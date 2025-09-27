„Eliminarea ne-a oferit un avantaj”  Kopic, despre remiza controversată cu Universitatea Craiova: „Am meritat al doilea gol” +16 foto
Zeljko Kopic. Foto: Sportpictures
Superliga

„Eliminarea ne-a oferit un avantaj” Kopic, despre remiza controversată cu Universitatea Craiova: „Am meritat al doilea gol”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 00:56
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 00:56
  • U Craiova - Dinamo 2-2. Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre remiza de pe „Ion Oblemenco”.
  • Antrenorul alb-roșiilor recunoaște că echipa sa a profitat de eliminarea lui Bancu, dar e de părere că Dinamo merita remiza.

Dinamo a reușit să egaleze în minutul 90 și să „smulgă” un punct pe „Oblemenco”.

„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește și
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

U Craiova - Dinamo 2-2. Kopic: „Am meritat al doilea gol”

„Eliminarea lui Bancu ne-a oferit un avantaj… Am fost 11 contra 10 și reacția noastră a fost foarte bună, am făcut câteva schimbări tactice, am introdus mai mulți jucători ofensivi pe teren și, la final, am meritat acest al doilea gol”, a spus Kopic, după meci.

În minutul 63, Armstrong a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor. Acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR. Eliminarea fundașului le-a permis „câinilor” să atace mai mult, iar în minutul 90 au reușit să egaleze.

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (16 imagini)

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
+16 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic: „Pot să fiu foarte mulțumit”

Tehnicianul „câinilor” și-a lăudat echipa pentru determinarea din meciul cu oltenii.

„Meci de derby, cu multe lucruri bune, dar și cu unele greșeli din partea ambelor echipe, însă lupta, mentalitatea și energia de pe teren au fost la un nivel foarte, foarte ridicat și, la final, pot să fiu foarte mulțumit.

În unele momente am fost dezechilibrați. Craiova este o echipă foarte bună și te pedepsește imediat, dar la final acest rezultat de egalitate este unul corect.

Nu am renunțat în momentele dificile. Când am marcat al doilea gol, am mers să-l dăm pe al treilea. Am avut câteva greșeli pe parcursul acestor 90 de minute, dar concluzia mea este că Dinamo a fost o echipă bună în seara asta și jucătorii au făcut o treabă bună”, a mai spus Kopic.

Întrebat despre conflictul dintre dinamoviști și olteni, care a avut loc după fluierul final, în drum spre vestiare, Kopic a spus:

„Nu, nu am văzut. Am fost acolo cu fanii și am venit mai târziu, dar când am venit totul era clar și nu am văzut ce s-a întâmplat exact”.

Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport)
Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport)

Galerie foto (5 imagini)

Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Kopic le-a urat baftă oltenilor, care vor juca în Conference League, pe 2 octombrie, de la ora 22:00, împotriva celor de la Rakow.

„Vreau să profit de această ocazie pentru a le ura celor de la Craiova mult succes în Conference League”.

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

Citește și

„Rușine, Cojocaru!” Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!”
Superliga
00:08
„Rușine, Cojocaru!” Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!”
Citește mai mult
„Rușine, Cojocaru!” Rotaru, nervos la finalul meciului cu Dinamo: „De ce îți bați joc de noi? CCA să trimită un arbitru capabil!”
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
23:34
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:24
„Am făcut calculele” Elias Charalambous, trage un semnal de alarmă: „Altfel victoria din Europa nu contează!”
„Am făcut calculele” Elias Charalambous, trage un semnal de alarmă: „Altfel victoria din Europa nu contează!”
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share