moment dat ți se termină și ție răbdarea.

Cred eu că, după acest rezultat, poate i-am îndepărtat puțin de noi, dar tot noi trebuie să o scoatem la final și să-i aducem aproape din nou.

Nu cred că i-am împăca pe fani cu un rezultat în Europa. Pe ei cred că îi interesează, în momentul ăsta, ce facem în campionat. Ei au fost mulțumiți că ne-am calificat, dar cred că și-ar dori să urcăm în clasament, în campionat”, a mai spus mijlocașul.

De când sunt la FCSB, cu siguranță este cel mai greu moment și trebuie să facem ceva, pentru că locul nostru, locul clubului, nu este în situația asta. Trebuie să urcăm în clasament ca să ne atingem obiectivul de a intra în play-off. Adrian Șut

Elevii lui Charalambous ocupă locul 12 în clasament, cu 13 puncte strânse în 13 etape, și sunt la cinci puncte de poziția șase.

Citește și

„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță
Superliga
09:37
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță
Citește mai mult
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță
Elias nu vrea să plece Charalambous după ce fanii i-au cerut demisia : „Nu renunț la slujba mea” + „Este ceva ce nu înțeleg deloc!”
Superliga
23:58
Elias nu vrea să plece Charalambous după ce fanii i-au cerut demisia: „Nu renunț la slujba mea” + „Este ceva ce nu înțeleg deloc!”
Citește mai mult
Elias nu vrea să plece Charalambous după ce fanii i-au cerut demisia : „Nu renunț la slujba mea” + „Este ceva ce nu înțeleg deloc!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
liga 1 fcsb metaloglobus Adrian Șut
Știrile zilei din sport
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Superliga
19.10
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Citește mai mult
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Alte sporturi
19.10
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! » „Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul românesc e în colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație”
Citește mai mult
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Baschet
19.10
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Citește mai mult
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Diverse
19.10
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Citește mai mult
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:31
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
00:18
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
23:17
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
22:34
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
Top stiri din sport
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Alte sporturi
19.10
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Citește mai mult
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Stranieri
19.10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Citește mai mult
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Superliga
19.10
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Superliga
19.10
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Citește mai mult
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 26 rapid 37 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share