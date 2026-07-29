L-a „trădat” pe Mititelu Fotbalistul care a semnat cu Craiova lui Rotaru 

Alexandru Purcaru (16 ani) a părăsit în această vară FCU Craiova, formația patronată de Adrian Mititelu, și a ales să semneze cu rivala CSU Craiova.

Acuzat de tatăl tânărului fotbalist, Mititelu a venit cu explicații.

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Alexandru Purcaru, nepotul fostului portar Marius Purcaru, care a evoluat pentru Craiova în perioada 1974 - 1977, a fost prezentat la FC U în vara lui 2025.

Adrian Mititelu: „ I-am spus că îl las la orice altă echipă din România, dar nu la CSU”

Acum, tânărul fotbalist a decis să semneze cu Craiova lui Rotaru. Tatăl jucătorului l-a acuzat pe Mititelu de faptul că a încerca să blocheze mutarea:

„Ne-am lovit de răutatea sa”, a transmis Cosmin Purcaru, conform fanatik.ro.

Patronul celor de la FC U Craiova explicat că l-ar fi lăsat pe fotbalist la orice altă formație din România, dar nu la rivala din oraș.

„Jucătorul a refuzat să joace la juniorii echipei. Cu echipa exclusă, noi am avut două grupe, de 2011 și 2010. Și aveau cele mai bune condiții, terenuri bune, preparatori. Și s-au descurcat foarte bine, au jucat până în fazele finale.

Dar el a zis că nu vrea să joace. Iar tatăl lui pune presiune pe el și cred că îi va face rău. L-am lăsat să se ducă în Italia, a fost în probe la 2-3 cluburi.

Dar nu l-a oprit nimeni. Și în iarnă mi-a zis că vrea să plece împrumut la CSU. I-am zis că sunt de acord, dar trebuie să semneze contract cu noi, valabil de când face 16 ani. Dar a refuzat.

Alex Purcaru/ Foto: Facebook @Fotbal Club Universitatea 1948

Ei ziceau că sigur se întorc, că revin la noi din vară. Dar nu puteam să-l las la CSU fără nicio garanție. I-am spus că îl las la orice altă echipă din România, dar nu la CSU.

I-am zis să joace la grupa de 2010 de la noi, dar nu a vrut. Dacă eram de rea-credință, cum mă acuză tatăl lui, puteam să-l suspend. I-am făcut inițial raport disciplinar, dar am renunțat la el.

Am zis să nu-l distrug și am fost de acord să poată pleca liber. Că noi mai avem jucători talentați”, a declarat Adrian Mititelu, citat de gsp.ro.

Adrian Mititelu a decis să reînscrie echipa în competiţii, după un an de absenţă. Oltenii vor lua startul din Liga 4.

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