Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB, programat în etapa #19 a Ligii 1,

Despărțite de 10 puncte în clasament, Dinamo și FCSB pleacă cu obiective diferite. „Câinii” încearcă să se apropie de liderul Rapid, în timp ce campioana caută să ajungă pe unul dintre locurile de play-off.

FCSB - Dinamo. Zeljko Kopic: „În derby-uri nu există favorite”

Tehicianul croat se așteaptă la un duel în care orice echipă poate surprinde, însă este optimist pentru o victoria, la fel ca în meciul tur, câștigat 4-3.

„Avem destule probleme, dar vine derby-ul. Suntem într-o formă bună, suntem pozitivi și așteptăm partida într-o stare de spirit bună. Mergem acolo să luptăm, să jucăm un fotbal bun. Am toate motivele să fiu optimist. Acesta este cel mai mare derby din fotbalul românesc, dar am mai avut și alte derby-uri și pregătim fiecare meci în același mod. Desigur, este un alt nivel de emoție, de energie, și toată lumea așteaptă acest joc.

Trebuie să ne amintim sentimentul de după victoria din tur și vrem să îl repetăm. Este un meci special. Un meci special, cu sentimente speciale. Când câștigi derby-ul, ai multe motive să fii fericit și să sărbătorești. Dar acel meci e istorie, iar acum trebuie să ne pregătim și să mergem cu aceeași atitudine.

Știm că jucătorii lor vor fi foarte, foarte motivați. Este un meci important pentru ei, dar are aceeași importanță și pentru noi. Ce aștept de la jucătorii mei este ca, indiferent cât de motivați vor fi adversarii, noi să fim și mai motivați.

În acest sezon, toți jucătorii noștri ofensivi au avut mult mai multe ocazii decât goluri marcate. Presiunea există și e normală. Aștept de la toți să participe și la faza defensivă, și la organizarea ofensivă, dar în careul advers trebuie să fim mai buni.

Depinde cum va începe meciul și cum se va desfășura. Singurul lucru care contează este ce va fi după 90 de minute. În derby-uri nu există favorite. Indiferent de forma unei echipe, derby-urile sunt, mai mult sau mai puțin, 50-50. În unele momente, anumite echipe au mai multă calitate, dar acum echipa noastră, clubul nostru, crește și avem șansele noastre.

La fel și FCSB: nu au început bine sezonul, dar în ultimele cinci meciuri, Dinamo și FCSB sunt echipele cu cea mai bună formă, 11 puncte. Ei sunt în creștere, au multă calitate și mă aștept ca ambele echipe să fie la nivel înalt mâine”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Zeljko Kopic, despre situația lotului și accidentări

Antrenorul croat a vorbit și despre situația lotului, jucători ca Musi sau Armstrong fiind printre posibilele absențe, însă nu a stabilit încă lotul final pentru derby.

„Vom vedea până mâine. Nu e niciun secret, trebuie să verificăm starea medicală a jucătorilor. Mâine dimineață avem activarea, partea standard din pregătirea noastră, și până atunci vom lua toate deciziile. Totul se va clarifica mâine”, a mai spus Kopic.

