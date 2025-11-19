România - San Marino 7-1. Ianis Hagi (27 de ani) rămâne optimist în privința calificării la CM 2026.

Chiar dacă a terminat pe locul 3 grupa din preliminariile pentru Mondial, România va ajunge la baraj grație parcursului bun din Nations League.

Pe lângă victoria categorică, Ianis Hagi a vorbit și despre barajul din martie și este foarte încrezător, în ciuda adversarilor dificili pe care îi vom întâlni.

România - San Marino 7-1 . Ianis Hagi: „Mergem la baraj și știm că ne calificăm la Mondial”

„Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie.

Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondialul din SUA prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte, mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA.

Nu contează. Mergem acolo în martie şi ştim că ne calificăm la Mondial în SUA, pentru că asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a declarat Ianis Hagi, potrivit as.ro.

Posibilii adversari ai României din primul meci al barajului pentru CM 2026:

Italia

Turcia

Ucraina

Danemarca

Tragerea la sorți are loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

Clasamentul final al grupei H

Clasamentul final al grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0 *Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj

