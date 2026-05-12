A murit la 36 de ani Yebrgual Melese  s-a prăbușit în timpul antrenamentului și nu a mai putut fi salvată. A câștigat mai multe maratoane

Tragicul eveniment a avut loc marți, în timp ce etiopiana se pregătea pentru Maratonul de la Ottawa (Canada), care va avea loc pe 24 mai. Era una dintre favorite.
Yebrgual Melese a murit la 36 de ani
Conform relatărilor presei locale, Melese a suferit o urgență medicală bruscă în timpul antrenamentului din capitala Etiopiei, Addis Abeba.
Yebrgual a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața, scrie bbc.com.
„Federația de Atletism din Etiopia își exprimă profunda tristețe cu privire la moartea subită a acestei eroice atlete și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor ei”, se arată în comunicatul forului african.
De-a lungul carierei, Yebrgual Melese a câștigat maratoanele de la Houston, Praga (ambele în 2015) și Shanghai (2018), precum și semimaratoanele de la Paris (2014 și 2015) și de la Lisabona (2018).
În 2015 a obținut cel mai bun rezultat al său la unul dintre cele importante 7 maratoane ale lumii, când a terminat pe locul al doilea în cursa de la Chicago.
Ultima competiție la care a participat Melese a fost maratonul de la Beijing din mai 2025. Nu a reușit să termine cursa.