„Cum aș fi putut ști?” FOTO. Un jurnalist turc dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu de pe patul de spital: „Yasin, dacă am mai fi avut doar 10 minute în plus”

Jurnalistul turc Yasin Tuncer a dezvăluit ultima conversație purtată cu Mircea Lucescu, cu o săptămână înainte de decesul acestuia.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, în semifinala barajului pentru Mondial.

Jurnalistul Yasin Tuncer: „Cum aș fi putut ști că va fi ultima conversație?”

Yasin Tuncer este un jurnalist turc, apropiat al lui Mircea Lucescu, care a petrecut numeroase momente alături de legendarul tehnician, mai ales când românul antrena în Turcia.

„Am vorbit cu Mircea Lucescu la telefon exact acum o săptămână, marți, 31 martie. Era în spital, dar vocea lui suna bine în ciuda necazurilor prin care trecea. Gândurile lui erau încă la meciul Turcia - România (n.r. - 1-0, în semifinala barajului CM 2026).

«Oo, Yasin, dacă am mai fi avut doar 10 minute în plus, desfășurarea meciului ar fi fost atât de diferită. Turcia era epuizată, am fi putut chiar să câștigăm», a spus el. Era atât de ambițios și vesel. Era ca și cum nu el ar fi fost cel care avusese un atac de cord (n.r. - Lucescu suferise o tahicardie ventriculară la acel moment) cu doar trei zile înainte. Lucescu a menționat, de asemenea, că nu are televizor în camera lui de spital și că va urmări meciul Kosovo - Turcia în seara aceea doar dacă prietenul lui îi va aduce un laptop.

I-am spus: «Mister, ești obosit acum, e timpul să te bucuri de pensie. Vineri vei fi externat. Sper să pot veni la București săptămâna viitoare să te vizitez». «Bine, atunci te aștept, vorbim curând», a răspuns el și a închis telefonul. Dragul meu Luce.

Cum aș fi putut ști că va fi ultima conversație cu prietenul meu de 22 de ani? Îmi va fi foarte dor de tine”, a scris jurnalistul Yasin Tuncer, pe X.

Mircea Lucescu ile tam bir hafta önce 31 Mart Salı günü telefonda konuşmuştum. Hastanede yatıyordu, sesi yaşadığı sıkıntıya rağmen iyi geliyordu. Aklı Türkiye-Romanya maçında kalmıştı.

''Ooo Yasin, bir 10 dakika daha olsaydı maçın seyri çok daha farklı olurdu. Türkiye…

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu în Turcia:

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

FOTO. Imaginile cu Mircea Lucescu postate pe pagina lui Yasin Tuncer

