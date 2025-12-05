„Avem destule probleme” Zeljko Kopic, atent la toate detaliile înaintea meciului cu FCSB » Ce le cere jucătorilor +25 foto
Zeljko Kopic
Superliga

„Avem destule probleme” Zeljko Kopic, atent la toate detaliile înaintea meciului cu FCSB » Ce le cere jucătorilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 18:14
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 18:15
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB, programat în etapa #19 a Ligii 1,
  • FCSB - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Despărțite de 10 puncte în clasament, Dinamo și FCSB pleacă cu obiective diferite. „Câinii” încearcă să se apropie de liderul Rapid, în timp ce campioana caută să ajungă pe unul dintre locurile de play-off.

„Nu voi fi ca Vladimir Putin” Joan Laporta vorbește despre viitorul său la Barcelona: „Prețuiesc democrația”
Citește și
„Nu voi fi ca Vladimir Putin” Joan Laporta vorbește despre viitorul său la Barcelona: „Prețuiesc democrația”
Citește mai mult
„Nu voi fi ca Vladimir Putin” Joan Laporta vorbește despre viitorul său la Barcelona: „Prețuiesc democrația”

FCSB - Dinamo. Zeljko Kopic: „În derby-uri nu există favorite”

Tehicianul croat se așteaptă la un duel în care orice echipă poate surprinde, însă este optimist pentru o victoria, la fel ca în meciul tur, câștigat 4-3.

„Avem destule probleme, dar vine derby-ul. Suntem într-o formă bună, suntem pozitivi și așteptăm partida într-o stare de spirit bună. Mergem acolo să luptăm, să jucăm un fotbal bun. Am toate motivele să fiu optimist. Acesta este cel mai mare derby din fotbalul românesc, dar am mai avut și alte derby-uri și pregătim fiecare meci în același mod. Desigur, este un alt nivel de emoție, de energie, și toată lumea așteaptă acest joc.

Trebuie să ne amintim sentimentul de după victoria din tur și vrem să îl repetăm. Este un meci special. Un meci special, cu sentimente speciale. Când câștigi derby-ul, ai multe motive să fii fericit și să sărbătorești. Dar acel meci e istorie, iar acum trebuie să ne pregătim și să mergem cu aceeași atitudine.

Știm că jucătorii lor vor fi foarte, foarte motivați. Este un meci important pentru ei, dar are aceeași importanță și pentru noi. Ce aștept de la jucătorii mei este ca, indiferent cât de motivați vor fi adversarii, noi să fim și mai motivați.

În acest sezon, toți jucătorii noștri ofensivi au avut mult mai multe ocazii decât goluri marcate. Presiunea există și e normală. Aștept de la toți să participe și la faza defensivă, și la organizarea ofensivă, dar în careul advers trebuie să fim mai buni.

Depinde cum va începe meciul și cum se va desfășura. Singurul lucru care contează este ce va fi după 90 de minute. În derby-uri nu există favorite. Indiferent de forma unei echipe, derby-urile sunt, mai mult sau mai puțin, 50-50. În unele momente, anumite echipe au mai multă calitate, dar acum echipa noastră, clubul nostru, crește și avem șansele noastre.

La fel și FCSB: nu au început bine sezonul, dar în ultimele cinci meciuri, Dinamo și FCSB sunt echipele cu cea mai bună formă, 11 puncte. Ei sunt în creștere, au multă calitate și mă aștept ca ambele echipe să fie la nivel înalt mâine”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

FOTO. Dinamo - FCSB 4-3, ultimul derby jucat de cele două formații

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic, despre situația lotului și accidentări

Antrenorul croat a vorbit și despre situația lotului, jucători ca Musi sau Armstrong fiind printre posibilele absențe, însă nu a stabilit încă lotul final pentru derby.

„Vom vedea până mâine. Nu e niciun secret, trebuie să verificăm starea medicală a jucătorilor. Mâine dimineață avem activarea, partea standard din pregătirea noastră, și până atunci vom lua toate deciziile. Totul se va clarifica mâine”, a mai spus Kopic.

Citește și

A dat Rusia pe Austria Anastasia Potapova, lovitură pentru Moscova: „Îmi place Viena, abia aștept să o fac a doua casă”
Tenis
17:03
A dat Rusia pe Austria Anastasia Potapova, lovitură pentru Moscova: „Îmi place Viena, abia aștept să o fac a doua casă”
Citește mai mult
A dat Rusia pe Austria Anastasia Potapova, lovitură pentru Moscova: „Îmi place Viena, abia aștept să o fac a doua casă”
Liga 1, etapa #19 Oțelul se impune categoric în fața Sloboziei, în primul meci al rundei » Programul + Clasamentul actualizat
Superliga
16:54
Liga 1, etapa #19 Oțelul se impune categoric în fața Sloboziei, în primul meci al rundei » Programul + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #19 Oțelul se impune categoric în fața Sloboziei, în primul meci al rundei » Programul + Clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
dinamo bucuresti derby liga 1 fcsb zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Campionatul Mondial
05.12
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Citește mai mult
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Nationala
05.12
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Campionatul Mondial
05.12
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Superliga
05.12
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Citește mai mult
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:20
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
08:15
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
23:17
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
22:23
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Handbal
05.12
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
05.12
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
05.12
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
05.12
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 31 rapid 9 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share