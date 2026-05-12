A murit la 36 de ani Yebrgual Melese  s-a prăbușit în timpul antrenamentului și nu a mai putut fi salvată. A câștigat mai multe maratoane

Yebrgual Melese s-a prăbușit în timpul antrenamentului și nu a mai putut fi salvată. A câștigat mai multe maratoane

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 21:29
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 21:29
  • Maratonista Yebrgual Melese a murit la vârsta de 36 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament.
  • Atleta din Etiopia reușise performanțe importante de-a lungul carierei.

Tragicul eveniment a avut loc marți, în timp ce etiopiana se pregătea pentru Maratonul de la Ottawa (Canada), care va avea loc pe 24 mai. Era una dintre favorite.

Yebrgual Melese a murit la 36 de ani

Conform relatărilor presei locale, Melese a suferit o urgență medicală bruscă în timpul antrenamentului din capitala Etiopiei, Addis Abeba.

Yebrgual a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața, scrie bbc.com.

„Federația de Atletism din Etiopia își exprimă profunda tristețe cu privire la moartea subită a acestei eroice atlete și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor ei”, se arată în comunicatul forului african.

2:19:36
era recordul personal al etiopiencei Yebrgual Melese pe distanța de 42,195 kilometri. În 2018, când l-a stabilit la Dubai, era al 13-lea cel mai rapid timp în clasamentul all-time al probei. Recordul mondial a fost stabilit în 2024 de kenyanca Ruth Chepngetich: 2:09.56

De-a lungul carierei, Yebrgual Melese a câștigat maratoanele de la Houston, Praga (ambele în 2015) și Shanghai (2018), precum și semimaratoanele de la Paris (2014 și 2015) și de la Lisabona (2018).

În 2015 a obținut cel mai bun rezultat al său la unul dintre cele importante 7 maratoane ale lumii, când a terminat pe locul al doilea în cursa de la Chicago.

Ultima competiție la care a participat Melese a fost maratonul de la Beijing din mai 2025. Nu a reușit să termine cursa.

