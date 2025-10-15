Violențe înainte de Valencia - Hapoel Tel Aviv VIDEO. Răniți la manifestația pro - Palestina » S-a lăsat cu arestări
Proteste Pro - Palestina/ Foto: IMAGO
Baschet

Violențe înainte de Valencia - Hapoel Tel Aviv VIDEO. Răniți la manifestația pro - Palestina » S-a lăsat cu arestări

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 23:13
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 23:13
  • Partida Valencia - Hapoel Tel Aviv, din EuroLiga de baschet, a fost precedată de momente tensionate, cauzate de manifestația pro - Palestina.
  • Poliția a fost nevoită să intervină, iar mai mulți protestatari au fost răniți.

Cu două ore și jumătate înaintea partidei, ce a început la ora României 21:30, aproximativ 1.500 de protestatari s-au strâns în fața Roig Arena, sală unde Valencia își dispută meciurile pe teren propriu, scrie marca.com.

Proteste violente anti-Israel în Spania

Tensiunea a atins punctul culminant, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină de mai multe ori.

În primă fază, protestatarii au încercat să forțeze cordonul de securitate.

De la proteste anti-Israel s-a ajuns la scandări împotriva familiei lui Juan Roig (76 de ani), președintele echipei de baschet, Valencia.

Ulterior, lucrurile au degenerat după ce un grup de protestatari a încercat blocheze Bulevardul Antonio Ferrandis, adiacent pavilionului și o arteră aglomerată din partea de sud a orașului, provocând frânări bruște și punându-se în pericol.

Polițiștii au început să folosească forța pentru a preveni haosul, iar mai mulți protestatari au fost răniți. O tânără, a avut nevoie de paramedici, după o lovitură la cap, care i-a cauzat o sângerare abundentă.

Cu meciul pe punctul de a începe, mai mulți protestatari au folosit artificii, declanșând o altă șarjă a poliției.

Numărul total de arestări și răniți a fost de cinci.

Nu este prima dată când o competiție sportivă este perturbată de proteste împotriva Israelului. Acest lucru s-a întâmplat și în Turul Spaniei, acolo unde mai multe etape au fost întrerupte din cauza manifestanților.

Valencia și-a luat măsuri de precauție încă de marți

Valencia și-a anunțat suporterii încă de marți, că meciul cu Hapoel Tel Aviv se va juca cu porțile închise.

„Valencia Basket a explorat toate opţiunile posibile pentru ca abonaţi săi să nu rateze meciul de mâine din Euroliga, de pe Roig Arena.

Cu toate acestea, având în vedere riscul existent şi recomandările forţelor de securitate şi ale guvernului, clubul este obligat să acorde prioritate siguranţei atât a fanilor, cât şi a angajaţilor, hotărând ca meciul să aibă loc cu porţile închise” a anunțat Valencia pe site-ul oficial

De altfel alte două formații din Spania, Tenerife Manresa, au anunțat și ele că meciurile împotriva adversarelor sale din Israel, Bnei Herzliya în Liga Campionilor şi, respectiv, Hapoel Ierusalim în Eurocup, se vor juca tot cu sala goală.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share