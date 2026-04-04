„Nu sunt îngrijorat” Chivu a vorbit despre starurile sale care nu vor fi la Mondial » Ce se întâmplă cu Bastoni: „Nu-i pot controla viitorul”

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 23:12
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 23:12
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul echipei Inter Milano, a prefațat partida cu AS Roma, programată în etapa #31 din Serie A.
  Inter - AS Roma se joacă duminică, de la ora 21:45.

Chivu e încrezător că Inter va reuși să rămână la distanță de AC Milan și după etapa 31. Acum, diferența dintre rivale e de 6 puncte.

Nicolescu își pierde răbdarea Președintele lui Dinamo, după remiza cu FC Argeș: „Nu sunt un tip bisericos, dar trebuie să ne gândim puțin la asta”
Nicolescu își pierde răbdarea Președintele lui Dinamo, după remiza cu FC Argeș: „Nu sunt un tip bisericos, dar trebuie să ne gândim puțin la asta”
Nicolescu își pierde răbdarea Președintele lui Dinamo, după remiza cu FC Argeș: „Nu sunt un tip bisericos, dar trebuie să ne gândim puțin la asta”

Cristi Chivu: „Nu sunt îngrijorat. Mi-au arătat că au valori și calități”

Deși o parte dintre elevii săi italieni revin la echipă după ratarea calificării la Mondial, tehnicianul român nu este îngrijorat.

„Venim după pauza de două săptămâni, în care cei care au rămas aici s-au odihnit, dar apoi au și muncit mult. Jucătorii de la națională au luat o pauză și ei. Din păcate, unii dintre ei nu și-au atins obiectivele acolo.

Vorbim de marii campioni și din perspectivă umană. Ei au ripostat mereu și au învățat că a face parte dintr-un grup înseamnă uneori să și pierzi sau să nu-ți atingi obiectivul. Însă, contează caracterul și reacția.

Ei cunosc clubul pe care îl reprezintă și ceea ce vor fanii. Trebuie să accepți dezamăgirile. Nu sunt îngrijorat, mi-au arătat că sunt oameni cu valori și calități”, a declarat Chivu la conferință, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cât despre cum va arăta Inter odată cu revenirea lui Lautaro Martinez, Chivu a transmis:

„La nivel individual, fiecare jucător este indispensabil. Cum e Lautaro, așa sunt și Luis Henrique sau Diouf. Toată lumea știe cât de important este să fii pregătit.

Cu toții cunoaștem punctele forte ale Romei, Gasperini a stabilit o identitate. Mai sunt opt ​​meciuri, trebuie să fim pregătiți pentru ce poate face Roma. Nu e ușor să înfrunți echipele lui Gasperini”, a mai spus Chivu.

Am vorbit mai devreme despre calitățile și valorile umane. Grupul a învățat din trecut. E și Bastoni, pe care l-am lăsat în cârje și apoi l-am văzut la echipa națională. Jucătorii acceptă orice critică, în fotbal există prea puțină recunoaștere pentru efort. Cristian Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „Nu-i pot influența deciziile lui Bastoni”

Tehnicianul român a vorbit și despre situația actuală a lui Bastoni, care ar putea părăsi Italia în vară, fiind dorit de Barcelona.

„Respectul coechipierilor săi contează. Îi pare rău pentru ce s-a întâmplat (n.r. - eliminarea din barajul cu Bosnia), dar a fost susținut. A dat totul, a dat ce a avut mai bun. În ciuda dificultăților, a dat foarte mult. A stat zece zile în cârje și apoi a dat totul.

Dar contează și ce primești. Trebuie să-i ofer liniște sufletească și încredere. Nu-i pot controla viitorul. Este încântat să facă parte din acest grup minunat, a fost mereu implicat, iar asta contează.

Sper să rămână și sper să rămân și eu, pentru că, știți și voi, există atât de multă incertitudine în jurul nostru, al antrenorilor.

El își va decide viitorul, ca toți ceilalți. Cât timp va fi aici, va da mai mult de 100%, dar nu-i pot influența deciziile. Indiferent cum va fi fotbalul mondial, se va bucura întotdeauna de un jucător de top”, a mai adăugat Chivu.

Clasamentul din Serie A, primele poziții după 30 de etape

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Inter Milano66-2469
2. AC Milan47-2363
3. Napoli46-3062
4. Como53-2257
5. Juventus52-2954
6. AS Roma40-2354
7. Atalanta41-2750

„Nu mai suport”  Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit:  „Nimănui nu-i convine asta”
Superliga
22:45
„Nu mai suport” Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit: „Nimănui nu-i convine asta”
Citește mai mult
„Nu mai suport”  Roșca a fost din nou titular în poarta lui Dinamo și a răbufnit:  „Nimănui nu-i convine asta”
Ce le-au strigat fanii VIDEO Dinamoviștii au mers la galerie după meci și au fost întâmpinați cu o singură cerință
Superliga
21:57
Ce le-au strigat fanii VIDEO Dinamoviștii au mers la galerie după meci și au fost întâmpinați cu o singură cerință
Citește mai mult
Ce le-au strigat fanii VIDEO Dinamoviștii au mers la galerie după meci și au fost întâmpinați cu o singură cerință

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
