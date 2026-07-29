„Am riscat totul” Adrian Rus a explicat unde s-a făcut diferența în „dubla” cu Levski: „E trist” +25 foto
Adrian Rus/ Foto: sportpictures.eu
Liga Campionilor

„Am riscat totul” Adrian Rus a explicat unde s-a făcut diferența în „dubla” cu Levski: „E trist”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 23:32
  • U CRAIOVA - LEVSKI 2-2 (0-1, în tur). Adrian Rus (30 de ani) a vorbit despre eliminarea oltenilor din Liga Campionilor.
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Stoperul campioanei României a fost autorul unui supergol din lovitură liberă în startul reprizei secunde, la scorul de 2-1 pentru Levski.

Craiova mai avea nevoie de încă o reușită pentru a duce meciul în prelungiri, dar aceasta n-a mai venit.

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U CRAIOVA - LEVSKI 2-2. Adrian Rus: „E trist când pierzi din trei faze fixe”

La finalul partidei, Rus a explicat unde s-a făcut diferența în „dubla” cu Levski.

„Din păcate, n-am reuşit să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, două cornere sau nu mai știu, corner, lovitura liberă și un aut.

Trebuie să fim pozitivi și să mergem mai departe, pentru că drumul nostru continuă.

Şi la meciul cu Dinamo a fost la fel, fază fixă, în tur la fel, iar acum iar. Antrenorul ne-a cerut să fim mai concentraţi la aceste faze. Din păcate, nu am fost.

Am reîncercat să intrăm în joc, la 2-2, iar după am riscat totul să mergem în prelungiri, însă n-am reușit”, a declarat Rus la Prima Sport.

Întrebat despre primul gol al bulgarilor, la care defensiva adversă a fost destabilizată în urma unei scheme dintr-o lovitură liberă, fotbalistul originar din Satu Mare a afirmat:

„Din câte ştiu eu, nu lăsăm om la 16 metri. Cei din linia a doua trebuie să sară şi să blocheze şutul. O să vedem mâine şi o să analizăm. Sper ca la meciurile viitoare să nu se mai întâmple”.

  • Golurile marcate de Everton Bala și de Neves în poarta Craiovei:
Golul marcat de Neves în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpg
Golul marcat de Neves în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpg

Galerie foto (25 imagini)

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Adrian Rus: „Asta am şi vorbit în vestiar

Rus a dezvăluit și discuția avută la pauza partidei în vestiarul Craiovei.

„Asta am şi vorbit în vestiar, să marcăm cât mai repede, dar, din păcate, al treilea gol nu am reuşit să-l mai dăm. Au avut şi ei ocazii, asta a fost soarta meciului”.

Craiova își va continua aventura europeană în turul trei din Europa League, unde va da peste KuPS Kuopio, campioana ultimelor două ediții din Finlanda.

Stoperul oltenilor a vorbit și el despre „dubla” care o așteaptă pe trupa lui Coelho.

„Ne concentrăm de acum pe meciul următor, cu Petrolul. Îi vom analiza şi pe cei de la KuPS. Cred că va fi bine. Trebuie să fim pozitivi şi să mergem mai departe. Liga Campionilor s-a încheiat pentru noi, dar avem şanse în Europa League”, a concluzionat Rus.

FOTO. Golurile marcate de Bancu și Rus în Craiova - Levski 2-2

Golul marcat de Rus în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpg
Golul marcat de Rus în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (5).jpg
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