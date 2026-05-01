„Cazare inclusă” Suporterul a ajuns la stadion și a văzut că locul de pe bilet nu există: ce a urmat a devenit viral

Un suporter englez care a mers în deplasare la meciul de Conference League Șahtior - Crystal Palace 1-3 a devenit viral pe rețelele de socializare

Charlie Ing a achiziționat un bilet în peluza oaspete, pe scaunul cu numărul 21.

Ajuns la stadionul din Cracovia, unde s-a jucat partida - pe teren neutru din cauza războiului din Ucraina, britanicul a observat că rândul de scaune se termina la 20.

„Eu am locul 21 și nu există. Stewardul a râs. Hai, Palace”, a scris Charlie pe X.

I’m seat 21, and it doesn’t exist. Steward just laughed. Up the Palace #cpfc pic.twitter.com/jsHo7u4ukv — Charlie Ing (@Charlie_Ing94) April 30, 2026

Wisla Cracovia l-a invitat la un alt meci pe suporterul fără loc: „Cazare inclusă”

A doua zi a venit răspunsul celor de la Wisla, care joacă pe arena „Henryk Reyman”. Polonezii au transformat povestea într-o acțiune inedită de marketing:

„Salut, Charlie, felicitări pentru victoria lui Palace de la Cracovia!

Am fost informați că ai întâmpinat o problemă cu locul pe stadion. Din păcate, aceasta s-a datorat unei erori de configurație a locurilor din sistemul nostru IT. Ei bine - atunci când CEO-ul/proprietarul clubului este și programator, astfel de lucruri se pot întâmpla…

Acum, veștile bune! Inspirați de tine, vom crea un loc dedicat, complet nou - rafinat până la ultimul detaliu. Va fi gata pe 11 iulie 2026, pentru meciul aniversar de 120 de ani al clubului, Wisla împotriva lui Wrexham.

Îi invităm călduros pe toți fanii din Marea Britanie să viziteze Cracovia - ne vedem la stadion! Și tu, bineînțeles, în calitate de invitat special, te vei bucura de locul nou pregătit - cu cazare inclusă! ”.

Hi, @Charlie_Ing94 👊



Once again, congratulations on @CPFC victory in Kraków!



We’ve been informed that you experienced an issue with your seat at the stadium. Unfortunately, this was due to an error in the seating configuration within our IT system. Well - when the CEO/owner of… pic.twitter.com/QDbX50UVN2 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) May 1, 2026

