„Eliminarea ne-a oferit un avantaj” Kopic, despre remiza controversată cu Universitatea Craiova: „Am meritat al doilea gol”

U Craiova - Dinamo 2-2. Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre remiza de pe „Ion Oblemenco”.

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre remiza de pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul alb-roșiilor recunoaște că echipa sa a profitat de eliminarea lui Bancu, dar e de părere că Dinamo merita remiza.

Dinamo a reușit să egaleze în minutul 90 și să „smulgă” un punct pe „Oblemenco”.

U Craiova - Dinamo 2-2 . Kopic: „Am meritat al doilea gol”

„Eliminarea lui Bancu ne-a oferit un avantaj… Am fost 11 contra 10 și reacția noastră a fost foarte bună, am făcut câteva schimbări tactice, am introdus mai mulți jucători ofensivi pe teren și, la final, am meritat acest al doilea gol ”, a spus Kopic, după meci.

În minutul 63, Armstrong a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor. Acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” a decis să-l elimine doar pe Bancu, după ce a consultat sistemul VAR. Eliminarea fundașului le-a permis „câinilor” să atace mai mult, iar în minutul 90 au reușit să egaleze.

Zeljko Kopic: „Pot să fiu foarte mulțumit”

Tehnicianul „câinilor” și-a lăudat echipa pentru determinarea din meciul cu oltenii.

„Meci de derby, cu multe lucruri bune, dar și cu unele greșeli din partea ambelor echipe, însă lupta, mentalitatea și energia de pe teren au fost la un nivel foarte, foarte ridicat și, la final, pot să fiu foarte mulțumit.

În unele momente am fost dezechilibrați. Craiova este o echipă foarte bună și te pedepsește imediat, dar la final acest rezultat de egalitate este unul corect.

Nu am renunțat în momentele dificile. Când am marcat al doilea gol, am mers să-l dăm pe al treilea. Am avut câteva greșeli pe parcursul acestor 90 de minute, dar concluzia mea este că Dinamo a fost o echipă bună în seara asta și jucătorii au făcut o treabă bună”, a mai spus Kopic.

Întrebat despre conflictul dintre dinamoviști și olteni, care a avut loc după fluierul final, în drum spre vestiare, Kopic a spus:

„Nu, nu am văzut. Am fost acolo cu fanii și am venit mai târziu, dar când am venit totul era clar și nu am văzut ce s-a întâmplat exact”.

Kopic le-a urat baftă oltenilor, care vor juca în Conference League, pe 2 octombrie, de la ora 22:00, împotriva celor de la Rakow.

„Vreau să profit de această ocazie pentru a le ura celor de la Craiova mult succes în Conference League”.

