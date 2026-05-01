FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea

Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre negocierile pe care le poartă pentru a găsi un antrenor principal pentru FCSB.

Clubul patronat de Gigi Becali a rămas din nou fără antrenor după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi și, deși oficialii susțin că există multe opțiuni de înlocuire, finanțatorul încă insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot, aștept să-mi dea Gigi OK-ul ”

Mihai Stoica spune că este aproape de a ajunge la o înțelegere cu un tehnician, însă a explicat că are nevoie de acordul lui Becali, care încă așteaptă un răspuns din partea lui Charalambous, după ce acesta a refuzat inițial să revină.

„Am o ordine făcută, aştept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume şi omul vrea să vină, ne înţelegem şi la salariu, şi la tot, şi la componenţa staff-ului, pentru asta trebuie să am OK-ul de la Gigi, el tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar... şi el e om, se poate răzgândi.

Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuţie între Gigi şi Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc, poate o să aibă loc. Elias nu mai este în ţară”, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că noul antrenor va trebui să lucreze cu un staff existent, fiindu-i însă permis să-și aducă propriul preparator fizic.

„Am purtat o discuţie cu Alin Stoica şi i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa şi analistul video Ionuţ Zottu fac parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni, este o condiţie pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toţi antrenorii pe care îi am pe listă, condiţia asta, pot veni cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a mai spus Stoica.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Oțelul Galați 6 28 11 Csikszereda 6 27* 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11 *beneficiază de rotunjire

Citește și

