FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Mihai Stoica
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea

Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 09:49
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre negocierile pe care le poartă pentru a găsi un antrenor principal pentru FCSB.

Clubul patronat de Gigi Becali a rămas din nou fără antrenor după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi și, deși oficialii susțin că există multe opțiuni de înlocuire, finanțatorul încă insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous.

Ce se întâmplă cu CSM București? Măsurile propuse de Ciucu pentru echipa din Final Four: „De ce dăm milioane pentru jucătoare străine?”
Ce se întâmplă cu CSM București? Măsurile propuse de Ciucu pentru echipa din Final Four: „De ce dăm milioane pentru jucătoare străine?”

Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot, aștept să-mi dea Gigi OK-ul

Mihai Stoica spune că este aproape de a ajunge la o înțelegere cu un tehnician, însă a explicat că are nevoie de acordul lui Becali, care încă așteaptă un răspuns din partea lui Charalambous, după ce acesta a refuzat inițial să revină.

„Am o ordine făcută, aştept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume şi omul vrea să vină, ne înţelegem şi la salariu, şi la tot, şi la componenţa staff-ului, pentru asta trebuie să am OK-ul de la Gigi, el tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar... şi el e om, se poate răzgândi.

Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuţie între Gigi şi Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc, poate o să aibă loc. Elias nu mai este în ţară”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că noul antrenor va trebui să lucreze cu un staff existent, fiindu-i însă permis să-și aducă propriul preparator fizic.

„Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a mai spus Stoica.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad632*
9FC Botoșani631
10Oțelul Galați628
11Csikszereda627*
12Farul Constanța624*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București611
*beneficiază de rotunjire

Liga 2 Steaua, revenire spectaculoasă cu Chindia Târgoviște » Programul complet + clasamentul actualizat
Liga 2 Steaua, revenire spectaculoasă cu Chindia Târgoviște » Programul complet + clasamentul actualizat
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda: au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
