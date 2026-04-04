„Nu sunt îngrijorat” Chivu a vorbit despre starurile sale care nu vor fi la Mondial » Ce se întâmplă cu Bastoni: „Nu-i pot controla viitorul”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul echipei Inter Milano, a prefațat partida cu AS Roma, programată în etapa #31 din Serie A.

Chivu e încrezător că Inter va reuși să rămână la distanță de AC Milan și după etapa 31. Acum, diferența dintre rivale e de 6 puncte.

Cristi Chivu: „Nu sunt îngrijorat. Mi-au arătat că au valori și calități”

Deși o parte dintre elevii săi italieni revin la echipă după ratarea calificării la Mondial, tehnicianul român nu este îngrijorat.

„Venim după pauza de două săptămâni, în care cei care au rămas aici s-au odihnit, dar apoi au și muncit mult. Jucătorii de la națională au luat o pauză și ei. Din păcate, unii dintre ei nu și-au atins obiectivele acolo.

Vorbim de marii campioni și din perspectivă umană. Ei au ripostat mereu și au învățat că a face parte dintr-un grup înseamnă uneori să și pierzi sau să nu-ți atingi obiectivul. Însă, contează caracterul și reacția.

Ei cunosc clubul pe care îl reprezintă și ceea ce vor fanii. Trebuie să accepți dezamăgirile. Nu sunt îngrijorat, mi-au arătat că sunt oameni cu valori și calități”, a declarat Chivu la conferință, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cât despre cum va arăta Inter odată cu revenirea lui Lautaro Martinez, Chivu a transmis:

„La nivel individual, fiecare jucător este indispensabil. Cum e Lautaro, așa sunt și Luis Henrique sau Diouf. Toată lumea știe cât de important este să fii pregătit.

Cu toții cunoaștem punctele forte ale Romei, Gasperini a stabilit o identitate. Mai sunt opt ​​meciuri, trebuie să fim pregătiți pentru ce poate face Roma. Nu e ușor să înfrunți echipele lui Gasperini”, a mai spus Chivu.

Am vorbit mai devreme despre calitățile și valorile umane. Grupul a învățat din trecut. E și Bastoni, pe care l-am lăsat în cârje și apoi l-am văzut la echipa națională. Jucătorii acceptă orice critică, în fotbal există prea puțină recunoaștere pentru efort. Cristian Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „ Nu-i pot influența deciziile lui Bastoni”

Tehnicianul român a vorbit și despre situația actuală a lui Bastoni, care ar putea părăsi Italia în vară, fiind dorit de Barcelona.

„Respectul coechipierilor săi contează. Îi pare rău pentru ce s-a întâmplat (n.r. - eliminarea din barajul cu Bosnia), dar a fost susținut. A dat totul, a dat ce a avut mai bun. În ciuda dificultăților, a dat foarte mult. A stat zece zile în cârje și apoi a dat totul.

Dar contează și ce primești. Trebuie să-i ofer liniște sufletească și încredere. Nu-i pot controla viitorul. Este încântat să facă parte din acest grup minunat, a fost mereu implicat, iar asta contează.

Sper să rămână și sper să rămân și eu, pentru că, știți și voi, există atât de multă incertitudine în jurul nostru, al antrenorilor.

El își va decide viitorul, ca toți ceilalți. Cât timp va fi aici, va da mai mult de 100%, dar nu-i pot influența deciziile. Indiferent cum va fi fotbalul mondial, se va bucura întotdeauna de un jucător de top”, a mai adăugat Chivu.

Clasamentul din Serie A, primele poziții după 30 de etape

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Inter Milano 66-24 69 2. AC Milan 47-23 63 3. Napoli 46-30 62 4. Como 53-22 57 5. Juventus 52-29 54 6. AS Roma 40-23 54 7. Atalanta 41-27 50

