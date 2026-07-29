L-a „trădat” pe Mititelu Fotbalistul care a semnat cu Craiova lui Rotaru 
Adrian Mititelu/ FOTO: GOLAZO.ro
Liga 3

L-a „trădat” pe Mititelu Fotbalistul care a semnat cu Craiova lui Rotaru

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 23:03
  • Alexandru Purcaru (16 ani) a părăsit în această vară FCU Craiova, formația patronată de Adrian Mititelu, și a ales să semneze cu rivala CSU Craiova.
  • Acuzat de tatăl tânărului fotbalist, Mititelu a venit cu explicații.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alexandru Purcaru, nepotul fostului portar Marius Purcaru, care a evoluat pentru Craiova în perioada 1974 - 1977, a fost prezentat la FC U în vara lui 2025.

„Aștept cu nerăbdare”  VIDEO. Noi imagini de pe șantierul stadionului din Timișoara
Citește și
„Aștept cu nerăbdare” VIDEO. Noi imagini de pe șantierul stadionului din Timișoara
Citește mai mult
„Aștept cu nerăbdare”  VIDEO. Noi imagini de pe șantierul stadionului din Timișoara

Adrian Mititelu: „ I-am spus că îl las la orice altă echipă din România, dar nu la CSU”

Acum, tânărul fotbalist a decis să semneze cu Craiova lui Rotaru. Tatăl jucătorului l-a acuzat pe Mititelu de faptul că a încerca să blocheze mutarea:

„Ne-am lovit de răutatea sa”, a transmis Cosmin Purcaru, conform fanatik.ro.

Patronul celor de la FC U Craiova explicat că l-ar fi lăsat pe fotbalist la orice altă formație din România, dar nu la rivala din oraș.

„Jucătorul a refuzat să joace la juniorii echipei. Cu echipa exclusă, noi am avut două grupe, de 2011 și 2010. Și aveau cele mai bune condiții, terenuri bune, preparatori. Și s-au descurcat foarte bine, au jucat până în fazele finale.

Dar el a zis că nu vrea să joace. Iar tatăl lui pune presiune pe el și cred că îi va face rău. L-am lăsat să se ducă în Italia, a fost în probe la 2-3 cluburi.

Dar nu l-a oprit nimeni. Și în iarnă mi-a zis că vrea să plece împrumut la CSU. I-am zis că sunt de acord, dar trebuie să semneze contract cu noi, valabil de când face 16 ani. Dar a refuzat.

Alex Purcaru/ Foto: Facebook @Fotbal Club Universitatea 1948 Alex Purcaru/ Foto: Facebook @Fotbal Club Universitatea 1948
Alex Purcaru/ Foto: Facebook @Fotbal Club Universitatea 1948

Ei ziceau că sigur se întorc, că revin la noi din vară. Dar nu puteam să-l las la CSU fără nicio garanție. I-am spus că îl las la orice altă echipă din România, dar nu la CSU.

I-am zis să joace la grupa de 2010 de la noi, dar nu a vrut. Dacă eram de rea-credință, cum mă acuză tatăl lui, puteam să-l suspend. I-am făcut inițial raport disciplinar, dar am renunțat la el.

Am zis să nu-l distrug și am fost de acord să poată pleca liber. Că noi mai avem jucători talentați”, a declarat Adrian Mititelu, citat de gsp.ro.

  • Adrian Mititelu a decis să reînscrie echipa în competiţii, după un an de absenţă. Oltenii vor lua startul din Liga 4.

Citește și

„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Campionate
21:49
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale” Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Citește mai mult
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru  jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2
Superliga
20:24
FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2
Citește mai mult
FRF a făcut anunțul Regulă nouă pentru  jucătorii eligibili U21! Cluburile din Superliga își pot trimite fotbaliștii tineri în Liga 2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
Adrian Mititelu csu craiova mihai rotaru fc u craiova Alex Purcaru
Știrile zilei din sport
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Liga Campionilor
29.07
U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește mai mult
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Campionate
29.07
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Citește mai mult
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Special
29.07
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Citește mai mult
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Opinii
29.07
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Citește mai mult
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:00
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
12:09
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
12:43
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
11:51
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Top stiri
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Campionate
29.07
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale” Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Citește mai mult
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Campionatul Mondial
29.07
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Citește mai mult
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Liga Campionilor
29.07
Au sfidat UEFA Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Citește mai mult
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
B365
29.07
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
Citește mai mult
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share