„Nu mai aveam cum să rămân” Florentin Petre, noi dezvăluiri despre motivul pentru care a plecat de la Dinamo: „Am decis că e mult mai bine”

Florentin Petre (50 de ani) a venit cu noi detalii despre despărțirea de Dinamo, la capătul a două sezoane petrecute în staff-ul echipei.

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Plecarea „secundului” a avut loc la câteva zile distanță de anunțul plecării lui Zeljko Kopic, iar decizia este strâns legată de cea a croatului cu care acesta a făcut echipă în ultimele două sezoane.

Florentin Petre: „Am decis că, în momentul în care Zeljko va pleca, voi pleca și eu”

Așa cum s-a vorbit și anterior, antrenorul secund și-a încheiat înțelegerea cu clubul pentru a-și putea ține promisiunea față de Kopic, urmându-l pe acesta la viitoarea echipă.

„Am creat o prietenie foarte bună cu Zeljko Kopic. Am spus că vin, ajut, pot să fiu și ajutat. Dinamo întotdeauna îți oferă posibilitatea să ai o imagine extraordinar de bună, mai ales când ai rezultate. Am decis că, în momentul în care Zeljko va pleca, voi pleca și eu. Acesta a fost momentul.

Nu am un răspuns privind motivul pentru care el a luat această hotărâre și probabil că, la un moment dat, va spune de ce a plecat. Asta a fost decizia mea: am spus că atunci când va pleca el, voi pleca și eu. Nu mai aveam cum să rămân la Dinamo.

Noul antrenor a venit cu propriul staff, iar eu sunt om de cuvânt. Când am promis ceva, nu contează o hârtie. Mi-am ghidat viața întotdeauna după calitatea și caracterul meu. Probabil am avut și momente când am greșit. O hârtie poate schimba o decizie, dar de foarte multe ori instinctul și calitatea umană nu m-au înșelat.

Am decis că este mult mai bine să plec, să lăsăm în urma noastră un bagaj de rezultate bune, iar cei care vin după noi să ducă mai departe ceea ce am construit. Când a venit noul staff, a venit cu patru antrenori.

Au mai rămas și doi oameni din vechiul staff, cred că sunt suficienți. Eu am promis că merg cu Zeljko și voi fi alături de el”, a spus Florentin Petre la „Totul pentru Dinamo”, potrivit gsp.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al celor doi antrenori

Florentin Petre: „Poate am fi reușit mai mult dacă aveam încă 3-4 -5 jucători”

Privind în spate, fostul „secund” al „câinilor” dă mulțumire pentru rezultatele obținute în cele două sezoane, însă regretă și lipsa unor transferuri care ar fi putut aduce un plus de performanță.

„Au fost doi ani frumoși în care cam tot ce ne-am propus s-a realizat. Sunt mândru de tot ce am realizat, chiar dacă au fost și momente bune, și mai puțin bune.

Ținând cont de situație, chiar s-a făcut treabă bună și sunt mândru. Mă simt împlinit, în primul rând pentru că am lăsat acolo ceva în urmă, ceva pe care se poate construi.

Îmi doresc din toată inima, ca suporter, să fie bine, să fie rezultate și să ducă mai departe munca pe care noi am depus-o în cei doi ani de zile, să realizeze performanțe mult mai bune decât am făcut noi.

Sunt sigur de tot ce am făcut la Dinamo, de munca pe care am depus-o împreună cu Kopic, cu tot staff-ul, plus jucătorii și conducerea administrativă.

Poate am fi reușit mai mult dacă aveam 3-4-5 jucători cu o valoare apropiată de cea a celor din primul 11, mai ales în momentele în care apăreau accidentările”, a mai spus Petre.

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