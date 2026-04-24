DINAMO - CRAIOVA 1-1 (1-4 pen.). Matteo Duțu (20 de ani), fundașul „câinilor”, a vorbit despre înfrângerea dramatică din semifinalele Cupei României.

U Craiova va întâlni U Cluj, pe 13 mai, la Sibiu, în finala Cupei.

„Câinii” au fost la două minute de calificarea în finala Cupei, însă au fost egalați în minutul 118 de Craiova. La penalty-uri, oltenii s-au impus cu 4-1 și vor înfrunta U Cluj pentru trofeu.

Matteo Duțu, dezamăgit după ratarea finalei: „Joci un an întreg pentru trofee și ești eliminat așa”

După meci, Matteo Duțu a vorbit despre dezamăgirea din vestiarul lui Dinamo.

„Nu suntem fericiți. A fost un meci frumos. Ăsta e fotbalul. Am ajuns la penalty-uri și au fost mai buni acolo. Trebuie să mergem înainte, iar de mâine ne gândim doar la meciul cu Rapid. Tristețea e mare. Joci un an ca să ajungi să te bați pentru trofee și ești eliminat pentru un gol la ultima fază și la penalty-uri. E greu.

Când intri și joci, nu te mai gândești la presiune. Suporterii au fost minunați, au fost lângă noi. Mă bucur pentru asta. Noi am dat tot. Ne dorim să mergem înainte și să obținem ceva din campionat.

La gol au avut o reacție mai bună decât noi. Am fost atenți tot timpul, am fost mereu acolo, dar când faci o greșeală, dacă adversarul e bun, poți să iei gol. Din păcate s-a dus, trebuie să mergem înainte.

I-am consolat pe colegii care au ratat penalty-uri, dar nu e vina lor. Poți să greșești, se poate întâmpla oricui. Dezamăgirea e mare pentru că mai erau doar două minute”, a spus Matteo Duțu la Prima Sport.

E devreme să mă gândesc la națională. Mă gândesc la echipă și să mă dezvolt. Vreau să terminăm pe un loc de cupele europene. Apoi, dacă se ivește posibilitatea să fiu convocat la U21 sau la echipa mare, pentru mine e o mândrie mare să joc pentru națională. Matteo Duțu

