A murit la 36 de ani Yebrgual Melese  s-a prăbușit în timpul antrenamentului și nu a mai putut fi salvată. A câștigat mai multe maratoane

Maratonista Yebrgual Melese a murit la vârsta de 36 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament.

Atleta din Etiopia reușise performanțe importante de-a lungul carierei.

Tragicul eveniment a avut loc marți, în timp ce etiopiana se pregătea pentru Maratonul de la Ottawa (Canada), care va avea loc pe 24 mai. Era una dintre favorite.

Conform relatărilor presei locale, Melese a suferit o urgență medicală bruscă în timpul antrenamentului din capitala Etiopiei, Addis Abeba.

Yebrgual a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața, scrie bbc.com.

„Federația de Atletism din Etiopia își exprimă profunda tristețe cu privire la moartea subită a acestei eroice atlete și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor ei”, se arată în comunicatul forului african.

2:19:36 era recordul personal al etiopiencei Yebrgual Melese pe distanța de 42,195 kilometri. În 2018, când l-a stabilit la Dubai, era al 13-lea cel mai rapid timp în clasamentul all-time al probei. Recordul mondial a fost stabilit în 2024 de kenyanca Ruth Chepngetich: 2:09.56

De-a lungul carierei, Yebrgual Melese a câștigat maratoanele de la Houston, Praga (ambele în 2015) și Shanghai (2018), precum și semimaratoanele de la Paris (2014 și 2015) și de la Lisabona (2018).

În 2015 a obținut cel mai bun rezultat al său la unul dintre cele importante 7 maratoane ale lumii, când a terminat pe locul al doilea în cursa de la Chicago.

Ultima competiție la care a participat Melese a fost maratonul de la Beijing din mai 2025. Nu a reușit să termine cursa.

