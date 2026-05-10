- Alex Dobre (27 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei Rapid în acest sezon, nu a făcut deplasarea la Cluj, după ce i s-a făcut rău la aeroport.
Dobre a rămas la București, unde a fost supus mai multor investigații, iar Rapid a abordat duelul de pe Cluj Arena fără golgheterul său. Giuleștenii au pierdut, scor 0-1.
Robert Niță a explicat de ce Alex Dobre a ratat meciul cu U Cluj: „Nu doarme nopțile. E o cădere”
Robert Niță, fost fotbalist al Rapidului, a vorbit despre situația medicală a atacantului.
„A fost vorba despre o hipoglicemie severă sau acută, cu stări de leșin, amețeală, transpirație abundentă și așa mai departe. A fost dus la la investigații.
Nu avea cum să ajungă sâmbătă la Cluj, pentru că el a stat până după miezul nopții la investigații.
A suferit o scădere a nivelului de glucoză. Valoarea normală se învârte undeva pe la 70. El, când i s-a măsurat, avea 30”, a spus Niță, conform fanatik.ro.
Niță a susținut că nu ar fi vorba despre o problemă cronică, ci despre o cădere apărută într-un moment dificil pentru jucător.
„De la stres, de la oboseală, de la alimentație, nemâncare, de la... sunt mai multe acumulate, în cazul său. Nu e ceva cronic. E o cădere. Dobre e un tip de jucător care trăiește, simte.
S-au adunat. Consum nervos. A fost episodul cu banderola. La ultimul meci a fost huiduit pe Giulești. Toate s-au adunat. Dobre nu doarme nopțile”, a mai spus Niță.
Acum e bine. I-a revenit pofta de mâncare. Și-a revenit. Dar s-a nimerit… A stat toată noaptea în spital. Nu putea să-l ia la meci, la Cluj. A decis să rămână la București Robert Niță, fost jucător la Rapid
Dobre a jucat 40 de meciuri în acest sezon, în care a reușit să marcheze de 17 ori și să ofere o pasă decisivă, dar play-off-ul a venit cu probleme pe plan sportiv pentru acesta.
Fotbalistul a intrat recent într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, după meciul cu FC Argeș, când a criticat modul în care a fost folosit.
Ulterior, tehnicianul a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.