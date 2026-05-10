„Nu doarme nopțile. E o cădere” Robert Niță a explicat de ce a ratat Dobre meciul cu U Cluj: „Valoarea analizei trebuie să fie peste 70. El avea 30!”

Publicat: 10.05.2026, ora 13:03
  • Alex Dobre (27 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei Rapid în acest sezon, nu a făcut deplasarea la Cluj, după ce i s-a făcut rău la aeroport.

Dobre a rămas la București, unde a fost supus mai multor investigații, iar Rapid a abordat duelul de pe Cluj Arena fără golgheterul său. Giuleștenii au pierdut, scor 0-1.

Robert Niță a explicat de ce Alex Dobre a ratat meciul cu U Cluj: „Nu doarme nopțile. E o cădere”

Robert Niță, fost fotbalist al Rapidului, a vorbit despre situația medicală a atacantului.

„A fost vorba despre o hipoglicemie severă sau acută, cu stări de leșin, amețeală, transpirație abundentă și așa mai departe. A fost dus la la investigații.

Nu avea cum să ajungă sâmbătă la Cluj, pentru că el a stat până după miezul nopții la investigații.

A suferit o scădere a nivelului de glucoză. Valoarea normală se învârte undeva pe la 70. El, când i s-a măsurat, avea 30”, a spus Niță, conform fanatik.ro.

Niță a susținut că nu ar fi vorba despre o problemă cronică, ci despre o cădere apărută într-un moment dificil pentru jucător.

„De la stres, de la oboseală, de la alimentație, nemâncare, de la... sunt mai multe acumulate, în cazul său. Nu e ceva cronic. E o cădere. Dobre e un tip de jucător care trăiește, simte.

S-au adunat. Consum nervos. A fost episodul cu banderola. La ultimul meci a fost huiduit pe Giulești. Toate s-au adunat. Dobre nu doarme nopțile”, a mai spus Niță.

Acum e bine. I-a revenit pofta de mâncare. Și-a revenit. Dar s-a nimerit… A stat toată noaptea în spital. Nu putea să-l ia la meci, la Cluj. A decis să rămână la București Robert Niță, fost jucător la Rapid

Dobre a jucat 40 de meciuri în acest sezon, în care a reușit să marcheze de 17 ori și să ofere o pasă decisivă, dar play-off-ul a venit cu probleme pe plan sportiv pentru acesta.

Fotbalistul a intrat recent într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, după meciul cu FC Argeș, când a criticat modul în care a fost folosit.

Ulterior, tehnicianul a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.

este locul ocupat de Rapid în play-off, cu 32 de puncte. Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte, dar are un meci mai puțin disputat. FC Argeș se află pe locul 6, cu 30 de puncte, iar dacă va câștiga meciul cu Dinamo ar putea urca peste Rapid

